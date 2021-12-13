2 bin yıl önce Çinliler buldu! Kombucha içeceğinin sağlığa 10 faydası

Evde bir Kombucha içeceği yapabilirsiniz. Bunu yapmak için mantarın kendisine ihtiyacınız var: İnternetten satın alabilir, arkadaşlarınıza sorabilir veya bir mağazadan satın alınan bir Kombucha'dan yetiştirebilirsiniz. Mantara biraz Kombucha ve tatlı çay siyah veya yeşil çay) eklemeniz gerekir. Daha sonra bekleyin. İçecek 5-10 gün içinde hazır olacak. Tadı tatlı ve ekşi olmalıdır. Her beş günde bir mantar kalıntıları ile kavanoza oda sıcaklığında su eklenebilir. Bu şekilde sağlıklı bir içecek üretimi için ev mini fabrikası durmadan çalışacaktır. Bir Kombucha seçerken, küf olmamasının yanı sıra güçlü bir kokuşmuş koku olmamasına dikkat edin. Bir içecek hazırlarken, Kombucha'da kirlilik olmaması önemlidir. Ayda bir veya iki kezKombucha kaynamış su ile yıkanmalı ve fazla büyümüşse fazla katmanları çıkarılmalıdır. Kombucha doğrudan güneş ışığından, cereyanlardan korunmalıdır. Mantarı aktif olarak kullanmayı düşünmüyorsanız, buzdolabında birkaç hafta bırakabilirsiniz. Gerekirse Kombucha çıkarılmalı ve oda sıcaklığında saklanmalıdır. kombucha nedir, Kombucha sağlığa faydaları, Kombucha nasıl yapılır, Kombucha nasıl üretilir, Kombucha çayı, Kombucha neye iyi gelir