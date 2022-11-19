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Ekonomi
6
120 ay taksit yapılacak! TOKİ daireleri satışa çıkardı

2022-11-19 11:49:58
120 ay taksit yapılacak! TOKİ daireleri satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bakırköy Koru Florya ve Beyoğlu Sütlüce'de 34 konutu açık artırma ile satışa sundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Koru Florya ve Beyoğlu Sütlüce'de bulunan toplam 34 konutu açık artırma ile satışa sunuyor

#1
Foto - 120 ay taksit yapılacak! TOKİ daireleri satışa çıkardı

Koru Florya’daki rezidanslar hemen teslim edilirken, Sütlüce’deki konutlar ise 6 ay içinde teslim edilecek. Satışların tamamında peşin ödeme yapılabilecek. Peşin ödemenin dışında Koru Florya’daki rezidanslar yüzde 12’si peşin 60 ay vade, Sütlüce’deki konutlar ise yüzde 50’si peşin 120 ay vade imkanı ile satılacak.

#2
Foto - 120 ay taksit yapılacak! TOKİ daireleri satışa çıkardı

Koru Florya projesindeki 14 rezidans daire ile Sütlüce Mahallesi projesindeki 20 konut, 1 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek ihale ile satışa çıkarılırken ihale için salon katılımı Küçükçekmece’deki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu adresinde gerçekleştirilecek.

#3
Foto - 120 ay taksit yapılacak! TOKİ daireleri satışa çıkardı

“Yatırımcıların ileriye dönük olarak, kısa vadede çok kazanacağı bir yatırım” Koru Florya projesini yatırımcıların muhakkak değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Yatırım Danışmanı Muhammet Peksöz, “İstanbul’un çok merkezi bir lokasyonunda, toplu ulaşım araçlarına çok yakın ve Florya İstanbul’da çok değerli bir alan. O yüzden mükemmel bir yatırım aracı ve müthiş bir yaşam alanı. İstanbul’un diğer bölgeleriyle kıyaslandığı zaman çok cazip bir fiyat aşaması var. Satın alma kabiliyetleri için mükemmel seçenekler var. Kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir yatırım. Yaşam alanı olarak, aile planlamasında, okulların ve bütün sosyal alanlarını da içinde barındırdığı bir yer. O yüzden yatırımcıların ileriye dönük olarak, kısa vadede çok kazanacağı bir yatırım olarak düşünüyorum. Florya Yeşilköy, etrafındaki alışveriş merkezi lokasyonları, sosyal yaşam alanlarıyla sadece Türkiye için değil, dünya lokasyonunda da önemli bir konum içeriyor. O yüzden yatırımcıların muhakkak ivedilikle değerlendirmesi gereken bir yatırım olarak düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

#4
Foto - 120 ay taksit yapılacak! TOKİ daireleri satışa çıkardı

“TOKİ’nin yaptığı bu çalışma çok olumlu olmuş” TOKİ’nin sunduğu bu fırsatla herkesin ev sahibi olabileceğini düşünen, inşaat sektöründe çalışan Recep Ertuğrul, “Ben ailemle burada oturmayı düşünüyorum. Her şeyin çok kaliteli olduğunu gördüm. Beklentilerimin çok üstünde. Sütlüce’ye de bakacağım, oradan da alma niyetim var.

#5
Foto - 120 ay taksit yapılacak! TOKİ daireleri satışa çıkardı

1 Aralık’ı bekliyorum. İstanbul da trafikten dolayı çalışma ofisiyle oturduğunuz yer çok önemli. İlk önceliğim ulaşım. Florya’daki yerin ulaşımı benim için çok kolay olacak. İnşallah 1 Aralık’ta alırım diye düşünüyorum. TOKİ’nin yaptığı bu çalışma çok olumlu olmuş yani yüzde 50 peşin, geri kalanı 120 ay vade gibi, herkesin ev sahibi olabileceğini düşünüyorum” dedi.

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