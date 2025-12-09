4 milyar TL buhar oldu! İSKİ’nin kasasını böyle boşaltmışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili Sayıştay'ın hazırladığı 2024 yılı raporunda, İBB'nin İSKİ'den sürekli nakit borç aldığı ancak faiz bile uygulanmayan bu borcu sistematik şekilde ödemediği tespit edildi. Raporda, İBB'nin İSKİ'ye olan borçların ödenememesi ve sürekli ötelemesi başlığı altında dikkat çeken tespitlere yer verildi. Her iki idare de ayrı tüzel kişiliğe sahip bulunduğundan, bütçelerinin birbirinden ayrı olduğuna dikkat çekilerek kamu hizmetlerin aksamaması için borç alma ve ödeme işleminin bütçe gereklerine uygun olması gerektiğine vurgu yapıldı. Raporda, "İSKİ ile İBB arasındaki faizsiz ödünç para verme ilişkisinde İSKİ borç veren idare konumundadır. Yapılan incelemede, İBB'nin İSKİ'den uzun yıllardır borç aldığı, alınan borçların bir kısmının nakit olarak, bir kısmının mahsuplaşma suretiyle, bir kısmının taşınmaz alınarak İSKİ'ye ödendiği anlaşılmıştır" denildi.