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FETÖ’nün ikinci darbe için, Suat Yıldırım’a yazdırdığı mektup

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2014’ün onuncu ayında, İzmir terörle mücadelede, 120’den fazla çekirdek kadrodaki isimleri vermiştim.

Yurtdışına kaçmamaları ve Türkiye aleyhinde lobiler oluşturup, dışarıdan kuşatma yapabileceklerini ve örgütü dünya çapında organize edecek kişiler olduğunu belirtmiştim.

Maalesef yapmış olduğum bu açıklamalarıma ve ifadelerime rağmen, 2016 yılının on ikinci ayına kadar, henüz daha bir operasyon yapılmadığını öğrendim. 

73 kişilik çatı davasının, 66’sı yurt dışına kaçmıştır. Kaçanlardan bir tanesi de Suat Yıldırım’dır. Bunlar, zamanında kaçmadan durdurulabilseydi, yurtdışında yapabilecekleri Türkiye aleyhindeki lobi faaliyetleri önlenmiş ve dünya çapındaki örgüt yapılanmasının başı koparılmış olacaktı.

Şu anda yapılanlar ise, ahtapotun sadece kollarının koparılması için yapılmış operasyonlar gibidir. Yüzlerce yurtdışına kaçanlardan sadece bir tanesi ve en etkilisi Suat Yıldırım’dır. 

İşte kendine yakışan ve düşmanla işbirliği yapıp, kendi ülkesi ve devleti aleyhinde, terörist ve darbeci FETÖ’yü temize çıkarmak için yapmış olduğu lobi faaliyetlerinden ve algı operasyonlarından şuanda yapmış olduğu çok önemli bir mektubunu yayınlamıştır.

Suat Yıldırım, Mısır’da çağın şahitleri ve hizmete sahip çıkan alimler isimli bir bildiri yazarak, elektronik posta ile Türkiye’deki hocalara, öğretim görevlilerine, aydınlara göndermiş ve bildirinin altına da, değişik İslam ülkelerinden bir kısım alimlerin beyanlarını ve isimlerini koymuş; mevcut iktidarın hizmet hareketi dediği, hain FETÖ ve şürekasına zulmettiği kanaatindeler imiş gibi, ters propaganda yapmaktalar.

Aklınca Türkiye’deki bugünkü iktidarı, İslam dünyasının büyük çoğunluğunun, hiç tasvip etmediğini vurgulayarak, geçmiş tarihlerde, iktidar sahiplerine karşı olan, mücadele etmiş Müslüman büyüklerine benzetmektedirler.

Açıkça algı operasyonu yaparak, hükümeti karalamak da ve dağılmaya yüz tutmuş FETÖ’nün, canlandırması için vaktiyle Türkiye’deki aydınları kandırdıkları gibi, İslam dünyasından da kandırdıkları altına imza koyan ilim adamlarını da listeye koyarak onlara goygoyculuk yaptırmaktadırlar ve dağılan cemaati toplayıp, mevcut hükümeti ve iktidarı zulmeden; kendilerini de, masum taraf olarak göstermeye çalışmak gayreti içindedirler.

Geçmiş alimlerden örnekler vererek, zalim ve gaddar idarecilere karşı baş kaldıran, kendi tarafları olduğuna misaller bulup, Hz. Hüseyin ve Abdullah Bin Zübeyr’in, Yezid’e biat etmemelerinin hak olduğunu; yine neslinin en büyüklerinden olan Said Bin Müseyyeb, Said Bin Cübeyr gibi şahsiyetlerin adil olmayan Emevi halifelerinin karşısına çıktıklarını misal vermişlerdir.

Yine Ahmet bin Hanbel’in, Abbasi halifesi Memun’un hışmına uğramasını misal göstererek, FETÖ kendi cemaatini yeniden ayaklanmaya ve hükümete karşı direnmeye, yeni bir kalkışmaya davet etmektedir.

Bu uyarı ve bu çağrı, çok ciddi bir kalkışma işaretidir, çok ciddiye alınması gereken bir uyarıdır. 70 yıl kadar önce; Bediüzzaman Said Nursi’nin de yaşadıklarını buna ekleyerek, zalim hükümet, mazlum cemaat felsefesini canlı tutarak, yeni bir kalkışma, yeni bir mağduriyet, edebiyatı ile örgütü harekete çağırmaktadır.

Tamamen masum olduklarını ve zulme uğradıklarını, örgüte inandırma gayreti içindedirler. Delil olarak da,

1. Büyük ve geniş dairedeki yapılmış olan, okul, yurt, yurtdışındaki üniversite, hastane, gibi kitlesel hareketlerin çokluğu.

2. Kendilerinin haklı olduğunu, bütün dünyanın kendilerini onayladığını delil olarak sunmaktadırlar. Eğer hareket yanlış olsaydı kendi içinde çürüyebilirdi.

3. Yurt içinde ve dışında, on binlerce, yüz binlerce öğretmen, öğrenci ve esnaf gönüllüden yüzde biri gayrimeşru iş yapabilirdi, örgüt yara alabilirdi.

Bu işe gönül verenlerden bir kısmı, gidişattan memnun olmayan önemli bir kesimin, birçok sosyal yapıda olduğu gibi, bölünmelerine yol açılabilirdi. 

Bunları örgüte delil göstererek, örgütü bir arada tutmak için, algı operasyonları, beyin yıkamaları devam etmektedir. Ebced ve cifir hesaplarıyla, uydurma hadislerden çıkarılan işar-i manalarla, İslam’ın ve Kur’an’a uygun olmayan hayali meczubane söylemler ile, örgüt beklenti içerisinde tutulmaya çalışılmaktadır. 

Bugün kendilerinin de bildiği gibi, bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. 

Yine Rıza-i İlahi kesreti etba ve amelin çokluğuyla değildir. 

Sadece çokluk, ihlas ve Allah rızasını kazanmaya bir sebep değildir, içtenlik samimiyet ve yapılan işlerin Allah adına yapılması ile ölçülür. 

Öyle çoklukla ölçülmüş olan olsaydı, bazı peygamberlerin çok az ümmeti olduğu, etrafına birkaç kişi toplayabildiğini Kur’an bize anlatıyor.

Yapılan bu kadar yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük ve kendi ülkesine ihanetleri görmezden gelip, bunların üzerini örtmeye çalışmak için yaptıkları çaresizce bir çırpınma ve bir gayretkeşliktir.

Bu propagandalarla, dağılmaya yüz tutmuş örgütü toparlamak üzere yapılan algı operasyonları hiçbir şekilde, İslam’ın kırmızı çizgilerine ve vatana ihanetin, ABD ve AB işbirlikçiliğinin üzerini örtemeyecektir.

 

YORUMLAR
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mehmetcik

Allah yar ve yardımcımız olsun. Kıyamete kadar hep feto gibi sahtekarlar olacaktır. Uyarmak yetmiyor. İcraatlar yapılmalıdır. Feto ve diğer tüm fitneler ve fitnecilere karşı kurumlarımızla uygulamalarımızla önlemler alınmalıdır. Millet kurumlarımızla bilgilendirilmelidir. Öncelikle devletin doğru bilgiyi direk kurumlarıyla halka vermesi gerekir. Sistemleriyle bunu göstermesi gerekir. Kısas gelmelidir. Haddini bilmeyene haddi bildirilmelidir. Fitnenin başı çıbanın başı anında büyümeden devlet tarafından yok edilmelidir. Akıncılar ile fitne nerede olursa olsun alınıp yargılanamıyorsa bulunduğu yerde başı ezilmelidir. Din adamlarımızda da birlik sağlanmalıdır. Demokrasi diyerek ortalığa yalan yanlış bilgiler verenler alimler tarafından uyarılmalı yaptığı yanlışı sürdürmeye kalkıyorsa yaptırım uygulanmalıdır. Kısasta hayat vardır. Bunu devlet yapamıyorsa vatandaşlar yapmak zorunda kalır. Bu ise kaosa yol açar. Bir an önce bilim adamlarımız ve din adamlarımız aralarında doğrularda birleşmeler sağlanmalıdır. TEDBİRLERİMİZİ ALIRSAK FİTNECİLER, FİTNELER, PİSLİKLER, AJANLAR, ŞEYTAN VE DOSTLARI KAÇACAK DELİKLER ARARLAR. BATAKLIKLARI KURUTALIM. TEDBİRLERİMİZİ ALALIM. HADDİNİ BİLMEYENLERE HADDİNİ BİLDİRELİM. Durmak yok yola devam.

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Selami

şeytani üst akla bağlı çalışan, tepede Haham, rutchild, ortadapapa en altta sapık imam görünümlü fitnetullah gülen.Cehennemi hiyerarşik yapılanma . Siyasi ve ticari amaç vesayetçi sistemi ülkeyi parçalara ayırdıktan ve işgal ettirdikten sonra devam ettirmek, dini olaraktan devlet otoritesini ele geçirdikten sonra hakkı beyan eden tüm dilleri keserek, tüm kalemleri kırarak dinler arası dinler üzerinden milyonları hiristiyanlaştırmak. Allah C.C. Bizleri vesile ederek bu şer cephesine karşı manevi fitüvvet ve maddi fetihler nasip etsin.

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mahmut

“Ey iman edenler! Bir fasık (Allah’ın emir ve yasaklarını açıktan ve bir endişe, iç burkulması duymadan çiğneyebilen bir kişi) size bir haber getirdiğinde, doğru olup olmadığını tesbit etmek için onu iyice araştırın. Aksi halde, hiçbir gerçeğe dayanmadan bir topluluğa zararınız dokunur da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” 49/12 ....

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Ahmet. HEKİÖOĞLU

ÇOKTANBERİ NUREDDİN BEYİ TAKİBEDİYORUMACEBA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK MUHTEREM REİS-İ CUMHURUMUZLA BU FETO MEVZUUNU KONUŞMUŞ MUDUR

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Halit

Sayın hocam bir toplum ingiliz,abd eliyle terbiye ediliyorsa söylenecek çok az şey vardır. 15 temmuzda bu ülke ve insanına Allah bir şans daha vermişdir.Bu toplum halen aynı yanlışlara devam ediyorsa kendi çıkarını ülke çıkarının üstünde tutuyorsa 15 temmuz kıyametini unutmuşsa Allah gerçek kıyametini gösterir. Fetöden korktuğu kadar Allah tan korkmayan zavallılar ülkenin iyi yerlerinde. Karakterli evlatlar yetiştirmek zorundayız, ülkesi ve ilkesi olmayanın namusuda olmaz.

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Abyck

Neden fetonun 1. Cebrail as gelse ,2. Muhammeden resurullah demesede basimin uzerine koyarim, 3. Haclilar gelse direnmeyin ,, sozlerini ,diyanet cuma vaazlarinda hutbelerinde ,yorumlayip bu mahlukun hakiki bir munafik, munafikin kafirdenbeter oldugunu ,ilan edip. Bu munafiga , ,vatan haininetukurun demiyor ,?? Yuzbinlerce insanin uyanmasina vesile olmuyor ..? Gazeteci, siyasetci elestirince ne mankutlar ayilabiliyor,, ne cogu insaninaniyor bu din kisvesiyle insanlari aglayarak kandiran .,cebrailgelse bile diyerek Allaha karsi gelen hhaine diyanet cevap. Verip milleti uyandirmasi gerekir ammaaa yapmiyor ,,, orayida sarmislarAllah diyanette olupta buna cevap vermiyen ilahiyat prof yum diyenler hidayet versingorevlerini Allah icin yapanlardan eylesin

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Kmnkpck

Ustadim,Vatana ihanenette sinir tanimayan bu orgutun yurt disinda bulunan suclari sabit tum uyeleri icin artik konusmaninda anlami bitmistir.Bunlara yardim ve yataklik eden ulkelerden bunlari istemek icin gayret etmeye bunlari yargilamak icin caba sarfetmeye gerek yoktur.Yapilacak tek sey bu ulke insanlarini rahatlatacaktir.Onlar yargisiz infazi haketmislerdir.Nereye kacarlarsa kacsinlar,alinlarinin ortasina tek kursun.Bu kursunu atacak kisileri beklemektedir bu toplum.

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iyi1i

*"İşar-i" değil de "işarî" olabilir yanlış değilsem.

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Nurettin Veren
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