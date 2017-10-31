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AB, hem Avrupa’yı hem deBirliğini yitiriyor..

31 Ekim 2017 Salı

Ülkeler arası fark, zengin devletlerin küçük devletlere değer vermemesi, göçmenler,Brexit, etnik ayrışmalar,enerjide  dışa bağımlılık,dünya çapında askeri güç olamama, her  zaman ABD gölgesinde kalma vb  sıkıntılar  AB nin “birlik” kavramını çatırdatmada başrolü oynuyor.

AB  çatırdıyor mu?

'AB fikri artık neden tutmuyor?' sorusunun cevabını  Belçika’da aramak gerekir. AB,  yeni bir proje değildir. 19. yüzyılın  ilk çeyreğinde kurdurulan Belçika, bu  modelin ilk uygulamasıdır.  Bu ülkenin sınırları içerisinde Hollandaca konuşan Flamanlarla (Vlaanderen), Fransızca konuşan Valonlar (Wallonie)bir araya getirildi. Başlarına da İngiltere’den bir kral atandı. Sonuçta yapay Belçika devleti oluştu.  Bu modelde mantık  şu idi: “İnsanların milli kimlikleri önemli değil,  herkesin karnının doyuyorsa mesele bitmiştir.” Ama Belçika da şimdilerde Katalonya’da geçen yıllarda İskoçya da gördüğümüz sahne  hep aynı oldu.  “Cepleri dolu olanlar kendi  devletlerini  kurmak istiyorlardı.”  Bu yeni yapılar bırakın AB yi  içlerinde bulundukları devletleri istemiyorlar.

 Avrupa’da her şeyi başlatan kavram “ben ve öteki”

Avrupa’ya tarihine baktığımızda “Avrupalılık “kavramı bir kültür olgusudur. Avrupalılığı Roma, katolik, akıl ve İhtilal gibi sosyal genler meydana getirdi. Bu  genlerin  içinde en baskın olan hiç şüphesiz“Romalılık”dı. Onunda  özü olan  “Ben ve öteki” idi.  Roma imparatorluğundan,Fransız ihtilalına kadar Avrupa’da değişmeyen  “bireyselcilik ve ego” söylemleri Avrupalıların karakteri oldu. ”Ötekisini” hakir görme ve “benlik” kavramı, Avrupa da imparatorlukları, devletleri parçalandı.

AB, parçaların bütünü mü?

Avrupa devletlerin oluşumlarına baktığımızda parçalanmanın Avrupa’da kaçınılmaz bir son olduğudur.  Avrupa ‘da küçük parçalar bütünü oluşturuyor.Aragon kralı ile Kastilya kraliçesi bir araya geliyor İspanya oluşuyor.Prusya Şansölyesi Bismarck demir yumrukla diğer Alman prenslerini bir araya getiriyor , Almanya devleti çıkıyor. Roma,Venedik,Milan gibi şehir devletleri Garibaldi’nin liderliğinde birleşerek,
İtalya’yı oluşturuyorlar.  Avrupa’da  nereye baksanız küçük parçaların bir araya geldiği “bulmaca devletleri” görüyorsunuz.

Parçaları tutan  para mı?

Fransa’da milliyetçilik,  Almanya’da dil birliği, İtalya ,Hollanda,Belçika ise  para devletleri tutan unsurlardır.  İlginçtir,yapıştırıcı maddelerin arasında “din” yoktur. Çünkü, Avrupa  bu kartı  tüketip bitirdi.Tüm Avrupa’nın elinde sadece ve sadece  “  para” kaldı. 17.yy. dan bu yana dünyayı acımasızca sömüren Avrupalılar dedeleri Romalıların yaptığı gibi” bütün yolları Roma’ya çıkardılar.” Bütün yollar  her devrin Roma’sına çıksa da   mantık aynı idi. Roma bazen Berlin,bazen Paris, bazen Londra oldu.Bunun için sömürüye  dayanan ekonomik sistemler inşa ettiler.Dünyanın kanını(yer altı yer üstü zenginliklerini)   kendilerine “hayat iksiri” yaptılar.Afrika’dan İslam coğrafyasına kadar  bütün dünyada sistemlerinin devam etmesi için  kaos ve kargaşa çıkardılar.Sonuçta  insanlar  ülkelerini bırakıp Avrupa’ya göç ettiler.Onlardan da  faydalandılar.Gelen göçmenleri ucuz iş gücü veya “modern köleler” yaptılar.

Yolun sonu  bir adım..

Bugün Avrupa’ya baktığımızda, “dört vitesli modele” geçmeye çalışıyor.Bu model,  Fransa,İtalya İspanya ve Almanya’nın başını çektiği ülkelerin hızına diğer ülkeler uyacaklar ,uymazlarsa ya birlikten çıkacaklar ya da büyük parçaların içinde eriyecekler.Polonya başkanlığında eski Sovyet ülkeleri isyandalar.AB de giderek artan Alman  hegemonyasına rahatsız olan İngiltere o yüzden trenden indi.Macron Fransa’sı Almanya’nın peşine takıldı.İspanya can derdine düştü.Yakında benzer şeyleri İtalya’da yaşayacaktır. Şu an itibariyle AB baktığımızda Alman hegemonyasını doğru verilen AB var.Ama bunun yanında İspanyada olduğu gibi devletleri içindeki etnik oluşumlar ayrılıp kendi devletlerini kurmaya çabalıyorlar. Ama  buna izin vermeyecekledir. Başta AB  ve karışıklığın çıktığı ülkelerdeki etnik devletlere  önce sözle,sonra ekonomik baskılarla oluşumları  engellemeye çalışacaklardır.Ama  yapı küçük parçalara doğru evirilecektir.

    Tuğrul Özgen

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