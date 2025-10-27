AA Giriş Tarihi: 40 bin caretta yavrusu denize kavuştu: Küresel Isınma tür dengesini etkiliyor
Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili’nde bu sezon 770 yuvadan çıkan yaklaşık 40 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu. DEKAMER yetkilileri, küresel ısınmanın etkisiyle yavruların yüzde 90’ının dişi doğduğunu, popülasyon dengesinin korunması için özel önlemler alındığını belirtti. Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İztuzu'nun yakınındaki DEKAMER'in yetkilileri, 2008'den bu yana sahilde koruma çalışması yapıyor, yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının da tedavisini yürütüyor. Hastane ortamının sağlandığı merkezde deniz kaplumbağaları, özenle tedavi ediliyor. DEKAMER görevlilerince İztuzu'nda caretta carettalar için çeşitli önlemler alınıyor. Yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor.