Rakka el mi değiştirdi… Yoksa örgüt mü değişti?

İtalyan düşünür Machiavelli “ kötülüğü adamına yaptır onu kötü sansınlar sonra onu görevden al seni iyi sansınlar “der bunu yaparken ahlak, etik hiçbir değer kabul etmez.Benzer tavrı Amerikan’ın yıllardır Ortadoğu’da izlediği çıkarını gözeten politikalarında görmek mümkün.

HARFLERLE OYNAYIP KAFA KARIŞTIRMA

ABD önceleri karşımıza El Kaide’yi çıkardı. Yıllarca onunla bilinçaltımıza “İslam’la terör” kavramını yerleştirdiği gibi Afganistan’da Irak’da yaptığı katliamları maskeledi. Zamanla örgütün inandırıcılığı önemini yitirmeye ve bu işi yapanın kendisi olduğu belirmeye başlayınca bu seferde harfleri ve kartları başka türlü karıp, karşımıza yeni bir ucubeyi tanımlandı. Onda da kafamız iyice karışması kelime oyunları görmeye başladık. Adının İŞİD ve DAİŞ kelimeleri arasında tartışmaya entelektüellerimiz kafa yorarlarken “atı alan Üsküdar’a geçti”. ABD dolaylı lojistik destekleriyle bu örgüt 2014 -2016 kadar Suriye ve Irak’daki otorite boşlukları iyi kullanılarak, İngiltere kadar büyük bir alanı kontrol ettiği gibi statüsünü de “terör örgütün devlet modelini” çıkarmaya çabaladı. Bu oyunda da bilinç altımıza “terör ve İslam” kelimeleri verilmeye başladığı Peygamber efendimizin mühürü terör arması(!) olarak zihinlerimize kazınmaya çabalandı. Sonuçta, İŞİD veya DAİŞ in Ortadoğu’daki hamleleri, Batının İslam düşmanlığını kitlelere yayılmasında tartışmasız rol oynadı.

Suriye başlayan savaşa başta Rusya, ABD,Fransa vs. ülkelerin bölgedeki askeri faaliyetlerini meşrulaştırılmasında örgüt hep maske oldu. Bu ülkeler Ortadoğu’ya hep “DAEŞ ile mücadele için geldiklerini” söylemelerine rağmen hiçbiri onunla gerçek mücadeleye girişmediler. Dertleri yeni haritalar oluşumunda ortaya çıkacak devlet veya devletçiklerinin hamiliği ile İslam coğrafyasını fütursuzca deforme etmeye çalışmak oldu.

ORTADOĞUDA NEYİ TARTIŞIYORUZ KÜRT DEVLETİNİN KURULMASINI YOKSA İŞİDİ BİTİRMEYİ Mİ?

Harflerle oynama işi sadece DAEŞ ile sınırlı kalmadı.Benzer oyunu bu sefer PKK üzerinde de gördük.Önceki adı PKK idi bu olmadı. PYD veya YPG dediler, bu da olmadı şimdi SDG demeye başladılar. Birileri bizim hafızamızla dalga geçiyor.1980 lerde kurdurulan PKK ilk amacı Türkiye’nin Ortadoğu’ya inmesini engellemeyip insan,askeri,ekonomik gücünü yıpratmayı hedeflemişti. Zamanla bu hedeflerinde güncelleme yaptılar. Birinci sıraya bölgede bir Kürt devleti kurmaya doğru evirdiler.Şimdi ise kurulacak bu devlete Barzani’nin yerine başkanlık edebilir miyiz” mücadelesini veriyorlar. DAEŞ’in bölgedeki etkiliğini kırma için PKK nin DAEŞ’le mücadelesinde kullanılmasına 2014 de Ekimde DAEŞ’in Kobani’yi kuşatmasında karar verildi. İşin garibi Kobaniyi DAEŞ elinden Türkiye’nin Barzani’nin peşmergelerine kapıyı açmasıyla Kobani DAEŞ’in elinden zor bela kurtarıldı.

DAEŞ 2014’lerden itibaren gerek Ortadoğu’da gerekse Avrupa’daki eylemlerindeki artış üzerine başta ABD ile birlikte Ukrayna’daki mücadele sıkışan Rusya’da Suriye’de sahaya girmesiyle işin rengi bölgede değişti. Gerek ABD gerekse Rusya alandaki var oluşlarını hep DAEŞ’le açıkladılarsa da mücadele DAEŞ üzerinden bölgedeki yeni devlet oluşumlarına kaymaya başladı. Artık “ortak amaç DAEŞ’i bitirmek değil kurulacak olan Kürt devletinin patronajı kim” olacağı etrafında yoğunlaştı.

“DAEŞ’E KARŞI TAŞERONLUK YAPARIM KARŞILIĞINDA KURULACAK KÜRT DEVLETİNDE SÖZÜM” OLSUN DİYEN PKK, SDG DÖNÜŞTÜRÜLDÜ..

Bu süreçte Rusya’nın bölgedeki amacı babasını iktidara taşıdığı Esad’ın iktidarda tutulması ve Kürt devletine kademeli geçişte “bazen Türkiye’nin yanında bazen Esad’dan yana “ pozlar vererek reaksiyonu hızlandırdı. Amaçı DAEŞ’in ABD inisiyatifinde kendi yönlendirmesine alarak, Esad’ın iktidarını yıkılmamaktı. Ki şimdiye kadar bunu başardı. Rusya bölgede her türlü oyunu oynarken ABD Obama yönetimi zamanında Ortadoğu’da fiilen saha da gözükmemesi yanında DAEŞ'e karşı “vesayet modeline” geçti. Bölgedeki askeri şirketleri pentagon ve CIA telkiniyle Trumpda benzer yolu benimsedi. Bu süreçte taşeron aranırken bulundu. O da PKK idi. Zira PKK ABD önerisi siz elinizi batırmayın sizin adınıza biz her türlü pis işleri yaparız ABD askeri ölmez karşılığında oluşan Kürt devletinde bize pay verirsiniz” teklifi kabul görüp harekete geçirildi. Plan 2016 den itibaren hayat buldu. ABD sahadaki askeri özel şirketlerin gerek lojistik gerekse eğitim desteği ile önce adı PYD sonra YPG değiştirilen PKK deşifre olunca sonunda Suriye Demokratik Güçlerine(SDG) dönüştürülerek sözde DAEŞ’le mücadele gerçekte ise “Kuzey Suriye’de oluşturulacak Kürt devletinde SDG” ile gerçekleştirme planı ortaya çıktı.

RAKKA’DA ŞAPKA DÜŞTÜ

Rakka DAEŞ’in başkenti olarak lanse edildi.Bağdadi burada oturuyordu.Bu hafta itibariyle Rakka düştü.Dünya basınına yansıyan görüntülere baktığımızda kimin kimle iş tuttuğunu bir kez daha ortaya çıktı.Kapitalist ABD nin lojistik hava desteği, anti emperyalizmi savunan Marksist örgüt PKK militanları “İslam’la terör” kavramını bilinç altımıza sokan Kapitalist ABD kurgulandığı sözde halifenin başkentini düşürdüler.Fotoğraf kendi içinde kelimelerle renkler ve sembolleri barındırıyorsa da tabloda açıktı. Birileri harflerle ne kadar oynarsa oynasın orta net olan bir görüntü var o da ABD ve Rusya’nın eliyle

1.Bölge Kürt devletine doğru hazırlanıyor

2.DAEŞ biraz daha tedavülde tutularak yeni harita oluşumları biteceği zamana kadar tedavülde duracak

3.Batının hale “İslam’ı düşman” olarak hedefte tutmaya devam edeceği ortada

4.ABD ve Rusya’nın İslam coğrafyasındaki bütün değerleri istismar ederek bölgeye deforme etmeyi sürdürecek..

Fakat burada oyun değiştirici Türkiye’nin ne yaptığı ve ne yapacağı bakmak lazım … onu da diğer yazılarda işleyeceğiz.