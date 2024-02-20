2024-02-20 11:00:16 5 ilde satılacak! 3 gram altın fiyatına tapu sahibi yapacak
Türkiye genelinde mülkiyeti devlete ait olan hazine arazilerinin ve arsalarının satışına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yeni bir listeyle hazine arazilerinin ve arsalarının satışını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan satılık hazine arazileri ve arsalar, son derece uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor.