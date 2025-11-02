5 bin yıllık üretim alanı bulundu! Gizemli yapı gün yüzüne çıktı

Kazıda Erken Tunç Çağı'nın en erken evrelerine indiklerini ifade eden Bülent Gönültaş, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi laboratuvarlarında yapılan radyokarbon tarihleme analiz sonucunda geçen yılki veriler milattan önce 2800'lere kadar ulaşıldığını gösteriyor. Yani günümüzden yaklaşık 4800 yıl öncesinden bahsediyorum. Bu yıl yapmış olduğumuz çalışmalarla bunu daha da eskiye götürdük. Buradan alacağımız analiz örneklerini de yine Marmara Araştırma Merkezi'ne göndereceğiz. Daha eski tarihlere ulaşacağımızı öngörüyoruz. Hem radyokarbon analizleri hem de höyüğün şu an alandaki çalıştığımız yapının bir besin üretimi ve besin depolama mekanı olduğunu gösteriyor. Höyük çok büyük. Biz küçük bir alanda sondaj çalışması yapıyoruz. Höyüğün besin ile ilgili bir üretim depolama alanında çalışıyoruz. Höyüğün diğer kısımlarında önümüzdeki yıllarda devam eden çalışmalarda farklı yapı bloklarını ve farklı amaçlar için yapılmış yapıları da ortaya çıkaracak" diye konuştu. Değirmenler Höyük Kazı Projesinin Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Işıklı, "Karaz kültürü Doğu Anadolu'nun kadim bir kültürü. Başta Erzurum olmak üzere tüm Doğu Anadolu coğrafyasını özellikle Güney Kafkasya'yı, İran'ı hatta daha aşağıda Doğu Akdeniz kıyılarını, Suriye kıyılarını içine alan geniş çaplı bir kültür. Bu geniş coğrafyada yaylacılıkla, hayvancılıkla hem yerleşik hem de konargöçerlikle hayatını geçiren insan gruplarının ortaya çıkardığı bir dönem, bir kültürel süreç olarak Karaz kültürünü biliyoruz. Erzurum bu kültürün ortaya çıkmasında ana vatan topraklarından biri. Çünkü bu bölgenin tam merkezinde yer alıyor. Nihai hedefimiz, Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle burada bir Karaz Araştırmaları Merkezi kurmak" ifadelerini kullandı.