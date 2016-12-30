DARBE KOMİSYONU CIA KAFASI MI YAPMIŞ? SEZGİN CIA-KULU, GENELKURMAY BAŞKANINA SORU MU SORACAKMIŞ!

Hiç lagaluga yapamam!

Üç beş soysuz alkışlasın diye de bu ajanlara zağarlık yapamam!

Neyse fikrim, ayyynen söylerim!

Bilsem kıyamet kopacak, namerdin yanına dahi yaklaşmam!

Hakkı savunacağım noktada sağıma soluma bakmam, hesap kitap yapmam!

Haksızlığa karşı “dilsiz şeytan” olamam!

Gittiği yere kadar...

Şerefsizce susamam, zulme razı olamam!

CIA tasmalı, tescilli bir “Gölge CIA ajanı”nın, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı’na soru sormasına asla katlanamam!

Yahu FETÖ’cü kriptoların kol gezdiği Darbe Komisyonu mu olurmuş?

Puhahahaha!

Sevsinler komisyonunuzu...

Aha da buyurun size Türkiye Cumhuriyeti’nin Genelkurmay Başkanı’na “on soru” soracak olan Sezgin CIA-kulu:

-Bu CIA kulu hakkında, Stratfor belgeleri yayınlandı...

-Bu adam hakkında Wikileaks’te, bugüne kadar gündeme gelmeyen ABD’ye ait çok mühim ve “gizli” resmi belgeler var...

-Sezgin Tanrıkulu, 1997’de ABD’nin Robert F. Kennedy Vakfı’nın İnsan Hakları Ödülü’nü kazandı...

-Pek çok üst düzey PKK temsilcisinin de katıldığı bu ödül töreninde, aynen Can’cık Dündar gibi, ağlak ifadelerle Türkiye’yi karaladı!

-Bu ödül töreninde, ödülleri verecek olan “Senatör Edward Kennedy’nin Türklerden hoşlanmadığını, seçim eyaleti Massachussets’teki Rumlara uyarak Türkiye karşıtı politikalar izlediğini” de düşünürseniz, oradaki PKK’lı teröristlerin neden konuk edildiğini daha kolay anlarsınız!

-Sezgin CIA-kulu, 1999’da Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Bill Clinton’un görüştüğü 6 kişiden biri!

-Donald Trump’un kulakları çınlasın!-

-Sez CIA-kulu, bürosuna o dönemlerde Amerika Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton’un resmini asacak kadar da “tarafını” belli etmiş biri!

-CIA kumandalı FETÖ’nün, TSK operasyonu olan “Ergenekon Davası” ve “Balyoz Davası” sürecinde, bu FETÖ operasyonlarının “azılı” bir parçası ve savunucusu!

-”PYD, terör örgütü değildir” diyerek, CIA’in Suriye PKK’sına karşı politik söylemleriyle “paralel” bir söylem geliştirmesi yüzünden sıkça eleştirildi.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı da tıpkı CIA-FETÖ benzeri bir muhalefet etti ve örgütledi.

-”Tanrıkulu’na atfedilen sıfatlardan birisi de ‘konsolos teması’... Belgelerde Sezgin Tanrıkulu hakkında, ‘Uzun zamanlı konsolosluk teması yapan’ ifadesi yer alıyor.Amerikan istihbarat kuruluşu Stratfor’a Emre Doğru aracılığıyla bilgi akışı sağladığı da bilinen Tanrıkulu TR705 olarak kodlanıyor. Tanrıkulu’nun isminin geçtiği tam 59 rapor bulunuyor. Raporların toplam sayfa sayısı ise 216!

Hülasa...

Söyleyecek çok şey var ama lafı hiiiç dolandırmayayım! Bu adam Stratfor belgelerine göre, “TR 704” plakalı bir CIA aracı!

İçine FETÖ-PKK şeytanı kaçmış Neo-CHP’nin içine dercedilmiş bir “Gölge CIA” ajanı!

Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı’na soru soracak adam mı bu?

Bu herifin darbe komisyonunda ne işi var?

“Bu herifin CHP’de ne işi var” diyen CHP’lilerin kabahatli bulunduğu bir CHP’nin içine FETÖ şeytanı kaçtığı zaten belli...

Peki, FETÖ’nün sponsoru olduğu Hillary Clinton kumandalı bu “CIA ajanının” mecliste ne işi var?

HDP’lilerin içeride olduğu bir süreçte, bunun dışarıda ne işi var?

Bu nasıl darbe komisyonu?

CIA kafası mı, neyin kafası bu?