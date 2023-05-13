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Emlak Rehberi
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5 soru 5 cevap! İmar Yönetmeliği değişti: İşte yeni kurallar...

2023-05-13 09:47:33
5 soru 5 cevap! İmar Yönetmeliği değişti: İşte yeni kurallar...

Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizi güncelledik” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - 5 soru 5 cevap! İmar Yönetmeliği değişti: İşte yeni kurallar...

Yapılan açıklamada İmar Yönetmeliği’nde depreme karşı ilave önlemler getiren düzenlemenin, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Düzenlemeye göre içerisinde konut bulunan ve zemin hariç 4 kat ve üzeri olan binalarda kapalı çıkma yapılması yasaklanacak. Kapalı çıkma yapılamaması nedeniyle imar planından gelen emsal haklarının kullanılamaz durumda olduğunda, kayıplar telafi edilecek ve taşıyıcı sistem kolonlarının parselin arka bahçe mesafesine en fazla 1 metre taşırılmasına, böylece üst katların bu kolonlar üzerinde yapılabilmesine müsaade edilecek. Yeni düzeleme ile emsal haklarının arka bahçede de tamamen kullanılamaması halinde parselin yol sınırlarına 4 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile aynı şekilde ön bahçeye en fazla 1 metre taşmaya müsaade edilecek. Konutların zemin katlarındaki ticarî kullanımlardan bitişik yapıların deprem anında oluşturduğu çekiç etkisine kadar birçok alanda düzenlemelerin ve önlemlerin yer aldığı yönetmeliğe göre; konut olarak kullanılan yapılarda ticari zemin kat yüksekliği 4.5 metreyi geçemeyecek, kısa kolonlar oluşturulamayacak, asma katlar güvenlik sebebiyle yapılamayacak ve zemin artı 4 katlı yapılarda kapalı çıkma yapılamayacak. Yapılan düzenlemeyle, yeni mezun inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği statik projeler zemin kat hariç 4 kat ile sınırlandırılacak. Kamunun kullanımına özel binaların mimari proje müellifleri için de yeni kurallar devreye alınıyor.

#2
Foto - 5 soru 5 cevap! İmar Yönetmeliği değişti: İşte yeni kurallar...

YÖNETMELİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR 1- Yeni Yapı Güvenliği düzenlemesi hangi binaları kapsıyor? Sadece konut binalarına ilişkin bir uygulama olup, konut harici binalar bu düzenlemeden etkilenmiyor. Konut binalarında ise zemin+4 kata kadar olanlar etkilenmiyor, 5 kat ve üzeri binalar için çıkma yapılamayacak.

#3
Foto - 5 soru 5 cevap! İmar Yönetmeliği değişti: İşte yeni kurallar...

2- ÇIKMA YAPILAMAMASI NEDENİYLE HAK KAYBI OLUR MU? Çıkma yapılamaması nedeniyle emsal kaybı olması halinde bina oturum alanının; arka bahçeye 1 metre ve ön bahçeye de 1 metre taşmasına izin verilerek emsal kaybı önlenecek. Taşılan bu alan çekme mesafesi ve taban alanı ihlali sayılmayacak.

#4
Foto - 5 soru 5 cevap! İmar Yönetmeliği değişti: İşte yeni kurallar...

3- BİNA CEPHELERİNDEKİ AÇIK ÇIKMA UYGULAMASINDA BİR KISITLAMA OLACAK MI? Bina cephelerinde açık çıkma uygulamasında bir kısıtlama getirilmiyor.

#5
Foto - 5 soru 5 cevap! İmar Yönetmeliği değişti: İşte yeni kurallar...

4- UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Uygulama 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başlayacak.

#6
Foto - 5 soru 5 cevap! İmar Yönetmeliği değişti: İşte yeni kurallar...

5- 1 TEMMUZ ÖNCESİ BAŞVURULAR NE OLACAK? Mevcut ruhsat başvuruları ve yapım ihale numarası alınan işler düzenlemeden etkilenmiyor.

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