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Škoda’dan elektrikli SUV atağı! Epiq Sportline 440 kilometre menzille sahneye çıktı

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Škoda’dan elektrikli SUV atağı! Epiq Sportline 440 kilometre menzille sahneye çıktı

Škoda tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Epiq’in sportif versiyonu Sportline’ı Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez sergiledi.

#1
Foto - Škoda’dan elektrikli SUV atağı! Epiq Sportline 440 kilometre menzille sahneye çıktı

Škoda, tamamen elektrikli ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Kompakt SUV modeli Epiq’in sportif tasarım detaylarıyla öne çıkan yeni Sportline versiyonu, ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda gösterildi. 18 Ekim tarihlerine kadar devam edecek fuarda otomobil tutkunlarıyla buluşan Epiq Sportline, dinamik tasarımının yanı sıra zengin standart donanımları ve iki farklı güç seçeneğiyle dikkat çekiyor.

#2
Foto - Škoda’dan elektrikli SUV atağı! Epiq Sportline 440 kilometre menzille sahneye çıktı

440 kilometreye kadar menzil sunan Epiq Sportline, 99 kW ve 155 kW güç üreten iki farklı versiyonla sunuluyor. Yeni model, Epiq ailesinin en kapsamlı standart donanıma sahip versiyonu olarak konumlanıyor.

#3
Foto - Škoda’dan elektrikli SUV atağı! Epiq Sportline 440 kilometre menzille sahneye çıktı

Yeni Škoda Epiq Sportline, gövde rengi ön ve arka tamponları, parlak siyah Škoda yazısı, tavan rayları ve yan ayna kapaklarıyla sportif karakterini öne çıkarıyor. Sportline versiyonuna özel olarak sunulan siyah tavan seçeneği de modelin dinamik görünümünü tamamlıyor. Standart olarak 19 inç siyah alaşım jantlarla gelen modelde, isteğe bağlı olarak 20 inç jantlar da tercih edilebiliyor. Epiq Sportline, aydınlatma teknolojileriyle de diğer versiyonlardan ayrılıyor. T şeklindeki LED Matrix ön farlara, Epiq ürün gamında ilk kez Sportline ile sunulan aydınlatmalı ön panjur eşlik ediyor.

#4
Foto - Škoda’dan elektrikli SUV atağı! Epiq Sportline 440 kilometre menzille sahneye çıktı

Epiq Sportline’ın kabininde siyah renklerin hakim olduğu sportif bir tasarım öne çıkıyor.Suedia döşemeli, elektrikli ayarlanabilen spor koltuklar sürücü ve ön yolcuya daha fazla yanal destek sağlarken, aynı malzeme kol dayama, kapı panelleri ve ön konsol detaylarında da kullanılıyor. Paslanmaz çelik pedal kaplamaları, siyah tavan döşemesi, ambiyans aydınlatması ve dekoratif kapı eşikleri de kabinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

#5
Foto - Škoda’dan elektrikli SUV atağı! Epiq Sportline 440 kilometre menzille sahneye çıktı

Škoda, Paris Otomobil Fuarı’nda Epiq Sportline’ın yanı sıra tamamen elektrikli yeni amiral gemisi Peaq’i de sergiliyor. Epiq ve Peaq modellerinin ürün gamına katılmasıyla birlikte marka, tamamen elektrikli model ailesini daha da genişletti. Paris Expo Porte de Versailles’da düzenlenen fuarda Škoda, toplam 15 araç sergiliyor. Markanın standında Tour de France organizasyonunda kullanılan kırmızı Peaq’in yanı sıra, Škoda Motorsport’un 125. yılını simgeleyen efsanevi Škoda 130 RS yarış otomobili de yer alıyor.

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