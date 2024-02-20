5 ilde satılacak! 3 gram altın fiyatına tapu sahibi yapacak

Hazineye ait arazilerin satışı ihale yöntemiyle gerçekleşirken, en yüksek teklifi veren kişi arsayı alma hakkını elde ediyor. İlanlar, Milli Emlak'ın resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde yayımlanıyor ve her bir arsa için özellikler, metrekare fiyatları ve ihale detayları paylaşılıyor. Yatırımcılar, bu ilanları düzenli olarak takip ederek kendilerine uygun fırsatları değerlendirme şansı buluyorlar. Hazine arazileri ve arsalarının satışı, hem yerel ekonomilere canlılık kazandırırken hem de yatırımcılara çeşitli sektörlerde fırsatlar sunuyor. Özellikle tarım, turizm, sanayi ve konut sektörlerine yönelik projelerde bu arazilerin değerlendirilmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir.