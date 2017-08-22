Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti’de çok bilmişler dönemi değil; ‘bir, sıfırdan üstündür’ dönemi başlıyor

22 Ağustos 2017 Salı

AK Parti bir taraftan Türkiye’ye geri bırakılmışlığın, yoksulluğun, çaresizliğin pansumanını yaparken, bir yandan da ülkenin geleceğini sağlam temellere oturtmak için adeta bir nakkaş hassasiyetiyle baştanbaşa nakış nakış işlemektedir. 

Böylece klasik devlet paradigmalarını yıkıp millete efendilik (hatta efelik) değil, hizmetkârlık yapma refleksini göstermiştir. Ancak yeri geldiğinde de en doğru tezlerle atalarını/ceddini savunmayı da bilmiş, yanlış algılarla mücadelesini yapmıştır.

Bir siyasal iktidar düşünün ki; ileri sürdüğü tezler çok riskli olmasına rağmen milletin dimağına nakış nakış işleyebiliyor olsun! Bunun tek izahı var; dürüstlük. Hz. İbrahim kor ateşe atıldığında Nemrut’un ateşi su, odunları ise balık olduğunda biz bunu ilahi bir hikmet olarak anlıyor ve iman ediyoruz. Ama başka bir hakikat daha var ki; o da Hz. İbrahim’in dosdoğru biri oluşudur. Yani Hz. İbrahim dürüst olduğu için Allah onu Peygamber olarak seçmiştir.

Hz. Nuh, türümüzü bir felaketten kurtarırken ona inananlar gerçek müminlerdi. Lakin sırf canını kurtarmak için gemiye binenler vardı, inanın o gemi su alır ve batardı. 

Yani Allah’ın hikmeti nazarında “dürüstlük” türümüzü kurtarmıştır. Sayın Erdoğan’ın Ömerler lazım demesi aslında yaşadığı hayal kırıklığıdır ve onu tanımamaktır. Demek ki birçok il ve ilçe başkanının kendilerini kusursuz görmesinden kaynaklanıyor.

Sayın Cumhurbaşkanının ‘benim kadar şeffaf olun’ demesinin çok manidar bir söz olduğunu eminim siz de biliyorsunuz. Koltukları sağlama almak adına plancılık oynamak için çok geç artık. “DÜRÜST” olun! Ak ve kara renkler 15 Temmuz baz alınarak tespit edilebilir. Her teşkilat mensubunun seçim bölgelerinde artısı eksisi çok rahat tespit edilebilir. Birçok belediye başkanının kendi il ve ilçe sınırlarında başarısızlıkları çok rahat sonuçlarla analiz edilebilir. Yani siyaset kâhini olmaya gerek yok.

AK Parti’nin içinde ben çok bilirim anlayışı değil; ‘bir, sıfırdan üstündür’ anlayışının hakim olma dönemi gelmiştir. Seçim çalışması döneminde yapılan hataların AK Partiye ağır bedeller ödettiğini gördük. Bunun yanı sıra bir bölgenin seçmenini hiçe sayarak ben bilirim anlayışının ne denli ağır sonuçlar doğurduğunu da görmüş olduk. 

Bununla ilgili 7 Haziran seçimlerinde demografik yapıyı dikkate almayan anlayışın hüsrana sebep olduğunu söyleyebiliriz. 1 Kasım’da pansumanla kısmen düzeltilen sonuç kalıcı olmadı desek yeridir. 

Son zamanlarda birçok gazeteci arkadaşımızın Sayın Cumhurbaşkanımız adına gündem oluşturması da ayrı bir ironi. Ben çok bilirim, usta gazeteciyim, üst perdeden konuşurum, benden habersiz kuş uçmaz gibi ego tatmini temelinde yazarların ne kadar boş olduğunu da; Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı tanımadıklarını da gördük.

2019 seçimlerini kazanacak yeni kadrolara ihtiyaç olduğu gerçeğini göz ardı etmemek lazım. Bazı il ve ilçe başkanlarının ahbap ilişkilerini bir kenara bırakıp, siyaset sahnesiyle yüzleşmesi gerekir. Kirli ittifaklarla iş ortaklıklarından, yandaş/candaş gibi kavramlardan AK Parti’nin arınması elzemdir. Yoksa bunca çaba ve emek boşuna olacaktır.

AK Parti yeni süreci dizayn ederken diğer taraftan geçmişin yanlışlarıyla da yüzleşmeyi ihmal etmemelidir. Bu minvalde, sosyolojik dokuyu çok iyi analiz edip etnik demografik yapı tarihin hatalarını tazmin etme ve iade-i itibarda bulunma gibi erdemliliği göster bilen bir siyasi harekettir. 

Özetle; dürüstlük, özgür ruhluluktur. Özgür ruhlu olan devrimcidir, yenilikçidir, helal kazanandır, kimseye gebeliği yoktur. AK Parti, yeni süreçte kimseye minneti olamayan, tutkusu, heyecanı, donanımı olan bireylere ihtiyacı vardır. Bir sonraki dönemini garantiye almak için çaba sarf eden belediye başkanlarının kefilliği, meclis üyelerinin itibarları butlandır. Bazı istisnalar hariç birçoğu dürüst değil. AK Parti’nin temsil ettiği iradeyi fesada uğratmanın dışında tutarlı bir söylemleri yok. Hepsi şov peşinde!

15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunan hainler ne ise aynı gecenin sabahında kendine pozisyon alan AK Partililer (AKP’liler) de bir o kadar haindirler. Burada iyi analiz edilmesi gereken konuların başında AK Parti’ye mal olmuş bürokrat ve üst düzey kamu çalışanları da gözden kaçmasın.

Bu iddianın ispatı gayet mümkün: TİB (Türkiye İletişim Başkanlığı)’den istenilecek HTS kayıtlarında o gece kimin nerede olduğu ve saat kaça kadar orda olduğu anlaşılacaktır.

Ülkemiz aziz milletine selam olsun, dua ile kalın…

 

  • Hatice Hatice1 sa önce
    Ben hergun tayyip bey ve dava arkadaslarinin icindeki fitnecilerin yok olsunlar uzaklassinlar diye dua ediyorum tayyip bey halka karsi daima durust oldu sabirli oldu hakaretler edildi yok etmek icin her yol denendi ama o elinden gelen butun gayretleri gosterdi insallah ak partinin icindeki cikarcilar ayiklanir ve bir dahaki secimde allahin izniyle yine basarir yine kazanir zaten yasida ilerledi allah omur verirse 2023 kadar turkiye bu istikrarda gider ondan sonrasindada allah turkiyeye yardim edecek biz halk olarak bizi artik bundan sonra daha iyi secim yapacagimiza inaniyorum
  • Osmanlı1453Osmanlı14531 sa önce
    Akp'nin içindeki dinozorlar ayıklanmalı. goygoycu yalaka medya yerine, uslübunce eksikleri söyleyen dost misali medya yer almalı. Velhasıl özen ne kardeşler söyleyeyim. Çıkarı menfaati için ne kadar iş yapan varsa ayıklanmalı. Varsın işadamı olmasın varsın üniversite mezunu olmasın. Ama kendini tankın altına atan o gözlüklü yiğit kardeşim gibiler vekil olsun bürokrat olsun özet budur.
  • MilletMillet1 sa önce
    Ak partinin temizlenebileceğine hiç inanmıyorum .Sebebi şudur;yerel bazda Ak partili seçmenler gözlerini fetö ile iltisaklı siyasileri çevirmiş bekliyor. Zira bunlarıçok iyi biliyor . Millet bakıyor bu adamlar temizleniyor mu diye temizlenmiyor .Temizlenmesine de imkan yok. Bunu görüyor. Üst kademeyi kastetmiyorum hoş onların içinde de var. Bir zamanlar ak partili olmanın yolu fetöden geçiyordu. Emin olun muhalif falan değilim Ak partiliyim.
  • Emir cihadEmir cihad1 sa önce
    Valla ömerler çok hiçbiri akpartide aktif görevde değil.. yalakalarin dönemi ve mefaatperestnamertler sarmış etrafi adıyaman ..malatya v.s çoğu iller böyle....halkın hepsi reisçi fakat reis bunlari m.v.yaptiğini saniyorsa işte bu çok vahim guvenmesin O dalkavuklara. .. şimdite kadar mliyon $$$ oldu 1 yıl maaş vermesin 1 yil için bu dalkavuklara kimse yaninda durmaz. ..vesselam
  • Emir cihadEmir cihad1 sa önce
    Valla ömerler çok hiçbiri akpartide aktif görevde değil.. yalakalarin dönemi ve mefaatperestnamertler sarmış etrafi adıyaman ..malatya v.s çoğu iller böyle....halkın hepsi reisçi fakat reis bunlari m.v.yaptiğini saniyorsa işte bu çok vahim guvenmesin O dalkavuklara. .. şimdite kadar mliyon $$$ oldu 1 yıl maaş vermesin 1 yil için bu dalkavuklara kimse yaninda durmaz. ..vesselam
  • canca43canca431 sa önce
    Elinize, yureginize kaleminize saglik Sabri bey guzel tesbitler yapmissiniz yine, gerci cogu kisinin bildigi ancak dillendiremedikleride var tabi Yürek gerek gerçegi soylemek haykirmak icin tabi. Selamlar...
  • necmettinnecmettin1 sa önce
    tamamen gerçekler bunlar. daha seçilir seçilmez arabasını en üst modelle değiştiren belediye başkanından kimseye fayda gelmez reis gözünü 8 aç bu davaya yıllarca hizmet etmiş bir kerecik bile bir kendisi için bir şey istememiş gerçek ak partili ve dava adamlarını eskileri ile değiştir sesleri pek çıkmaz onların o kadar hokkabazın içinde ama gerçek neferler onlardır arkadan vurmaz devlet kadrolarında olabilecek her şeyi olmuş ama nefsine yenilmiş şekilden şekle giren sadakatsızlara karşıda dikkatli ol biz yola devan ediyoruz
  • Eskiyen ve bıktıran yüz(süz)lerEskiyen ve bıktıran yüz(süz)ler2 sa önce
    2019 seçimlerinde kadronun tümüyle tasfiyesini arzuluyorum. Erdoğan en büyük mücadele dönemine giriyor.
  • MuratMurat4 sa önce
    İşte benim 20 yıldır zevkle okuduğum akit budur eğmeden bükmeden yazan bazı zındıklara göre hep hükümet yandaşı gibi gösterilen ama ne hikmetsesayın yazarın dediği gibi reise ve ak partiye özeleştiri yapar gibi ayna tutan yazılar yazan ve uyaran hatta kırmızı alarm verdiren bir gazeteyi okumaktan mutluluk duyuyorum elhamdülillah 
  • Yunus 16Yunus 164 sa önce
    ÖNCE!Recep Tayyip Erdoğan a inanmayan, fetö de 15-16 temmuzda uyandım diyen yöneticiler UZAKLAŞTIRILSIN Hatta KANUN önüne çıkarılsın. İşte o zaman AK PARTİ, AK olur ADALET olur. 2019 da İKTİDAR olur. Aksi takdirde Dava ya gönül verenler 2019 da çok üzülür. Yıllardır yapılan birikimlerin hepsi, başkaları tarafından bir yılda Yok edilir.

Sabri Balaman

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

ABD vurmaya başladı!
ABD vurmaya başladı!
Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...
Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...