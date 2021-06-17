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119 yıllık tarihi Osmanlı halısı restore ediliyor

2021-06-17 15:44:56
119 yıllık tarihi Osmanlı halısı restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan 119 yıllık tarihi halı Milli Saraylar'a bağlı İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale'de restore ediliyor. 124 metrekare ve yaklaşık 1 ton ağırlığında olan tarihi halının restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı. Milli Saraylar Başkanlığı'nın zengin koleksiyonunda yer alan 124 metrekarelik halı İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale'de restorasyona alındı. Dolmabahçe Sarayı'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan halı, sarayda merasimlerin tertip edildiği Muayede Salonu'na ait.

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Foto - Hereke Dokuma Fabrikası'nın Muayede Salonu'na özel olarak üretilen 119 yıllık halı, Avrupai tarzda dokunulan önemli örneklerden biri. Türk düğümü ve pamuk çözgü tekniği ile dokunan halının boyu 14 metre, eni ise 8 metre. Halının en dikkat çeken detaylarından biri ise kabartma desenli olması. Tarihi halının II. Abdülhamid döneminde Hereke İpek Dokuma Fabrikası'nda dokunduğunu söyleyen Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Sorumlusu Mustafa Köksal, nadide parçanın Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonuna ait olduğunu belirtti.

Hereke Dokuma Fabrikası'nın Muayede Salonu'na özel olarak üretilen 119 yıllık halı, Avrupai tarzda dokunulan önemli örneklerden biri. Türk düğümü ve pamuk çözgü tekniği ile dokunan halının boyu 14 metre, eni ise 8 metre. Halının en dikkat çeken detaylarından biri ise kabartma desenli olması. Tarihi halının II. Abdülhamid döneminde Hereke İpek Dokuma Fabrikası'nda dokunduğunu söyleyen Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Sorumlusu Mustafa Köksal, nadide parçanın Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonuna ait olduğunu belirtti.

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Foto - Köksal, halının Avrupai tarzında kabartma denilen şekilde dokunduğunu ve 119 yıllık tarihe tanıklık ettiğine dikkat çekti. Mustafa Köksal

Köksal, halının Avrupai tarzında kabartma denilen şekilde dokunduğunu ve 119 yıllık tarihe tanıklık ettiğine dikkat çekti. Mustafa Köksal "Halının bazı kısımlarında güneşten ve ışıktan dolayı aşınmalar söz konusu. Bizler de Millî Saraylara bağlı başkanlığımızın aldığı bir kararla, bu halının onarımı gerçekleştiriyoruz" dedi. Yaklaşık dört ay önce restorasyon çalışmalarına başladıklarını açıklayan Köksal, "Halının ağırlığı bir tona yakın olduğunu ve onarım çalışmaları için 8 kişilik bir kadronun çalıştığını söyledi.

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Foto - Pandemi dolasıyla 8 kişilik ekibin aralıklı çalışmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Sorumlusu; 4 ay gibi bir sürede çalışmaları tamamlamayı planladıklarını açıkladı. Mustafa Köksal şu ana kadar çalışmaların yüzde 50'sinin tamamladığını belirtti.

Pandemi dolasıyla 8 kişilik ekibin aralıklı çalışmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Sorumlusu; 4 ay gibi bir sürede çalışmaları tamamlamayı planladıklarını açıkladı. Mustafa Köksal şu ana kadar çalışmaların yüzde 50'sinin tamamladığını belirtti.

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