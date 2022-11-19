120 ay taksit yapılacak! TOKİ daireleri satışa çıkardı

“Yatırımcıların ileriye dönük olarak, kısa vadede çok kazanacağı bir yatırım” Koru Florya projesini yatırımcıların muhakkak değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Yatırım Danışmanı Muhammet Peksöz, “İstanbul’un çok merkezi bir lokasyonunda, toplu ulaşım araçlarına çok yakın ve Florya İstanbul’da çok değerli bir alan. O yüzden mükemmel bir yatırım aracı ve müthiş bir yaşam alanı. İstanbul’un diğer bölgeleriyle kıyaslandığı zaman çok cazip bir fiyat aşaması var. Satın alma kabiliyetleri için mükemmel seçenekler var. Kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir yatırım. Yaşam alanı olarak, aile planlamasında, okulların ve bütün sosyal alanlarını da içinde barındırdığı bir yer. O yüzden yatırımcıların ileriye dönük olarak, kısa vadede çok kazanacağı bir yatırım olarak düşünüyorum. Florya Yeşilköy, etrafındaki alışveriş merkezi lokasyonları, sosyal yaşam alanlarıyla sadece Türkiye için değil, dünya lokasyonunda da önemli bir konum içeriyor. O yüzden yatırımcıların muhakkak ivedilikle değerlendirmesi gereken bir yatırım olarak düşünüyorum” açıklamasında bulundu.