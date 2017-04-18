Sabri Balaman

% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

AK Parti Defolu Siyasilerden Kurtulmalı

Son güncelleme: 18 Nisan 2017 06:44

  Linkedin  Google
Gönder

7 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin aday gösterme noktasında yaptığı hatalardan çok ağır bedel ödeyerek çıkmasının, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da olaylara fazla müdahil olmamasının ciddi sıkıntılara sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 1 Kasım seçimlerinde partinin hatalardan dönerek tekrar bütünleştirici yapıya dönmesiyle daha büyük hataların önlendiği görülmüştür. Umarım bu referandum sonuçlarının da ciddi hatalar sonucunda bu noktaya vardığının ve bir dahaki sefere açık bırakılmaması gerekildiğinin farkına varılır.

Gelelim asıl konumuza; yeni sistem değişikliğine. Bu değişimin aslında çok tartışılması gerekir ancak bizler sırasıyla özetlemeye çalışalım. AK Parti’nin içinde vesayet odaklı bazı tiplerin olduğu, bu nedenle parti içi temizliğinin şart olduğu aşikâr. Parlamenter sisteme kendi çıkarları noktasında inanan bazı odaklar AK Parti’de de mevcuttur. Bazı yerel yönetim cambazları kendi çıkarlarını parti üstü tutarak gününü kurtarmaya çalışıyor ve daha da ilginç yanı, maşallah herkes halinden memnun. Sanki ben kan kaybı yaşadım! Vahim olan özde AK Partili olmak mı yoksa başkan olana dek AK Partili olmak mı? 

Referandumun sıkıntılı geçeceğini, eminim Sayın Reis-i Cumhur da biliyordu ve bu nedenle İstanbul’a ağırlık verilerek İstanbul mitingleri peş peşe gelmeye başladı. Üzerinde durmak istediğim bir diğer noktaysa, Sayın Erdoğan’ın, ihanet içerisinde bulunan birçok kişiyi çok iyi şekilde takip ettiğine emin olduğumdur.

Koltuk cambazlarının kendi menfaat ve gövde gösterilerini yaptıkları görülmektedir. Daha da önemlisi AK Parti’nin işi gerçekten zor. Neden mi? Bakın vesayet denilince bürokratları unutmamak gerekir. 15 yıldır AK Parti sayesinde koltuklarında oturan üst düzey yöneticilerin bir kısmı  perde arkasında hayırcı olarak çalıştı ve daha da önemlisi kimse bunların fazla gündeme gelmesini istememektedir. 16 Nisan’dan sonra 17 Nisan itibari ile sanırım fırtına öncesi sessizlikle bazıları bu konularda hemhal olacak. Gerek Sayın Binali Yıldırım’ın gerekse partili cumhurbaşkanının AK Parti’nin yeterli düzeyde çalışmadığı konusunda hemfikir olduğunu görmekteyiz. Yazımda ısrarla vurguladığım gibi bu seçim sonuçları ile önemli ölçüde tasfiyeler çıkacaktır. 

Seçim sonuçları her ne kadar bizi havalara uçuracak kadar iyi olmasa da kötü bir sonuç olarak görmek de mümkün değil.  

Sandıktan evet çıkmasını üç önemli faktöre bağlayabiliriz:

Birinci ve en önemli faktör; Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir. Erdoğan’ın liderliği, Türk toplumunun ona duyduğu saygı, sevgi ve güven hiçbir şekilde tarif ve izah edilemez.

İkinci faktör; Türk halkının ferasetidir. 100 yıldır kaptanı olmayan bir gemi gibi, okyanusta kâh oraya kâh buraya savrulan bu halk, kanının son damlasına kadar ülkesini ve liderini korumayı kendine görev bilmiştir.

Üçüncü faktör olarak AK Parti’nin kendisini ve teşkilat kadrolarını söylemek isterdim ama maalesef üzülerek belirtiyorum ki böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Erdoğan dışında hiçbir siyasetçinin toplum nezdinde zerre kadar karşılığı yok. Bunun sebeplerini ise halk ile aralarında kuramadıkları bağla sorgulamaları lazım.

Türk halkı AK Parti’ye sadece tek bir nedenle oy verip destekliyor ki o da; Erdoğan’ın varlığıdır. Erdoğan’ın herhangi bir nedenle Türk halkına yeni bir partiyi hedef göstermesi durumunda (ki bu parti örneğin “Türkiye Yeşiller Partisi” dahi olsa), o partinin tek başına iktidara geleceğinden emin olabilirsiniz.

Gelelim üçüncü ve esas faktöre. AK Parti oylarındaki sıçramanın asıl nedeni; FETÖ mensuplarının, lümpenlerin, Levantenlerin, beyaz Türklerin, masonların, askeri ve bürokratik vesayet sevdalılarının, İttihat Terakki kalıntılarının, fosilleşmiş Cağaloğlu dinozorlarının ve eski Türkiye sevdalılarının küçümseyerek baktığı ve asla kabullenemediği işte o 20-30 kişilik “yazar-çizer” kadrosudur.

Bu bir avuç insan, işini gücünü bırakıp, kanal kanal dolaşarak insanları EVET oyu vermeleri hususunda iknaya çalıştı. 

Pazar akşamı katılmış olduğum bir TV programında seçim sonuçlarını değerlendirirken şöyle bir tespitte bulundum; “Ben ve benim gibi bir avuç insanın seçim sürecinde gösterdiği performansı maalesef AK Parti teşkilatlarının hiç birisi gösteremedi. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ne belediye başkanları, ne belediye meclis üyeleri, ne AK Parti teşkilatları, ne kadın ve gençlik kolları zerre kadar çalışmadı. Partinin tüm birimlerinde büyük bir rehavet, tarifsiz bir isteksizlik ve heyecan yoksunluğu mevcuttu.’’

Özellikle vurgulamak istediğim nokta AK Parti teşkilatlarının artık memleket sevdasından makam sevdasına doğru yola çıkmış olmasıdır. Millet için değil bireysel menfaat için çalışıp çabalamasıdır.

Sayın Yıldırım ve Sayın Erdoğan’ın danışman kadroları başta olmak üzere, hemen her kademede çok ciddi bir temizlik yapılması elzem hale gelmiştir. Seçimde hatası ve kusuru olan, çalışmayan, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle işbirliği içinde olup pasif kalan, makamının ve unvanının hakkını veremeyen ne kadar “çapsız” varsa hepsinin koltuğunun alınması gerekiyor.

Ülkemin aziz milletine selam olsun, dua ile kalın.

 

YORUMLAR
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Ali osman

Allah razı olsun tesbitlerize aynen katılıyorum. Ümit ediyorum reisimiz bu ihanet ve ihmalleri tesbit etmiştir.

Cevapla

Bilo

Çok doğru

Cevapla

ALİ KOÇ

yazar nurettin vereni selçuk üniversitesi rektörlüğünde zehirleme ceesaretini gösteren fetöcüler bu cesareti nerden alıyor merak ediyorum

Cevapla

BAYRAM ASLAN

Yazınıza aynen katılıyorum bu uyarı yazılarınızı yazmaya devam etmenizi dilerim

Cevapla

mehmet

Ankara ve Istanbul AK parti teskilatlari yeterince calismadimi. "Su bir gercek milletimiz Reise oy veriyor partiye degil."Gerek Akpartide gerek üst düzey bürokrasi de değişiklik yapılacak mı.Üst duzey bürokrasi yıllardır aynı.Dönemine göre hangi vakifhangi tarikat güçlüyse oraya yönelen oraya gülücük dağıtan o vakfın o tarikatın seyhini öven bürokratlar var. Şimdi belirli vakıfların veya tarikatların toplantılarına gidenler bu etkinliklerini sosyal medyada paylasanlar cok fazla. Masasında döneme göre gazete kitap dergi koyanlar. Allah rızası için gidilir vakıfa veya Allah dostuna resim çektirip sosyal medyadan atmak için değil.

Cevapla

Mehmet

Sayın Balaban Cumhurbaşkanı halka karşı açık ve net konuşuyor.Konuştuğu ile uygulamaları örtüşüyor.Diğer AK Partili kardeşlerim ne şiş yansın ne kebap misali davranış sergiliyorlar.Firavun karşısında Musa aleyhisselâm gibi olmak lazım.Vesselam...

Cevapla

Ramazan

Çok doğru yazmışsın bu içerdeki münafıkların Biran önce temizlenmesi lazim

Cevapla

Yukselkilic

Eyvallah kardeşim 100de100 katılıyorum ve bu konuda sayın Başkan a güveniyorumGül Davutoğlu Arınç ve onlar gibi sinsi oyun içindekileri alacaktır

Cevapla

Okm

Allah razı olsun kalemine sağlık tüm vekiller utansın

Cevapla

Malatyalı

Sabri abi malatyada sadece inönü caddesi ve çevre yolu Reisi Cumhur geldiğinde göstermelik yıkanıyor çiçeklendiriliyor, ara sokakları kazdılar her taraf delik deşik hiç hizmet yok,

Cevapla

Mustafa

Ak Parti teşkilatları çalışmadı. Oturduğum Ataşehire bağlı sokağımdan 1 kere Ak Parti aracı geçti. Ev ziyaretine gelip 2 paket çay bırakıp gitmişler. İstanbul il başkanı akşam 4'te mesaj gönderip ''çevrenizde oy vermeyenleri sandığa götürün'' yazıyor. Bu kadar ilgisizlik olurmu? Biri ona saat 5'te sandıkların kapandığını söylemeli. Ak Parti teşkilatları iyice silkelenmeli. Yeni genç kadrolar göreve getirilmeli. Yoksa bir dahaki seçimde Erdoğan değil Kılıçdaroğlu başkan olur. Kime niyet kime kısmet...

Cevapla

0406

Ali babacan,a.davutoğlu,a.gül ve n.arınç

Cevapla

MEHMET

15 yıldır AK Parti sayesinde koltuklarında oturan üst düzey yöneticilerin bir kısmıperde arkasında hayırcı olarak çalıştı .kamu kurumlarında fetöcüler hakkında ileri geri konuşmak hala yasak,müfettişlerin çoğu fetöçü gelen yolsuzluk ve şikayetleri araştırmaya giden müfettişler arsızla hırsızla namussuzla uğraşmıyor şikayet edenle uğraşıyor,yönetiçilerde bu işe fırsat veriyor tüm kamuda ak partiye karşı bir öfke var sebebi bu tür yönetiçiler yönetiçiler ak parti düşmanlığı yaparak personelin ak partiye düşman ediyor.

Cevapla

Kaktüs

Dogrular ancak bu kadar net ve açık güzel dile getirilebilirdi. Feto ve diğer seytanlar hiç gazdan ayağını çekmeden çalışıyorlar; artık Ümmet birliği Ülkemizin dirliği için bu iki yüzlü münafıkları hem AK Parti den hem de ülkemizin yönetim kadrolarından silip atmak lazım. Bir üniversitede Prof Feto cu şeytan yurt disi gazetesinde öyle dokturmus ki sanırsın ki bu EVET i Erdoğan uç kağıt yalan dolanla yaptı. Adamlar uyanık davranıp her yerdeler artık bizim de aklımızı basımıza alıp egitim bilgi her türlü gelişim ve iletişim yollarını kullanarak durdurmamız gerek. Kan beynime fırladı tabir i caizse bu terbiyesiz Turk Prof un yazısından. Artık uyanmalı birlik olmalıyız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Âmin Ya'Rabb!!!

Cevapla

Mehmet

Aynen katılıyorum yazınız. Örnek. Mi.benim bulunduğum b . Ş. De akp.kazandı ama.b.ş.b.b.ilçe belediye bş.kendi seçimlerinde geziyprlardı. Ne olduya referandumu çıkmadılar.nasıl olsa reis koşturu yor.deyip yattılar

Cevapla

Sami Köşger

Üstad yüreğine sağlık bu konu ancak bu kadar güzel aydınlatılabilirdi

Cevapla

mehmet sarı

Allah cc sizden razıolsun sabri bey bu davaya gönül vermiş ümmet için çalışan (müteahhit-makam sahibi olmak için değil) insanların gönlünden geçenleri kaleme almışsınız bizler ulaşamıyoruz ama sizler ulaşırsınız bu yazdıklarınızıve davaya gönül vermiş insanların gönlünden geçenleri Allah cc rızası için reise iletin selam ve dua.

Cevapla

Ankaradan

Çok doğru bir konuyu kaleme almışsınız. Eğer Reis olmasa tek oy dahi AK partiye vermem.

Cevapla

Mevlut KAHRAMAN

Katılıyorum.Ak Partının bürokratları Hayır'a çalıştı. Çünkü bürokratık oligarşi DEMOKRASİ'ye karşı.Makamın gücü gittikçe inlemeli sesleri duyuluyor.

Cevapla

Sabri Balaman
Sabri BalamanTüm yazıları için tıklayın »
Son Yazıları
Bugünkü Yazılar
Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?