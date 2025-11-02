5 bin yıllık üretim alanı bulundu! Gizemli yapı gün yüzüne çıktı

Kazı yürütücüsü Erzurum Müze Müdürlüğü'nde görevli Arkeolog Doç. Dr. Altunkaynak ise 2023-2025 yılları arasındaki çalışmalarda elde edilen bulguların heyecan verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Burada geçen yıl çok önemli bir mekanla karşılaştık ve 4 evresini ortaya çıkardık. 2800'lerle 2600'lere kadar olan evrede önce bir yuvarlak planlı sonra bir kare planlı bir ocağın olduğu, bunun yanından geçen bir kanalla bağlantılı olduğunu önünde de çok yoğun miktarda sivri dipli büyük depolama kapları olduğunu gördük. Bu sivri dipli kapları da geçen yıl analiz örnekleri için gönderdiğimizde bunlardan hayvansal yağlar olduğunu tespit ettik. Burada hayvansal ürünlerle ilgili bir üretimin olduğunu hatta merkezi bir üretim olduğunu da söyleyebiliyoruz. Bir ev mutfağından çok öte, yaklaşık 200 yılını üretim için kullanmış. Bunu örnekleriyle açığa çıkardık." Değirmenler Höyük’te kendilerini şaşırtan şeyin Karaz döneminin erken tunç çağının bütün mimari evrelerine ulaşmış olması olduğunu ifade eden Gülşah Doç. Dr. Altunkaynak, "Bizi en çok heyecanlandıran bulgulardan birisi bu oldu. Bu mekanların her evresi öncesindeki yuvarlak köşeleri yuvarlatılmış plan ve ondan sonra da tam olarak düzgün köşeli plana kadar bütün evreleriyle açığa çıkarmış olduk ki bu gerçekten bizi çok heyecanlandırdı. Yaptığımız kazılarda Erzurum tarihinin ilk yerleşim evrelerinin günümüzden 7000 ile 8000'lere kadar ineceğini malzemeyle tespit etmiş bulunuyoruz. Karbonlarımızı da aldık, büyük bir heyecanla onları da gönderip kesit üzerinden bütün toprak örnekleriyle buranın kurulmuş olduğu dönemlerde nasıl bir çevresel şartlara sahip olduğunu da ortaya koymuş olacağız. Üretim aşamalarıyla sosyoekonomik yapısını, hayvan kemikleriyle ne tür hayvanların yetiştirildiğini ne tür üretimler yapıldığını bu 2 yıllık süreçte ortaya koymuş olmak gerçekten de bizi çok mutlu ediyor" dedi.