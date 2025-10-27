  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tezgahlarda bolluk var! Hamsinin fiyatını duyan koşarak geldi

Gündeme oturan gelişme! 'Biz ciddiyiz' deyip savaş uçaklarını Türkiye'ye havalandırdılar

Gündeme oturan gelişmede ilk yorum Fenerbahçe’den… Gözler Galatasaray ve Beşiktaş’ta…

Eski tip ehliyeti olanlar, dikkat! Zam kapıda

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman için talimat verildi! Operasyona başlıyorlar

40 bin caretta yavrusu denize kavuştu: Küresel Isınma tür dengesini etkiliyor

Fenerbahçe’de hiç hesapta olmayan sürpriz! Neydi ne oldu yazık yahu…

Koordinatları Türkiye'ye verecekler: Savaş uçakları bombalayacak

Türk futbolunda deprem! Süper Lig’deki tüm başarılar şaibeli mi? Üst klasmanda düdük çalan o 7 hakem kim?

Savunma devinde deprem! İşçiler 'biz çalışmıyoruz' dedi, üretim durma noktasına geldi
Doğa
5
Yeniakit Publisher
40 bin caretta yavrusu denize kavuştu: Küresel Isınma tür dengesini etkiliyor

AA Giriş Tarihi:
40 bin caretta yavrusu denize kavuştu: Küresel Isınma tür dengesini etkiliyor

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili’nde bu sezon 770 yuvadan çıkan yaklaşık 40 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu. DEKAMER yetkilileri, küresel ısınmanın etkisiyle yavruların yüzde 90’ının dişi doğduğunu, popülasyon dengesinin korunması için özel önlemler alındığını belirtti. Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İztuzu'nun yakınındaki DEKAMER'in yetkilileri, 2008'den bu yana sahilde koruma çalışması yapıyor, yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının da tedavisini yürütüyor. Hastane ortamının sağlandığı merkezde deniz kaplumbağaları, özenle tedavi ediliyor. DEKAMER görevlilerince İztuzu'nda caretta carettalar için çeşitli önlemler alınıyor. Yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor.

#1
Foto - 40 bin caretta yavrusu denize kavuştu: Küresel Isınma tür dengesini etkiliyor

Merkezin müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, bu yıl İztuzu'nda yavru çıkışında büyük artış gerçekleştiğini söyledi. Bu yıl 770 yuvanın koruma altına alındığını ve buradan 58 bin yumurtadan 40 bine yakın yavrunun denize gönderildiğini belirten Kaska, "1988 yılından beri kesintisiz bir şekilde koruma çalışmalarımız devam etmekte. İlk yıllarda 200-300 civarında olan yuva sayımız bu yıllarda 770-800 rakamlarına ulaştı ve popülasyondaki artışın en net görüldüğü ve en iyi korunan açık alan kumsalı olarak Avrupa'nın tescillediği bir kumsalda bulunmaktayız." dedi. Kaska, denize gönderilen bin yavrudan ancak bir tanesi olgunlaşabildiği için yaralı bir deniz kaplumbağasını korumanın adeta denize binlerce yavruyu göndererek 25 yıl boyunca korumak ve bakmakla eşdeğer katkı verdiğini dile getirdi.

#2
Foto - 40 bin caretta yavrusu denize kavuştu: Küresel Isınma tür dengesini etkiliyor

Bugüne kadar 630 yaralı kaplumbağanın 380'inin denize gönderildiği bilgisini paylaşan Kaska, bu kaplumbağalardan bazılarını uydu takip cihazıyla izlediklerini ifade etti. DEKAMER görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 2019'da denize bırakılan caretta caretta "Tuba"nın yeniden geldiği İztuzu kumsalından cihazla mavi sulara bırakıldığını ve ikinci dünya turuna devam ettiğini dile getiren Kaska, "Caretta caretta, 9 Ağustos'tan bugüne kadar 7 bin kilometre katetti. Şu an Bodrum açıklarında dolaşıyor. Aynı törende gönderdiğimiz ve 'Atlas' ismini verdiğimiz kaplumbağa ise Tunus sahillerine ulaştı. Denizdeki kaplumbağaların izlenmesi onları ne kadar başarılı bir şekilde koruduğumuzun da bir göstergesi." diye konuştu.

#3
Foto - 40 bin caretta yavrusu denize kavuştu: Küresel Isınma tür dengesini etkiliyor

Küresel ısınmanın yuvalarda ve caretta carettalar üzerindeki etkilerini de takip ettiklerini belirten Kaska, şöyle konuştu: "Yüksek sıcaklık dişiliğe sebep olduğu için de son yıllarda elde ettiğimiz verilerle yuvadan çıkan yavruların yüzde 90'ı dişi oluyor. Küresel ısınma sadece kaplumbağaları değil, bütün canlıları etkiliyor ama erkeği hiç kalmamış bir deniz kaplumbağasının da tıpkı dinozorlar da olduğu gibi üreyemeden gitmelerine müsaade etmememiz gerekiyor. Bugünkü teknoloji sayesinde gölgelendirilen ya da serinde geliştirilen yumurtalardan da erkek yavruların çıktığını biliyoruz."

#4
Foto - 40 bin caretta yavrusu denize kavuştu: Küresel Isınma tür dengesini etkiliyor

Yüksek sıcaklıkta yumurtalar geliştiği zaman cinsiyeti oluşturacak yumurta hücrelerinin yumurtalığa göç ettiğini anlatan Kaska, "Yüksek sıcaklıkta sentezlenen proteinler onların orada tutulmasını sağlıyor, eğer düşük sıcaklıkta gelişirse de bu proteinler oluşmuyor, başka proteinler oluşuyor, onlar da o cinsiyet hücrelerinin yoğunlaşmasına ve erkek bireylerin olmasına yol açıyor. Yani 45 günlük sürede gelişen bir yavrunun cinsiyeti 15 ila 30 gün arasında kumun içinde bulunduğu sıcaklığa göre değişiyor." bilgisini paylaştı. Yakup Kaska, son yıllarda bu anlamda önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte "hodri meydan" diyebilen örnek bir yüksek hakim!
Gündem

İşte “hodri meydan” diyebilen örnek bir yüksek hakim!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "İşte “hodri meydan” diyebilen örnek bir yüksek hakim!" başlıklı yazısında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Ba..
Kur’an yakan Salwan Momika’nın biletini kesen kahramanın adı belli oldu
Dünya

Kur’an yakan Salwan Momika’nın biletini kesen kahramanın adı belli oldu

Kur’an Yakan Salwan Momika’yı Öldüren Kişiş Belli Oldu: Suriyeli Beşar Zekur İsveç’te Kur’an yakma eylemleriyle tanınan Irak asıllı Salwan ..
Babacan’dan Akit TV’de önemli açıklamalar! "AK Parti’den ayrılma sebebim…"
Siyaset

Babacan’dan Akit TV’de önemli açıklamalar! “AK Parti’den ayrılma sebebim…”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk oldu. Gündeme dair önemli açıkla..
Merdan Yanardağ Savcılıkta hafızasını yitirdi "Para Alıp Almadığımı Bile Hatırlamıyorum!"
Gündem

Merdan Yanardağ Savcılıkta hafızasını yitirdi “Para Alıp Almadığımı Bile Hatırlamıyorum!”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden rüşvet, yolsuzluk ve irtikap suçlamasıyla uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğl..
Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’
Gündem

Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’

Minguzzi cinayeti davası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Bu tarz insanlara hayat hakkı tanımamalıyız. Bunları yaşa..
Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…
Gündem

Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…

Yaptığı orijinal haberlerle muhalifleri sarsan Tamar Tanrıyar bu günkü videosunda da önemli konuları gündemine aldı. Videoda İmamoğlu ve Yan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23