Tişörtü “Hero”, şerefi “Zero”lar için öttünüz, ya Mescid-i Aksa?

Müsabakası “olimpiyat” ...

Sitesi “Herkül...”

Kahramanı “Gladyatör” olan ezik bir sümüklünün, mankurtlarına giydirdiği tişört de “Hero” olacak tabii...

Hızını alamayıp yakında kendine Zeus falan derse de şaşırmayın...

Bu Homo haliyle bir şekilde Zeus olursa o Cizvit papazlarıyla oynaştığı malikânesinin kapısına da Olimpos yazar artık...

Yahu o sinik mankurtlarının tişörtlerinde yukarıdan aşağıya, soldan sağa “hero” yazsa ne yazar?

Tişörtü “Hero”, şerefi “zero” olduktan sonra...

Locaefendileri gibi “sinsi”, “dilenci kılıklı”, ezikler olduktan sonra...

Rögar fareleri gibi fosseptik çukurunda yakalandıklarından sonra...

Şimdi “hero” tişörtü giymek, bu dangalakları kahraman mı yapar?

Bırakın Allah aşkına...

15 Temmuz gecesi savaş uçakları vardı...

Tankları vardı...

Helikopterleri vardı...

Ama bir şeyleri yoktu!

Bu namussuzların alayı, tıpkı sümüklü Feto gibi korkaktı!

Bu yüzden millet, meydan dayağı çekerek ellerindeki silahları aldı!

Millet tekme tokatla girişince ne darbecilikleri ne üniformaları kaldı.

Görmediniz mi son hallerini?

Yahu Homo Feto’nun “Hero”ları, salya sümük ağlaya ağlaya merhamet dileniyorlardı.

Ha şimdi söyleyin... Tişörtlerine “Hero” mu, “kero” mu yazmalı?

Yoksa şerefi “zero” mu?

Bir de Guantanamo’daki gibi tek tipli mahkûm kıyafetlerine omuz silkip “ı ıh” diyorlar! Beylik laflar ediyorlar! Oysa tek tipli kıyafet bu hav hav sürüsüne az bile...

Bu alçakların kafaları dımdızlak yapılıp, göğüslerine “vatan haini” yazılmalı! “Namussuz” yazmalı, “şerefsiz” yazmalı!

Tek tipli kıyafet bunlara ödüldür, ödül!

Boyunlarına halka geçirip, sirk hayvanları gibi ibreti alem olsunlar diye sokak sokak dolaştırılmalı! Tükürüğe boğmalı... Şehit aileleri linç ederken, öylece akıbetlerine seyirci kalınmalı...

Bu İllüminatik pozlarla seccadeye “ayakkabıyla” basan, Kur’an’ı yatağının ayak ucuna asan sefil Belam’a ve onun çamaşırlarını koklaya koklaya mankurtlaşan “sırtlan sürüsüne” nefes aldırılmamalı! Cezaevlerinde ellerinde lüks telefonlarla caka satmalarına, VIP mahkûmlar olarak bir elleri yağda, bir elleri balda semirmelerine müsaade edilmemeli!

Bu darbeci çukur mahlûkların, özel hastanelerde, bazı belediyelerde torpilli maaşlarla ödüllendirilmesine karşı da mutlaka bir önlem alınmalı!

Yoksa...

Bugün Kur’an’ı yatağının ayak ucuna asan bu Belam...

Bugün seccadeye o necis ayakkabılarıyla basarak, Haçlılara selam çakan Belam...

Bugün ezandan, “Muhammed ‘sav’” adını söküp atan Belam...

Kilise tipi sözde camilerde, başı açık kadınlara imamlık yaptıran Belam...

Mahsun Kırmızıgül’e yaptırdıkları filmde, haç ve hilali yan yana getiren Belam...

Hristiyanlık propagandası yapan Belam...

Ölen İsrailli çocuklar için zırıl zırıl ağlarken, plajda oynarken İsrail askerleri tarafından şehit edilen çocuklara, Mavi Marmara şehitlerine karşı domuz gibi pısan Belam...

Müslümanlardan dilendiği “kurban” paralarıyla, İsrail’e bağış yapan Belam...

28 Şubat sürecinde çektiklerimizin baş müsebbiplerinden olan Belam...

Daha çoook darbe sopası sallar!

Sakızdan çıkan fallara benzer bayağı tekerlemelerle, daha çok sübliminal mesaj yollar...

Milletin gözünün içine baka baka daha çok “1 Nisan geliyor, tuhaf şeyler oluyor” diye böğürerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehditler savurur...

Dilenciler kralı olarak, daha çok kendini bir tezek sanar!

Ha şimdi tutun kulaklarından, tek tipli kıyafetlerle rüsva edin bu vatan hainlerini!

Kafalarını dımdızlak yapın!

Cezaevlerinde VIP ayrıcalıklar tanımayın...

Cep telefonlarını ellerinden alın...

Onlara VIP ayrıcalıklar tanıyan gardiyanları da içeri alın.

Tişörtlerine de İngilizce değil, Türkçe “şerefsiz” yazarak, misilleme yapın!

FETÖ ile mücadelede “iyilik meleği” kesilen, Havuz Medyasına(!) sızmış piranaların sözlerini hesaba katmayın!

“Ay Kılıçdaroğlu’nun Adalet yürüyüşünü önemseyin” diyenlere...

“I ıh! Tek tip mahkûm kıyafetleri giydirmeyelim cınııım!” diyenlere...

“Referanduma ‘hıyır’ diyciğiz” diyerek üst akla rükû edenlere...

“Mescid-i Aksa için neden domuz gibi susuyorsunuz?” deyin!

Neden bir “taraf” belli etmiyorsunuz?

Neden bu zulmü onaylamadığınızı yazamıyorsunuz?

Size söylüyorum her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çatallı dillerini uzatan kifayetsiz muhterisler!

Havuz medyasına(!) sızmış “piranalar”!

FETÖ şakşakçıları!

Yüksek manevra kabiliyetli fırıldaklar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ederek FETÖ medyasına zıplayanlar!

Mescid-i Aksa parmaklıkların ardındayken, Filistinliler katledilirken neden domuz gibi susuyorsunuz?

Darbeci FETÖ tutuklularının isimlerini mitingde tek tek sayarak, vatan hainlerine destek verenlere...

15 Temmuz’dan beri darbeci FETÖ’cüler için cır cır öttünüz, ya Mescid-i Aksa?

Ya katledilen Filistinliler?