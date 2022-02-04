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Korona Virüs
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14 aydır karantinada! 78 testi de pozitif çıktı

2022-02-04 16:03:42
14 aydır karantinada! 78 testi de pozitif çıktı

İSTANBUL Sarıyer'de yaşayan Muzaffer Kayasan 2020 yılında Covid-19'e yakalandı. O günden bugüne tam 14 ay boyunca yaptırdığı 78 test de pozitif çıkan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.

#1
Foto - Sarıyer'de yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan, 2020 yılının Kasım ayında korona virüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Kayasan, taburcu olmasına rağmen testi bir türlü negatife dönmedi.

Sarıyer'de yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan, 2020 yılının Kasım ayında korona virüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Kayasan, taburcu olmasına rağmen testi bir türlü negatife dönmedi.

#2
Foto - 14 ay boyunca 78 test yaptıran 56 yaşındaki adam, her seferinden

14 ay boyunca 78 test yaptıran 56 yaşındaki adam, her seferinden "korona pozitif" sonucu iler karşılaştı. Karantinasını sonlandıramayan, torunlarını göremeyen, evde tek başına yaşamak zorunda kalan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.

#3
Foto - Kemik iliği transferi: Yaşadıklarını anlatan Kayasan,

Kemik iliği transferi: Yaşadıklarını anlatan Kayasan, "Üç yıl önce kemik iliği transferi oldum. Başarılı bir transfer oldum, çok iyi bir hastanede. Kemik iliği transferim gerçekleşti. Fakat daha sonra Covid-19'a yakalandım." dedi.

#4
Foto - Yetmiş altıya yakın test oldum: Kayasan

Yetmiş altıya yakın test oldum: Kayasan "2020 tarihi itibariyle de Covid-19'le yaşıyorum. Bu 14 aylık süre içerisinde totalde yetmiş altıya yakın test oldum. Yetmiş yedi yetmiş sekizi buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak Covid-19 testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İlaçlarla on dört aydır beni yaşatıyorlar:

İlaçlarla on dört aydır beni yaşatıyorlar: "Sürekli pozitif çıkıyorum" diyen Kayasan "Bilim adamlarımıza, doktorlarımıza sorduğumuz zaman lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin düşük olduğunu söyleyip ona göre verdikleri ilaçlarla on dört aydır beni yaşatıyorlar." şeklinde konuştu.

#6
Foto - On dört aydır karantinadayım:

On dört aydır karantinadayım: "Çok zor bir süreç" diyen Kayasan "Hastanedekiler için de zor bir süreç, bizim için de. On dört aydır karantinadayım. Şu ana kadar eşim kaldı yanımda bir on gün ama negatif çıktı. İki sefer test oldu hastanede negatif çıktı." dedi.

#7
Foto - Sıkıntı bende: Kayasan

Sıkıntı bende: Kayasan "Oğlum kaldı yanımda, o da negatif çıktı. Acaba taşıyıcı konumuna mı düştüm dedim ama evde de kimseye bulaşmadı. Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama sıkıntı bende." diye konuştu.

#8
Foto - Anlatamıyorum: Kayasan

Anlatamıyorum: Kayasan "Dışarıdan kedi geçse bana bir şey bulaştırabiliyor. Bilim adamlarının dediği şu; Covid-19 kalıntıları hala vücudunuzda. Semptomları yok ama Covid-19 olarak görünüyorsunuz. Anlatamıyorum” dedi.

#9
Foto - Çok dikkat ediyorduk: Covid-19'a ilk yakalanma sürecini aktaran Kayasan , “Lösemi olduğum için zaten karantina içerisindeydim. Çok dikkat ediyorduk. Bu süreçte mecburen hastaneye kontrole gidip geliyordum.

Çok dikkat ediyorduk: Covid-19'a ilk yakalanma sürecini aktaran Kayasan , “Lösemi olduğum için zaten karantina içerisindeydim. Çok dikkat ediyorduk. Bu süreçte mecburen hastaneye kontrole gidip geliyordum." ifadelerini kullandı. Çok ağır enfeksiyon geçirdim: Kayasan "Bu süreç içinde bir yerde yakalandım virüse. Covid-19 bu nereden geleceği belli mi olur? Çok ağır enfeksiyon geçirdim. Artık bu işin bittiğini bile düşünmeye bile başladığım anda sağ olsunlar İstanbul’da iyi bir hastanede iyi doktorlar tarafından müdahale edildi." dedi. Tekrar hastaneye yattım: Kayasan "İlk olarak dokuz ay kaldım hastanede. Sonra on gün bir izin verdiler. Sonra tekrar fenalaştım. Nefes darlığı ve diğer semptomlarla birlikte tekrar hastaneye yattım. Hastaneye tekrar yattığımda Covid-19'un devam ettiğini söylediler." şeklinde konuştu. Covid-19 ile beraber yaşıyorum: "Tekrar tekrar test olmaya başladım" diyen Kayasan "Beş ayda öyle yattım. Bugüne kadar toplam 14 ay Covid-19 ile birlikte geçti. Covid-19 ile beraber yaşıyorum. Benim ailemde küçük çocuk yok. Ama torunum var mesela." ifadelerini kullandı. Camın arkasından görüşüyoruz: Kayasan "Geliyor, camın arkasından görüşüyoruz. Bazen internetten görüşüyoruz, görüntülü olarak. İnanır mısınız yani insan dokunmak istiyor. Benim tek sıkıntım sevdiklerime dokunamamak. Anlatması çok zor bir şey. O kadar rahatsızlık verici bir şey ki Covid-19 aşısı olamıyorum." dedi. Sosyal hayatım, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı: Kayasan "Covid-19'um aileme sarılamıyorum. Covid-19'um kimseyle görüşemiyorum. Sosyal hayatım, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı. Covid-19 yaşam tarzımı bitirdi. Sosyal yaşam tarzım yok artık” diye konuştu. 'Allah' diye bağırıyor: Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Kayasan, “Bizim insanımız külhanbeyi, kabadayı edasıyla 'bana bir şey olmaz, Covid-19 da neymiş' diyor. Ama hastaneye düştü mü 'Allah' diye bağırıyor. Aşı ol. Ben hastaneye gelen ve ölenlerin çoğunun aşısız olduğuna tanık oldum." dedi.

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