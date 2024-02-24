2024-02-24 08:19:14 10 soruda İstanbul'da dönüşüm planı!
Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için yasal düzenlemeler yapılırken, işin tıkandığı nokta olan finansman sorunu için yeni bir kampanya hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralık sonunda detaylarını açıkladığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki 350 bin konutun dönüşmesi hedefiyle başlatılan kampanyadan kimler nasıl faydalanacak, ödemeler ne zaman, nasıl olacak? Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün özel haberi...