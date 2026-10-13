Škoda’dan elektrikli SUV atağı! Epiq Sportline 440 kilometre menzille sahneye çıktı

Yeni Škoda Epiq Sportline, gövde rengi ön ve arka tamponları, parlak siyah Škoda yazısı, tavan rayları ve yan ayna kapaklarıyla sportif karakterini öne çıkarıyor. Sportline versiyonuna özel olarak sunulan siyah tavan seçeneği de modelin dinamik görünümünü tamamlıyor. Standart olarak 19 inç siyah alaşım jantlarla gelen modelde, isteğe bağlı olarak 20 inç jantlar da tercih edilebiliyor. Epiq Sportline, aydınlatma teknolojileriyle de diğer versiyonlardan ayrılıyor. T şeklindeki LED Matrix ön farlara, Epiq ürün gamında ilk kez Sportline ile sunulan aydınlatmalı ön panjur eşlik ediyor.