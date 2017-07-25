Tişörtü “Hero”, şerefi “Zero”lar için öttünüz, ya Mescid-i Aksa?
25 Temmuz 2017 Salı
Müsabakası “olimpiyat” ...
Sitesi “Herkül...”
Kahramanı “Gladyatör” olan ezik bir sümüklünün, mankurtlarına giydirdiği tişört de “Hero” olacak tabii...
Hızını alamayıp yakında kendine Zeus falan derse de şaşırmayın...
Bu Homo haliyle bir şekilde Zeus olursa o Cizvit papazlarıyla oynaştığı malikânesinin kapısına da Olimpos yazar artık...
Yahu o sinik mankurtlarının tişörtlerinde yukarıdan aşağıya, soldan sağa “hero” yazsa ne yazar?
Tişörtü “Hero”, şerefi “zero” olduktan sonra...
Locaefendileri gibi “sinsi”, “dilenci kılıklı”, ezikler olduktan sonra...
Rögar fareleri gibi fosseptik çukurunda yakalandıklarından sonra...
Şimdi “hero” tişörtü giymek, bu dangalakları kahraman mı yapar?
Bırakın Allah aşkına...
15 Temmuz gecesi savaş uçakları vardı...
Tankları vardı...
Helikopterleri vardı...
Ama bir şeyleri yoktu!
Bu namussuzların alayı, tıpkı sümüklü Feto gibi korkaktı!
Bu yüzden millet, meydan dayağı çekerek ellerindeki silahları aldı!
Millet tekme tokatla girişince ne darbecilikleri ne üniformaları kaldı.
Görmediniz mi son hallerini?
Yahu Homo Feto’nun “Hero”ları, salya sümük ağlaya ağlaya merhamet dileniyorlardı.
Ha şimdi söyleyin... Tişörtlerine “Hero” mu, “kero” mu yazmalı?
Yoksa şerefi “zero” mu?
Bir de Guantanamo’daki gibi tek tipli mahkûm kıyafetlerine omuz silkip “ı ıh” diyorlar! Beylik laflar ediyorlar! Oysa tek tipli kıyafet bu hav hav sürüsüne az bile...
Bu alçakların kafaları dımdızlak yapılıp, göğüslerine “vatan haini” yazılmalı! “Namussuz” yazmalı, “şerefsiz” yazmalı!
Tek tipli kıyafet bunlara ödüldür, ödül!
Boyunlarına halka geçirip, sirk hayvanları gibi ibreti alem olsunlar diye sokak sokak dolaştırılmalı! Tükürüğe boğmalı... Şehit aileleri linç ederken, öylece akıbetlerine seyirci kalınmalı...
Bu İllüminatik pozlarla seccadeye “ayakkabıyla” basan, Kur’an’ı yatağının ayak ucuna asan sefil Belam’a ve onun çamaşırlarını koklaya koklaya mankurtlaşan “sırtlan sürüsüne” nefes aldırılmamalı! Cezaevlerinde ellerinde lüks telefonlarla caka satmalarına, VIP mahkûmlar olarak bir elleri yağda, bir elleri balda semirmelerine müsaade edilmemeli!
Bu darbeci çukur mahlûkların, özel hastanelerde, bazı belediyelerde torpilli maaşlarla ödüllendirilmesine karşı da mutlaka bir önlem alınmalı!
Yoksa...
Bugün Kur’an’ı yatağının ayak ucuna asan bu Belam...
Bugün seccadeye o necis ayakkabılarıyla basarak, Haçlılara selam çakan Belam...
Bugün ezandan, “Muhammed ‘sav’” adını söküp atan Belam...
Kilise tipi sözde camilerde, başı açık kadınlara imamlık yaptıran Belam...
Mahsun Kırmızıgül’e yaptırdıkları filmde, haç ve hilali yan yana getiren Belam...
Hristiyanlık propagandası yapan Belam...
Ölen İsrailli çocuklar için zırıl zırıl ağlarken, plajda oynarken İsrail askerleri tarafından şehit edilen çocuklara, Mavi Marmara şehitlerine karşı domuz gibi pısan Belam...
Müslümanlardan dilendiği “kurban” paralarıyla, İsrail’e bağış yapan Belam...
28 Şubat sürecinde çektiklerimizin baş müsebbiplerinden olan Belam...
Daha çoook darbe sopası sallar!
Sakızdan çıkan fallara benzer bayağı tekerlemelerle, daha çok sübliminal mesaj yollar...
Milletin gözünün içine baka baka daha çok “1 Nisan geliyor, tuhaf şeyler oluyor” diye böğürerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehditler savurur...
Dilenciler kralı olarak, daha çok kendini bir tezek sanar!
Ha şimdi tutun kulaklarından, tek tipli kıyafetlerle rüsva edin bu vatan hainlerini!
Kafalarını dımdızlak yapın!
Cezaevlerinde VIP ayrıcalıklar tanımayın...
Cep telefonlarını ellerinden alın...
Onlara VIP ayrıcalıklar tanıyan gardiyanları da içeri alın.
Tişörtlerine de İngilizce değil, Türkçe “şerefsiz” yazarak, misilleme yapın!
FETÖ ile mücadelede “iyilik meleği” kesilen, Havuz Medyasına(!) sızmış piranaların sözlerini hesaba katmayın!
“Ay Kılıçdaroğlu’nun Adalet yürüyüşünü önemseyin” diyenlere...
“I ıh! Tek tip mahkûm kıyafetleri giydirmeyelim cınııım!” diyenlere...
“Referanduma ‘hıyır’ diyciğiz” diyerek üst akla rükû edenlere...
“Mescid-i Aksa için neden domuz gibi susuyorsunuz?” deyin!
Neden bir “taraf” belli etmiyorsunuz?
Neden bu zulmü onaylamadığınızı yazamıyorsunuz?
Size söylüyorum her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çatallı dillerini uzatan kifayetsiz muhterisler!
Havuz medyasına(!) sızmış “piranalar”!
FETÖ şakşakçıları!
Yüksek manevra kabiliyetli fırıldaklar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ederek FETÖ medyasına zıplayanlar!
Mescid-i Aksa parmaklıkların ardındayken, Filistinliler katledilirken neden domuz gibi susuyorsunuz?
Darbeci FETÖ tutuklularının isimlerini mitingde tek tek sayarak, vatan hainlerine destek verenlere...
15 Temmuz’dan beri darbeci FETÖ’cüler için cır cır öttünüz, ya Mescid-i Aksa?
Ya katledilen Filistinliler?
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Fatih EMLİK1 sa önce Filistinliler müslüman ve fakir ve İsrail babalarıyla sorunlu.bunlar dinden değil paradan yanalar.filistinin parası çok olsun bakalım kaç dombalak dönerlerdi.?böyle müslüman mı olur?Müslüman yahudiye dost olurmu?bu zero lar oldu. burhan1 sa önce Tek bir cumle,soz deyip gecmemek gerek, Zira bunlar tum bakis aciniziortaya koyabilir. Ondansonra da "efendim yanlis anlasildim, carpittilar,saptirdilar,oyle demek istemedim...." seklinde kivirtmalar erhan1 sa önce "Havuz medyasi"diyerek tumden olumsuz bir algi olusturmak,hepsini töhmet altinda birakmak yerine, isim vererek meraminizi anlstmaniz daha dogru olmaz mi. Zira ,kastettiginiz yazilari herkes okumamis olabilir Ahmet tunç2 sa önce Kanalizasyon faresi ve hero. Çok komik. Altan2 sa önce Mehtap abla yazın güzel olduğu için fetocu itler havlayıp duruyorlar biz hep yanınızdayız ALLAH cc razı olsun senden Fikret Özdemir 2 sa önce Ağzına sağlık kardeşim Ali3 sa önce Anlıyoruz aama Kudüs vu saydıklarınızdan da öte.adı üstünde Kudüs MUSTAFA GÜNDÜZ3 sa önce HANIMEFENDİ;tamam filistinliler katlediliyor,filistinlilerin katletdiği israil vatandaşları ne olacak?Çok ön yargılısısınız.Filistinlilerin hiçmi suçu yok?Niye birleşemiyorlar? Osmanli Torunu3 sa önce Elin degmisken fetöyü öven bekir bozdagida yaz biliyorum sende bu yürek var abla Şahin4 sa önce Allah cc razı olsu yüreğimi sizin yazilarınız serinletiyor yalnız haklı olarak dikkatleri buralara çekerken ayak alfında çakal gibi dolaşan paçamızdan fırsat buldukca çeken dolaysıyla referandumdada hayır diyen sözümona milletsiz milli görüşcü lerede dikkat kudüsdehutbe okudu diye D. I. Başkanı gorevden alındı diye yaygara yapanlaeda bunlar.