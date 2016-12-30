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DARBE KOMİSYONU CIA KAFASI MI YAPMIŞ? SEZGİN CIA-KULU, GENELKURMAY BAŞKANINA SORU MU SORACAKMIŞ!

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Hiç lagaluga yapamam!

Üç beş soysuz alkışlasın diye de bu ajanlara zağarlık yapamam!

Neyse fikrim, ayyynen söylerim!

Bilsem kıyamet kopacak, namerdin yanına dahi yaklaşmam!

Hakkı savunacağım noktada sağıma soluma bakmam, hesap kitap yapmam!

Haksızlığa karşı “dilsiz şeytan” olamam!

Gittiği yere kadar...

Şerefsizce susamam, zulme razı olamam!

CIA tasmalı, tescilli bir “Gölge CIA ajanı”nın, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı’na soru sormasına asla katlanamam!

Yahu FETÖ’cü kriptoların kol gezdiği Darbe Komisyonu mu olurmuş?

Puhahahaha!

Sevsinler komisyonunuzu...

Aha da buyurun size Türkiye Cumhuriyeti’nin Genelkurmay Başkanı’na “on soru” soracak olan Sezgin CIA-kulu:

-Bu CIA kulu hakkında, Stratfor belgeleri yayınlandı... 

-Bu adam hakkında Wikileaks’te, bugüne kadar gündeme gelmeyen ABD’ye ait çok mühim ve “gizli” resmi belgeler var...

-Sezgin Tanrıkulu, 1997’de ABD’nin Robert F. Kennedy Vakfı’nın İnsan Hakları Ödülü’nü kazandı...

-Pek çok üst düzey PKK temsilcisinin de katıldığı bu ödül töreninde, aynen Can’cık Dündar gibi, ağlak ifadelerle Türkiye’yi karaladı!

-Bu ödül töreninde, ödülleri verecek olan “Senatör Edward Kennedy’nin Türklerden hoşlanmadığını, seçim eyaleti Massachussets’teki Rumlara uyarak Türkiye karşıtı politikalar izlediğini” de düşünürseniz, oradaki PKK’lı teröristlerin neden konuk edildiğini daha kolay anlarsınız!

 -Sezgin CIA-kulu, 1999’da Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Bill Clinton’un görüştüğü 6 kişiden biri!

-Donald Trump’un kulakları çınlasın!-

-Sez CIA-kulu, bürosuna o dönemlerde Amerika Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton’un resmini asacak kadar da “tarafını” belli etmiş biri!

-CIA kumandalı FETÖ’nün, TSK operasyonu olan “Ergenekon Davası” ve “Balyoz Davası” sürecinde, bu FETÖ operasyonlarının “azılı” bir parçası ve savunucusu! 

-”PYD, terör örgütü değildir” diyerek, CIA’in Suriye PKK’sına karşı politik söylemleriyle “paralel” bir söylem geliştirmesi yüzünden sıkça eleştirildi.  

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı da tıpkı CIA-FETÖ benzeri bir muhalefet etti ve örgütledi.

-”Tanrıkulu’na atfedilen sıfatlardan birisi de ‘konsolos teması’... Belgelerde Sezgin Tanrıkulu hakkında, ‘Uzun zamanlı konsolosluk teması yapan’ ifadesi yer alıyor.Amerikan istihbarat kuruluşu Stratfor’a Emre Doğru aracılığıyla bilgi akışı sağladığı da bilinen Tanrıkulu TR705 olarak kodlanıyor. Tanrıkulu’nun isminin geçtiği tam 59 rapor bulunuyor. Raporların toplam sayfa sayısı ise 216!

Hülasa...

Söyleyecek çok şey var ama lafı hiiiç dolandırmayayım! Bu adam Stratfor belgelerine göre, “TR 704” plakalı bir CIA aracı!

İçine FETÖ-PKK şeytanı kaçmış Neo-CHP’nin içine dercedilmiş bir “Gölge CIA” ajanı!

Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı’na soru soracak adam mı bu?

Bu herifin darbe komisyonunda ne işi var?

“Bu herifin CHP’de ne işi var” diyen CHP’lilerin kabahatli bulunduğu bir CHP’nin içine FETÖ şeytanı kaçtığı zaten belli...

Peki, FETÖ’nün sponsoru olduğu Hillary Clinton kumandalı bu “CIA ajanının” mecliste ne işi var?

HDP’lilerin içeride olduğu bir süreçte, bunun dışarıda ne işi var?

Bu nasıl darbe komisyonu?

CIA kafası mı, neyin kafası bu? 

 

YORUMLAR
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Mustafa kur

Bu hainleri gazeteciler biliyorda devlet bilmiyormu komisyona alıyor biraz bu konuyu tartışmak lazım hırsız evdeyse kapı kilit tutmaz en küçük bir müsaade göstermeden devlet gerekeni yapsın beklentimiz budur yoksa şehidlerimizin iki eli yakamizdadir

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FATİH

Allah c.c şeytanı lanetlemiş tıpkı chpkk ve içindeki şeytandan peydahlanmış insişeytanlar gibi. komple chpkk nın içine doldurmuş cehennem odunları olarak zavallılar bırakın ölüm cellatı kafalarını kesene kadar eylensinler .ve yemkurune ve yemkurallahu vallahu hayrul makirin.

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Hatice

1980 yillarda askeri yonetim anayasa yapti kimseye sormadi evet refarandum yapildi ama zaten o donemlerde halk askerden cekinirdi bir cogu evet demek zorunda kaldi simdi diktatorun zamaninda hemde chp mhp ak parti toplanip anayasayi beraber yapiyor tabi chp gibi hainlerle nasil anayasa yapilirsa iste diktator diyorlar ama bu vatanin iyiligi icin yapilan sistem degisikliginde esas kendileri diktatorluk yapiyor derler ya karsindakini nasil bilirsin diye kendim gibi bilirim demis chp nin her doneminde diktator kendileriydi herseyin en iyisini kendileri bilirdi halbuki bir b.k bildikleri yok bildikleri tek sey bu vatana ve bu milletin dinine sovmek ve bunlarla yapilan anayasadan bir sey olmaz bizim anayasamiz kurani kerimdir onun kanunlari tam uygulansa bu dunyaya huzur gelir

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emirhan emir

bu sezgin tanrikulu,nu yeminle gunahim kadar sevmemama bir kose yazari parcasi kocaman TC milletvekiline boyle bir baslik boyle bir asagilama niteliginde davranma hurriyeti oluyorsa kocaman TC milletin vekili olan bir sahis hayda hayda bir alt rutbedeki kisiye cok rahatlikla soru sorabilir

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Seza

Bu adamın hdpkk milletvekillerinden ne farkı var. Gizli terörist bu.

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O kamilis

Hoca cemaade terki topal adamın namazı kabul deyil der cemaatın içinden gerçek topal kalkar hocam ben kıldığım namazlar kabul değilmiş o zaman neyapayım hoca zaden bunu bekliyordu ODUR YERİNE DER SIĞIR BEN SENİ KASDEDMEDİM SAĞLAM OLUB DA TOPAL KİBİ NAMAZ KILAN EŞŞEKLERE DİYORUM ŞİMDİ sayın içişleri bakanımızın fetoşlar la resmî var ya veya diğerleri

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Dirilu38

Terör örgütünü araştıracak komisyonun üyesine bakın pkk sevicisi, komisyona seçileninin önce kendisi temiz olacak, hendek kazan arkadaşlarını, pkk nın suriye versiyonu pydli teröristleri bunların nasıl babaları gibi sevdiğini de biliyoruz çünkü bunların babası ABD de seviyor erkekler sevmiyoruz diyebilsinler teröristleri CIAHDPKK

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Adam

Artık şu bizim içimizdekiallahınkulu olmayanvepkk nın fetönünterörün amerikanınAvrupanın kuluoldugunualenenispatlayan sezgin kiminkuluoldugubelli olan buuşakları bizimvergilerimizlebeslemeyin adaletNeredegaribemigücüyetiyor buaşağılık teröristlernesıfatlakarşımızaçıktığıortada dünyanınneresinde teröristler millet vekili oluyorhükümetgereğinineden yapmaz

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Alparslan Yavuz

Mehtap Hanimcok haklisiniz , Milletimizin Pasasina ,Zirtolar , hainler soru soramaz...!

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Yildirim

Blood scuer kan emici sezgin ile sn genel kurmay başkanını aynı masaya oturtmak allın bittigi yerdir.

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Kamil Olcer

Bunun zaten kendisi terorist ne sorusu soracak.

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Çavuş

Süleyman Soylu referandumda Cemaatin tüm yurtlarında neden konferans verdi.Bekir Bozdağ neden Cemaatin Vakfından ödül aldı.Kandırılır mı?

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Nanek

Kısiyorum peteklerin vanasıni daha az doğalgaz oduyrm

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Nanek

Yazıların çok edebi bir üslupla yazıyorsun sanırım sanat sanat içindir görüşünü savunuyorsun

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Mehmet

Chp demek Turkiye zarar ziyen vermek ABD Ingiltere için çalisan demek gerisuni siz anlayin bir Allahin kulu desin chp lier bu vatan bu ülke için guzel isler yapti desin bunlar tam tersine yapmislardir ezan muhameddi bunlar deilmi Turk ve okutturan bunlar deilmi camileri agir yaptiran Cehennem odunlari

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Cemil nadir özgün

Bayılıyorum.Bitiyorum bu bayana. O ne sözler. Adamı kıpır kıpır kıpırdatıyor.Ağzına yüzüne gözüne diline sağlık....Akıl desen bu bayanda feraset hakeza. Bundan iyisi şamda kayısı. Sözün lezzeti olurmu? Aha bal gibi de olur.inanmayan 2 kere okusun tadına varır.

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Mehmet Vākıf ARSLAN

Bunların yüzüne tükürsen yağmur derler

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Süleyman Demir

Allah razı olsun Mehtap hanım onlar suçsuz deyil onlar icerde bu hainin dışarda işi ne şu güzelim ülkem nezaman düzelecek doğru yanlış ne zaman ayıklanacak

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Ahmet Selim

Darbe komisyonu ndaki tek fetöcü sezgin tanrıkulu mu?ak partili hicmi yok?

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Rauf deniz

Wikileaks ta kaç tane akp li hakkında belgeler var mehtap hanım onlarıda yazarbilir misiniz?

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veli kayabaş

ustadem selam.chp demek ihanet ve teror darbe eskiyalik vatan hainligi demektir.ittihad terakki hainlerinin devami ve israilin kurucusu turk siyonistler ve fasistlerdir.

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Ömer

Yorumlarınız çok güzel Mehtap Hanım sağolun. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözünüzü Trabzonsporun 2011 yılında çalınan hakları içinde kullanır mısınız ?Milyonlarca Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor bıkmadan bir kaç kelime de siz eder misiniz bu şike sevicilere

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Mehtap Yılmaz
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