14 aydır karantinada! 78 testi de pozitif çıktı

Çok dikkat ediyorduk: Covid-19'a ilk yakalanma sürecini aktaran Kayasan , “Lösemi olduğum için zaten karantina içerisindeydim. Çok dikkat ediyorduk. Bu süreçte mecburen hastaneye kontrole gidip geliyordum." ifadelerini kullandı. Çok ağır enfeksiyon geçirdim: Kayasan "Bu süreç içinde bir yerde yakalandım virüse. Covid-19 bu nereden geleceği belli mi olur? Çok ağır enfeksiyon geçirdim. Artık bu işin bittiğini bile düşünmeye bile başladığım anda sağ olsunlar İstanbul’da iyi bir hastanede iyi doktorlar tarafından müdahale edildi." dedi. Tekrar hastaneye yattım: Kayasan "İlk olarak dokuz ay kaldım hastanede. Sonra on gün bir izin verdiler. Sonra tekrar fenalaştım. Nefes darlığı ve diğer semptomlarla birlikte tekrar hastaneye yattım. Hastaneye tekrar yattığımda Covid-19'un devam ettiğini söylediler." şeklinde konuştu. Covid-19 ile beraber yaşıyorum: "Tekrar tekrar test olmaya başladım" diyen Kayasan "Beş ayda öyle yattım. Bugüne kadar toplam 14 ay Covid-19 ile birlikte geçti. Covid-19 ile beraber yaşıyorum. Benim ailemde küçük çocuk yok. Ama torunum var mesela." ifadelerini kullandı. Camın arkasından görüşüyoruz: Kayasan "Geliyor, camın arkasından görüşüyoruz. Bazen internetten görüşüyoruz, görüntülü olarak. İnanır mısınız yani insan dokunmak istiyor. Benim tek sıkıntım sevdiklerime dokunamamak. Anlatması çok zor bir şey. O kadar rahatsızlık verici bir şey ki Covid-19 aşısı olamıyorum." dedi. Sosyal hayatım, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı: Kayasan "Covid-19'um aileme sarılamıyorum. Covid-19'um kimseyle görüşemiyorum. Sosyal hayatım, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı. Covid-19 yaşam tarzımı bitirdi. Sosyal yaşam tarzım yok artık” diye konuştu. 'Allah' diye bağırıyor: Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Kayasan, “Bizim insanımız külhanbeyi, kabadayı edasıyla 'bana bir şey olmaz, Covid-19 da neymiş' diyor. Ama hastaneye düştü mü 'Allah' diye bağırıyor. Aşı ol. Ben hastaneye gelen ve ölenlerin çoğunun aşısız olduğuna tanık oldum." dedi.