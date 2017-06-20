Adalet kayıtsız şartsız Cumhuriyet Halk Partisi tekelinde olmalı!..

Adalet için yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu’nun yürüdüğü süre zarfı boyunca beynine oksijen gitmesini diliyor ve adalet anlayışını tekrar gözden geçirip inandırıcı bir açıklama yapmasını bekliyorum. Her gün her saat verdiğimiz onca şehidin vebalini üzerinde taşıyan PKK’nın mecliste HDP’den daha büyük savunucusu olan Kılıçdaroğlu’nun çıkmazlarına doğru yola çıkalım;

Bu adalet yürüyüşü nereden, kim için çıktı? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizin vatanınızın bilgilerini Türkiye düşmanlarına satan kişiler için mi yoksa başka ülkelere casusluk yapan vatan hainlerin için mi adalet? Yahut devletin bilgilerini uluslararası küresel ve emperyalist ülkelere uşaklık yapanlara mı adalet? Türkiye DAEŞ terör örgütüne destek veriyor diye algı yönetimi ve yaygara çıkaranlara mı adalet? Soruyorum MİT raporlarını sızdırarak gizlilik kararlarını ifşa ederek mi adalet; 5 daimi çeteye hizmet için mi adalet? Hiçbiri…

17/25 olaylarında bu milletin malına canına kast eden terör örgütleri için mi adalet, yoksa bu ülkedeki gazeteci kılıklı casuslar için mi adalet? Dahası da bu millete acı yaşatan ABD’de bulunan müptezel vaiz denilen şarlatan için mi adalet, kaset kumpası ile CHP’ye genel başkan oldun onun için mi adalet? 15 Temmuz’da 249 vatandaşımızı şehit eden namussuzlar için mi adalet, yoksa binlerce ülkesini seven insanımızı yaralı ve sakat bırakıp gazi yapanlar için mi adalet?

Şimdi soruyorum sizlere; seçim öncesi, Doğu’da PKK terörü ve sandık güvenliği sorulunca, “Doğuda da HDP sandık güvenliğini sağlar nasıl olsa, silahlı birini oturturlar, mesele hallolur” diyerek PKK’yı HDP’nin silahlı gücü ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu mudur eli silahlı kan döken adamların seviciliğini yaptıktan sonra adalet için yürüyen?

PKK’nın Kandil’deki elebaşı Mustafa Karasu, “ittifak yapalım” çağrısında bulunduktan sonra HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu’na “Birlikte omuz omuza çalışalım” demesine olumsuz cevap vermeyen Kılıçdaroğlu mudur adil bir meydan arayan? Hakkâri de miting sahasında sırtını dayadığın örgüt için mi adalet yürüyüşü? Terör örgütünün olduğu alanlarda sana bayrak izni bile vermediler onun için mi adalet?

CHP sözcüsü Selin Sayek Böke’nin, HDP’ye ‘AK Parti’ye karşı cephe çağrısı yapıyorum’ demesinin ardından 7 Haziran seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar olamayınca, CHP’li Şafak Pavey, PKK’nın sözcülüğünü yapan HDP’li Demirtaş’a “Birlikte iyi salladık” diyerek işbirliğini deşifre etmişti. Onun için mi adalet? Şimdi Kılıçdaroğlu istediği kadar adalet pankartları sallasın. Zamanında birlikte iyi salladıklarını bizler bildikten sonra… Bu millet sizin lügatinizde adaletin yalnızca 6 harflik bir kelimeden ibaret olduğunu görüyor.

Başta Ankara saldırısı olmak üzere çok sayıda kanlı terör eyleminin sorumlusu olan, bugüne kadar binlerce ailenin ocağına ateş düşürmüş PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin Kılıçdaroğlu’na göre terörist örgüt olmadığını şu sözlerinden çıkarıyoruz: “Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.” Meclisin bekçiliğini yapamayan Kılıçdaroğlu mu adaletin bekçiliğini yapacak?

Hendek kazıp Diyarbakır’ı kana bulayan PKK’lı teröristlere “Barikatı kuran arkadaşlar” diye seslenen Kılıçdaroğlu’nun da arkadaş çevresini görmüş olduk böylece. Bununla da yetinmeyip, hendek önünde bildiri yayınlayan akademisyenlere sahip çıkan bir partinin liderinin mi “Adalet Yürüyüşü” ses getirecek? Getirsin tabii fakat sesin hangi rüzgârların etkisiyle getirildiğine de dikkat edilsin.

Dünya adaletinin temizleyemeyeceği kadar kirli eylemlere sebep olmuş terör örgütlerinin destekçisi bir Kılıçdaroğlu karşılıyor bizleri. Adalet için yürüdükçe (!) adaletten uzaklaşan bir muhalefet lideri… CHP terör örgütlerine verdiği gizli/açık desteği kesmedikçe istediği kadar yürüsün bizim gözümüzde yolun sonunda varacağı yer koca bir boşluktur.

Allah’ını seven söylesin; ana muhalefet lideri olduğundan beri bu millete, devlete yararlı faydası olmuş bir tek projesi var mı?

Ülkemin aziz milletine selâm olsun, dua ile kalın…