“Aykut Erdoğdu ne yapmaya çalışıyor?”

Kılıçdaroğlu kontenjanından milletvekili olan Aykut Erdoğdu, bürokrasiden gelme.

Hazine Müsteşarlığı Baş Kontrolörlüğü yaptı.

CHP’deki yenilikçilerden..

Tıpkı,

Kağıthane’den ev kiralayan Kemal Kılıçdaroğlu gibi;

İstanbul'dan vekil seçildikten sonra Erzurum'dan ev tuttu.

Güya;

Erzurum’dan CHP’li ilk vekilin çıkması için çalışacaktı.

Başaramadı!..

Yalnızca CHP’nin oyunu binde 6 oranında yükseltti.

Sonuç: % 3.

***

Bir ara;

“TOKİ devleti zarara uğrattı” diye ortalığı ayağa kaldırdı.

Kısmen gerçeklik payı olsa da, işin aslı şöyleydi:

KC Grup adlı şirket “hasılat paylaşımı”nda dolandırıcılık yapıp devleti zarara uğratmıştı.

Erdoğdu bunu ortaya çıkardığında ise;

TOKİ,

KC Grup adlı şirketi mahkemeye vermiş, alacaklarının bir kısmını da tahsil etmişti.

***

CHP’lilerin, siyasette olmasa da sanatta iyi oldukları bilinen bir gerçek!...

Hatırlarsınız;

Eylemlerini bile dans ederek yapan CHP’liler, bir “gölge kabine” kurmuşlardı.

Erdoğdu, bu kabinenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıydı.

Bu yüzden olsa gerek, Aykut Bey;

Tüm enerjisini, yolsuzlukların(!) üzerine gitmeye adamıştı…

Bu yüzden ortaya sayısız iddialar attı.

Bu iddialarından biri;

Ziraat bankasının “usulsüz kredi verdiği” yönündeydi..

Banka, açıklama yaparak Erdoğdu’nun iddialarını yalanlamıştı.

*

Bir ara;

Halkbank'ın Meksan arazisinin satışından zarar ettiğini öne sürse de;

Anında yalanlanmıştı!

Çünkü;

Halkbank 5.8 milyon dolarlık kredi alacağını, şirkete 15 milyon dolara temlik ederek bu işten kârlı çıkmıştı.

*

Erdoğdu’nun;

“Türk Telekom'un siyasetçilere 2,5 milyar dolar rüşvet verdiği” yönündeki iddiasının arkasında, kim olsa beğenirsiniz?

FETÖ’nün firari savcıZekeriya Öz!..

Aykut Erdoğdu;

“Zekeriya Öz'ün rüşveti delillendirmek için birçok kez Dubai'ye gittiğini” söyleyerek, iddiasının üzerine resmen “tüy” dikmişti.

FETÖ’cü Zek’in, Dubai tatillerinin aslının ne olduğunu, ayrıca anlatmaya gerek yok sanırım!..

*

Sonradan anlıyoruz ki;

Erdoğdu’nun, FETÖ’cülerle iltisakı bununla sınırlı değilmiş!..

Aykut bey,

Terör bülteni olduğu için kapatılan Bugün gazetesinin 12 Nisan 2015’teki nüshasında;

“İktidar bürokratlarından önemli dosyalar alıyoruz” diyerek, FETÖ’cülerden gelen dosya akışını Ak partililere yamamak istemiş;

“Şecaat arz edeyim derken, sirkatin söyleyen merd-i kıpti” durumuna düşmüştü.

*

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın;

“CHP içinde FETÖ'ye benzer bir çete, Beşiktaş Belediyesi içinde "FETÖ'den farklı bir paralel yapı" olduğunu iddia ettiğinde, gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Aykut Erdoğdu’ydu.

*

Peki;

“Aykut Bey’in hiç mi doğru yaptığı bir şey yok? diye soracak olursanız!..

Elbette var!..

15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde saklanırken, Aykut Erdoğdu Gazi Meclis’teki sığınakta, nöbetteydi.

Fakat bu “şanlı” duruşunu da;

“Silivri cezaevinde yatan darbecileri ziyaret etmek” istemesiyle berbat etti.

*

3. Havalimanı ihalesinin iptali için Danıştay’a başvuran Erdoğdu;

“Tonlarca altınla milyarlarca döviz ülkeye sokuldu” diyerek, kaynak akışını “suç”muş gibi göstermesiyle, bence “En iyi saçmalayan ekonomist” rekorunu hak ediyor.

***

Belli ki;

Ekonomi(!) alanında kırılacak rekor kalmayınca, Aykut Bey’in kıracak yeni şeyler bulması gerekiyordu.

O da, işe;

1 Mayıs’ta gözaltına alınan eylemcileri emniyete götüren polis otobüsün camını kırmakla başladı.

*

Bu yetmemiş olmalıydı ki;

Erdoğdu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında, önündeki cam masayı parçaladı.

*

Bu da kesmedi;

Adalet Bakanı’na; “Senin gözlüğünü gözüne sokarım” dedi.

*

Daha da ileri giderek;

Kendisini arayan Beyaz Tv Program Müdürü bir hanımefendiye sinkaflı küfürler ederek, çukurlarda gezindi.

*

CHP'nin “18. Olağanüstü Kurultayı”nda, Kılıçdaroğlu’nun “Anahtar listesi”nde yer bulamadı.

Azmetti, Kemal Bey’in listesini delerek Parti Meclisi’ne girmeyi başardı.

*

Ergenekon ve Balyoz davalarında, Gezi olaylarında hep önde oldu.

*

Son olarak;

Anayasa Değişikliği gündeme geldiğinde, durumdan vazife çıkararak siperden fırlayan ilk CHP’lilerden biri oldu.

Geçen yıl,

Halk Tv'de Uğur Dündar'ın sunduğu 'Halk Arenası' programında;

“Gerekirse sokak sokak direnişe geçeriz. Bize nasıl müdahale ediyorsanız biz de öyle müdahale ederiz. Hepinizi uyarıyorum. Biz Kuvayi Milliyeyiz. Bu ülkeyi, bu dünyayı size dar ederiz.” diyerek, tehditler savurdu.

*

Bunu dedikten birkaç gün sonra;

CHP milletvekillerinden birinin, TBMM’deki odasının duvarında bulunan Atatürk resmini çöp kutusuna attığı ortaya çıktı.

Aykut Bey “dut yemiş bülbüle” döndü.

*

Bu kadar gel-git’ten sonra sağlıklı siyaset yapmasını beklemek lüks olacaktı ki;

Sağolsun, Aykut Bey bizi yanıltmadı.

Önceki gün,

Meclis'te anayasa değişikliğine yönelik görüşmeler sürerken, HDP'li milletvekillerinin bulunduğu sıralarda oturdu.

***

Tüm bu olayları alt alta sıraladıktan sonra, benim asıl merak ettiğim husus;

İlk iki maddesi sorunsuz geçen Anayasa değişiklik teklifinin tamamı kabul edildikten sonra, Aykut Bey’in ne yapacağı?!..

Yaptığı blöfleri ve saçmalıkları bir tarafa bırakacak olursak;

Bu gidişle önümüzdeki ilk kurultayda, CHP Genel Başkanlığına adayı olacak gibi görünüyor!..