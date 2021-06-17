119 yıllık tarihi Osmanlı halısı restore ediliyor

Köksal, halının Avrupai tarzında kabartma denilen şekilde dokunduğunu ve 119 yıllık tarihe tanıklık ettiğine dikkat çekti. Mustafa Köksal "Halının bazı kısımlarında güneşten ve ışıktan dolayı aşınmalar söz konusu. Bizler de Millî Saraylara bağlı başkanlığımızın aldığı bir kararla, bu halının onarımı gerçekleştiriyoruz" dedi. Yaklaşık dört ay önce restorasyon çalışmalarına başladıklarını açıklayan Köksal, "Halının ağırlığı bir tona yakın olduğunu ve onarım çalışmaları için 8 kişilik bir kadronun çalıştığını söyledi.