4 milyar TL buhar oldu! İSKİ’nin kasasını böyle boşaltmışlar

Sayıştay’ın 2024 raporu, İBB’nin yıllardır İSKİ’den aldığı borçları ödemediğini ve toplam 3,9 milyar TL’lik yük oluşturduğunu ortaya çıkardı. Üstelik borçların sürekli ötelenmesi, İSKİ’nin 2026’da 4,9 milyar TL bütçe açığı vermesine yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili Sayıştay'ın hazırladığı 2024 yılı raporunda, İBB'nin İSKİ'den sürekli nakit borç aldığı ancak faiz bile uygulanmayan bu borcu sistematik şekilde ödemediği tespit edildi. Raporda, İBB'nin İSKİ'ye olan borçların ödenememesi ve sürekli ötelemesi başlığı altında dikkat çeken tespitlere yer verildi. Her iki idare de ayrı tüzel kişiliğe sahip bulunduğundan, bütçelerinin birbirinden ayrı olduğuna dikkat çekilerek kamu hizmetlerin aksamaması için borç alma ve ödeme işleminin bütçe gereklerine uygun olması gerektiğine vurgu yapıldı. Raporda, "İSKİ ile İBB arasındaki faizsiz ödünç para verme ilişkisinde İSKİ borç veren idare konumundadır. Yapılan incelemede, İBB'nin İSKİ'den uzun yıllardır borç aldığı, alınan borçların bir kısmının nakit olarak, bir kısmının mahsuplaşma suretiyle, bir kısmının taşınmaz alınarak İSKİ'ye ödendiği anlaşılmıştır" denildi.

Hesapların incelendiğinde İBB'nin CHP yönetimine geçtiği tarih olan 2019 yılından bu yana hiçbir ödeme yapılmadığı tespit edildi. İBB'nin İSKİ'ye 3 milyar 868 milyon 934 bin 861 TL borcu olduğu belirlendi. Raporda "Bu borçların İSKİ'ye ödenmediği, muhtelif tarihlerde yapılan protokollerle söz konusu borçların sürekli ötelendiği tespit edilmiştir" denildi.

Raporda İBB'nin İSKİ'den 2020 yılında 30 milyon 386 bin, 2021 yılında 17 milyon 997 bin, 2022'de 44 milyon 82 bin TL aldığı görüldü. CHP'nin 'delegelere para ve cep telefonu dağıtıldığı' iddiaları ile gündeme gelen şaibeli kurultayın yapıldığı 2023 yılında ise İSKİ'den alınan borç miktarı 795 milyon 140 bin TL'ye çıkmış. 2024'te ise yine 583 milyon 303 bin TL borç alınması dikkat çekiyor.

İSKİ, yolsuzluk soruşturması sanığı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık görevine gelmesinden itibaren suya 16 kez zam yaptı. Yüzde 1000'i aşan zamların 20 Kasım 2024'te alınan kararla TÜFE oranında her ay sabit hale getirildi. Fahiş zamlara rağmen İSKİ'nin 2026 yılı gelir bütçesi 93 milyar 941 milyon TL, gider bütçesi 98 milyar 857 milyon TL olarak açıklandı. Buna göre İSKİ'nin 2026 yılında 4 milyar 916 milyon TL'lik bütçe açığı çıktı.

