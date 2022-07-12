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Ekonomi
12
164 bin liradan başlıyor! TOKİ müjdeyi duyurdu

2022-07-12 11:21:37
164 bin liradan başlıyor! TOKİ müjdeyi duyurdu

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı.

#1
Foto - TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor.

TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor.

#2
Foto - Kuralı satışlara başvurular ise 18 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Kuralı satışlara başvurular ise 18 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

#3
Foto - ÖDEME KOŞULLARI NELER? 2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor.

ÖDEME KOŞULLARI NELER? 2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor.

#4
Foto - Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor.

Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor.

#5
Foto - Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak.

Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak.

#6
Foto - Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek

#7
Foto - BAŞVURU ŞARTLARI Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

#8
Foto - Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.

#9
Foto - Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.

#10
Foto - Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor.

#11
Foto - Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

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