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Yaşam
8
4 gün oldu! Alman turistten haber yok

2023-08-21 16:59:26
4 gün oldu! Alman turistten haber yok

Tatil için geldiği Alanya’da kaybolan Alman turisti bulmak için 250 kişilik ekip kuruldu.

#1
Foto - 4 gün oldu! Alman turistten haber yok

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan Alman turist, 250 kişilik ekip tarafından aranıyor.

#2
Foto - 4 gün oldu! Alman turistten haber yok

Tatil için ilçeye gelen 72 yaşındaki Annegret Kandzorra, 18 Ağustos'ta İncekum Mahallesi'nde konakladığı otelden gezmek için ayrıldı.

#3
Foto - 4 gün oldu! Alman turistten haber yok

Turistin otele dönmemesi üzerine kızı, yetkililerden yardım istedi.

#4
Foto - 4 gün oldu! Alman turistten haber yok

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alman kadının bulunması için çalışma başlattı. AFAD, Alanya İHH Arama Kurtarma ve Manavgat Acil Hava Kurtarma'dan (AHK) yaklaşık 250 kişilik ekip, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpekleri eşliğinde turistin bulunması için aramalarını sürdürüyor.

#5
Foto - 4 gün oldu! Alman turistten haber yok

Alanya İHH Arama Kurtarma sorumlusu Ramazan Başkan, yaptığı açıklamada, kamera kayıtlarından kadının son görüldüğü noktadan itibaren aramaya başladıklarını söyledi.

#6
Foto - 4 gün oldu! Alman turistten haber yok

Yakın ve uzak bölgeleri, iniş alanlarını, su kanallarını ve özellikle yüksek alanları ayrıntılı bir şekilde taradıklarını ifade eden Başkan, "Tüm ekipler özveriyle çalışıyor. Bulunana kadar aramalara devam etmeyi planlıyoruz. Taradığımız alan yaklaşık 15 kilometre. Son görüntüleri yol üzerinde tespit edildi. Tüm bölgeler inceleniyor. Ayrıca geçen araçlar da takip ediliyor." diye konuştu.

#7
Foto - 4 gün oldu! Alman turistten haber yok

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