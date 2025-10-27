40 bin caretta yavrusu denize kavuştu: Küresel Isınma tür dengesini etkiliyor

Merkezin müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, bu yıl İztuzu'nda yavru çıkışında büyük artış gerçekleştiğini söyledi. Bu yıl 770 yuvanın koruma altına alındığını ve buradan 58 bin yumurtadan 40 bine yakın yavrunun denize gönderildiğini belirten Kaska, "1988 yılından beri kesintisiz bir şekilde koruma çalışmalarımız devam etmekte. İlk yıllarda 200-300 civarında olan yuva sayımız bu yıllarda 770-800 rakamlarına ulaştı ve popülasyondaki artışın en net görüldüğü ve en iyi korunan açık alan kumsalı olarak Avrupa'nın tescillediği bir kumsalda bulunmaktayız." dedi. Kaska, denize gönderilen bin yavrudan ancak bir tanesi olgunlaşabildiği için yaralı bir deniz kaplumbağasını korumanın adeta denize binlerce yavruyu göndererek 25 yıl boyunca korumak ve bakmakla eşdeğer katkı verdiğini dile getirdi.