“İncirlik Üssü acıtınca”, rövanşı İzmir terör saldırısı!

Reyna saldırısı da, İzmir Adliye Sarayı saldırısı da Neoconların kuyruk acısı!

Karın ağrısı...

Gaz sancısı...

Müflis stratejilerin üzerine böcek ilacı sıkılmış haşereler gibi kıvranması, can çekişe çekişe debelenmesi...

Zira o Hollywood setlerinden kalma müflis stratejilerini o çukur akıllarına öyle bir gömdük ki...

Öyle paçaları tutuştu ki...

Öyle paniğe kapıldılar ki...

Neoconlar, “giderayak” akllarını kaybetmesinler de ne yapsınlar şimdi?

Üzerimize üç başlı cehennem köpeklerini salmayıp da ne yapsınlar?

PizzaGate sapığı Hillary Clinton’ın Trump’a olan intikam ateşi, ABD’yi yaksa dahi, Neoconların umurunda mı sanki?

Obama giderken, Trump’a bir enkaz bırakma niyetinde işte!

Hillary’nin temsil ettiği CIA aklı, başına öyle belalar açacak ki, Trump koltuğunda oturma fırsatı bulamayacak...

İngiltere Kraliçesi, boşuna mı gece vakti uyku uyuyamayıp sarayın koridorlarını arşınlıyor sanki?

Köşeye sıkıştılar...

İhtiyar akılları, değişen yeni Ortadoğu’yu doğru okumaya kifayet etmiyor artık!

Ortadoğu ve Türkiye’ye konuşlandırdıkları “İngilizanahtarları” her işi yüzüne gözüne bulaştırıyor şimdi!

Exeter Üniversitesi’nde devşirilen Türkiye’deki “kuklaları”nın, başı ayrı, gövdesi ayrı oynuyor!

15 Temmuz’da Erdoğan, Avrupa Birliği’ne dair korku duvarında millet gücüyle bir gedik açtı!

Şimdi İngilizlerin emperyal aklının “kahpe rüzgarı” ne yandan eserse essin, fayda etmiyor...

Millet tınlamıyor...

Amerika’daki İngiliz patentli Neoconlar da bunu hesaba katmadı işte!

Artık karşılarında, ABD’li küstah Neoconların önünde el bağlayan, iki büklüm duran bir Türkiye lideri yok!

Neoconların tasmasıyla hareket eden bir Türkiye yok!

“Otur” deyince oturan, “kalk” deyince kalkan bir Türkiye yok!

İngiltere’nin ve ABD’nin Ortadoğu çıkarları doğrultusunda, milli çıkarlarını feda edecek kadar “ezik” ve “eğik” bir Cumhurbaşkanı yok!

Başkomutan Erdoğan, alayına “One minute” ayarı çekti!

Hem öyle bir ayar çekti ki bu işin geri dönüşü yok!

Yani...

Ok yaydan çıktı Amerika!

Ok yaydan çıktı...

“Dönülmez akşamın ufkundasın”, “vakit çok geç!”

Şimdi Obama’nın suratında beş parmak iz, İbrahim Kalın’ın sille tokat sözleri!

Ne dedi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın?

“Sincar’da ikinci bir Kandil’e asla müsaade etmeyeceğiz!”

-Nokta!-

Ortadoğu proje aparatların FETÖ, DAEŞ ve PKK’yı yani üç başlı cehennem köpeklerini üzerimize saldırtarak katliamlar mı yaparsın?

Feto denen sümüklü Pensilvanya Şeytanı’nı mı beslersin?

PKK’yı mı şımartırsın?

Al sana!

Ha şimdi ananızı ağlattık!

Ha şimdi ocağınıza incir diktik işte!

Bakalım bundan böyle Ortadoğu’ya hangi üsten havalanan uçaklarınla bomba yağdıracaksın?

Bakalım, 15 Temmuz darbesine benzer ihanet senaryolarını, hangi ABD üssünde yazıp ocağımıza incir dikmeye kalkışacaksın?

Ne demişler?

Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge...

Üçüncüde ha böyle “out” ederiz adamı, neye uğradığını şaşırırsın işte!

Adamı böyle kafakola getirir, sevgili müttefikcikleriyle birlikte böyle nakavt ederiz, apışır kalırsın!

Al sana bunak İngilizlerin müflis aklıyla kalkıp, zararla oturan Neocon aklı işte!

Aslında bir koli yumurta alıp, Obama’nın alnının ortasına nişan alacak ve hepsini hedefi ıskalamadan atacaksın...

Amerika halkına duyurulur!

Obama’nın politik kariyerinde geldiği “nokta” ayyyynen bu sonu hakediyor bence!

Neoconlar, kafa derisinin “genleriyle” oynamadan, bir siyahinin başkan olmasına asla izin vermezlerdi Obama!

Siyahi şahsiyetini almadan makam vermezlerdi!

Neoconlar için “kullanışlı” hale gelmeseydin, “ehlileştirilmeseydin”, kendin olarak başkan olmana izin vermezlerdi!

Seni sen yapan ağırlıkları kaybettiğin, kara derinin içini boşalttığın, beyazlar için “kullanışlı” hale geldiğin için yükselebildin!

Yani “kukla bir siyahi” olarak başkan olacağına, o koltuğa oturmasaydın, Amerikalı zenciler adına daha iyi ederdin!

“Tasma” takarak hiç de akıllıca hareket etmedin!

CIA laboratuvarlarında üretilen stratejik bir “kukla” olarak kendini sıfırladın!

Planlarınla, projelerinle birlikte çuvalladın!

Amerikalı zencilerin umutlarını da, kendi politik kariyerinle birlikte heba ettin!

Türkiye’yi, karın tokluğuna Amerikan stratejileri uğruna savaştırdığın PKK’ya yani bir terör örgütüne tercih ettin!

Tamam...

Ama bu üç başlı cehennem köpeğini üstümüze saldığın zaman, elimizin armut toplamayacağını da tahmin etmeliydin!

Türkiye gibi meşru ve stratejik bir müttefikini, PKK gibi gayrı meşru bir terör örgütüne tercih etmenin bedelini çok ağır ödeyeceğini...

Şimdi İncirlik Üssü kapatılacak!

İşte sen bunun yegane sebebisin!

Artık geri dönüşü yok...

İstediğin kadar terör saldırısı düzenleyebilirsin!

İstediğin yerde canlı bomba patlatabilirsin!

Lakin gidişatın önüne geçemezsin!

Amerika’nın çöküşünün başlangıcıdır bu!

Neocon aklının iflası!

Dedim ya ne yaparsan yap bunun telafisi mümkün değil!

Türkiye’de sebep olduğun katliamların “özrü” yok!

Yani...

İncirlik Üssü’nü kaybetmeden önce aklını başına devşirecektin!

Bunu, kargo uçaklarıyla PKK’ya silah yardımı yapmadan önce düşünecektin!

Karın tokluğuna üstümüze saldırttığın PKK’yı müttefikin ilan etmeden önce...

DAEŞ’i icat edip, sonra da DAEŞ’le mücadele ayağına Suriye’ye çökmeden önce...

Binlerce insanın katledilmesinden sorumlu bir “savaş suçlusu” olmadan önce!

Siyahi kabuğunun içindeki ihaneti örteceğini mi sandın?

Şunu unutma ki, Amerikalı zencilere en büyük ihaneti yapan sensin Obama!

DAEŞ’i icat ederek, milyonlarca Suriyeli’yi katlettin!

PKK’ya verdiğin silahlarla, binlerce insanımızı katlettin!

Er ya da geç bunun bedelini ödeyecek, yargı önünde insanlığa hesap vereceksin!

Belki de Kaddafi gibi linç edilirsin kim bilir?

Daha konuşurdum ama İngiliz Kraliçesi’nin uykuları kaçabilir!

Tasmanı o tutuyor zira!

“Domino etkisi” bir başlamayagörsün...

Ucu Kraliçe’ye kadar varabilir!

Tik-tak, tik-tak... Zaman daralıyor...

Sıra size geliyor!

Neyse canım...

Elektrikli sandalyeye birlikte oturursunuz sonuçta!

Bizim Selocanla, Kaküllü Figen gibi...

Kucak kucağa boncuk işler, yan yana idam edilirsiniz!