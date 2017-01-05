İNCİRLİK ÜSSÜ “KOZ”UYLA, ABD’NİN OCAĞINA İNCİR DİKTİK! -ACIDI MI OBAMA?

Obama giderayak kendi kafasına sıktı!

Uyuzlandı, kaşındı...

Defalarca “ayar” çekilmesine rağmen, arlanmadı, uslanmadı!

Türkiye’de katliamlar yapan terör örgütlerine kesenin ağzını açtı!

O kadar “bol kepçe” silah yardımı yaptı ki, düne kadar terör saldırılarında kullandığı patlayıcı 3-5 kiloyu geçmeyen PKK, tonlarca bombayla eylemler yapmaya başladı!

Amerika’nın son teknoloji silahlarıyla saldırmaya...

Terör örgütleri, eşi görülmemiş bir biçimde şımartıldı!

Yani Amerika, böylece hayatının hatasını yaptı!

Kendi kafasına sıktı!

Hillary Clinton’un “out” olması sonucu Obama, Donald Trump’tan intikam alırcasına, Amerika’nın başına olmadık belalar açtı!

Bu açık açık bir siyasi intihardı ama Obama ve Neoconlar, yaşadıkları bu psikolojik yıkım sonucu, bu intiharın Amerika’ya maliyetini hesaplayamadı.

Giderayak Amerika’nın itibarını yerle yeksan etti!

Türkiye’de, hiç olmadığı kadar bir Amerika düşmanlığını tetikledi!

Milletin gözünde PKK, FETÖ, DAEŞ ve ABD arasında hiçbir fark kalmadı şimdi!

Kendini eli kanlı terör örgütleriyle eşitledi!

15 Temmuz darbesini organize ederek devleti gerdi...

Milleti gerdi...

Ortamı gerdi...

Devlete çelme taktı...

Millete çelme taktı...

...ve nihayet o an geldi...

Bakanlar Kurulunda İncirlik Üssü’nün kapatılması gündeme geldi!

Gerçi Amerika, Pensilvanya şeytanı sübyancı Feto’yu malikânelerde besleyerek...

PKK’ya, DAEŞ’e silah ve mühimmat desteği vererek...

El Bab’da yan çizerek...

Türkiye’deki terör saldırılarına her türlü desteği vererek...

Rusya-Türkiye ilişkilerini gererek...

PKK’yı “müttefiki” ilan ederek...

15 Temmuz darbesini projelendirerek...

Koynumuzdaki yılanları besleyerek...

Feto şeytanını Türkiye’ye iade etmeyerek...

Bunu çoktan haketmişti!

PKK’ya kargo uçaklarıyla silah ve mühimmat gönderen Amerika, müttefikini kendi seçti.

Müttefiki Türkiye değil, FETÖ ve PKK şimdi!

Bundan büyük yenilgi olur mu?

Türkiye’ye kurdukları tuzak, başlarına geçti!

Şimdi Amerika, vatanını satan teröristlerin “Mor Çatı”sı haline geldi.

Kendi halkı yoksullukla mücadele ederken, FETÖ mankurtlarını malikânelerde beslemek için milyon dolarlar harcayacak kadar kendinden geçmiş, şirazesini kaybetmiş bir Amerika!

İşte Obama ve işte Neoconların müflis siyaseti!

Ya Obama?

ABD halkına bunların hesabını vermeyecek mi?

DAEŞ’in mucidi bir “suç ortağı” olarak bedel ödemeyecek mi?

Ortadoğu ve Türkiye’de katliam yapan PKK, FETÖ, DAEŞ terör örgütlerine “yardım ve yataklık” etmekten, savaş suçlusu ilan edilmeyecek mi?

Darbe “organizatörü” olarak insanlık suçu işlemekten yargılanmayacak mı?

Amerikan halkı, Obama’yı affedebilecek mi?

Hiç sanmıyorum...

Hiç olmazsa PizzaGate skandalında yüklendiği aktif rol için olsa, bu elektrikli sandalyede infaz edilmeli!

Ortadoğu’da ve Türkiye’de sebep olduğu katliamların bedeli olarak “idam” edilmesi “yetmez” gerçi...

Kırkar, ellişer katledilen insanlarımızın “intikamı” bu kadar kolay olmaz!

Neyse işte Obama’nın da, onunla hareket edenlerin de canı cehenneme!

Son durak bu işte!

Şimdi İncirlik Üssü...

Bunca katliamdan sonra elimiz armut toplamayacaktı herhalde!

Rövanşı alınacaktı!

İstediği kadar ABD bayrağıyla kundağa sarılan Can’cıkgillerin zoruna gitsin...

İstediği kadar NATO beslemesi “ucubeler”, paçalarımızı çekiştirsin...

Bundan böyle herkes haddini bilecek!

Bize yamuk yapan, bedelini ödeyecek!

Teröre destek veren, elini kolunu salaya sallaya gezemeyecek!

Vatana ihanet eden, merhamet görmeyecek!

FETÖ, PKK, DAEŞ’in ekmeğine yağ sürenler, içeride Cici oğlan Demirtaş’la, Gültan Kışanak’la boncuk işleyecek!

Maskesi, kisvesi, kamuflajı ne olursa olsun, vatana millete ihanet edenler, gün yüzü görmeyecek!

Bu böyyylece biline!