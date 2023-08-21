4 gün oldu! Alman turistten haber yok

Yakın ve uzak bölgeleri, iniş alanlarını, su kanallarını ve özellikle yüksek alanları ayrıntılı bir şekilde taradıklarını ifade eden Başkan, "Tüm ekipler özveriyle çalışıyor. Bulunana kadar aramalara devam etmeyi planlıyoruz. Taradığımız alan yaklaşık 15 kilometre. Son görüntüleri yol üzerinde tespit edildi. Tüm bölgeler inceleniyor. Ayrıca geçen araçlar da takip ediliyor." diye konuştu.