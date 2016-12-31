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BİZ MİLLETİZ! PEYGAMBER OCAĞI’NA CIA-KLAYAN O DİLLERİ KESERİZ!

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Dünkü yazım sonrası CIA-klama performansınıza bakıyorum da...

Karnına bastırılmış kurbağa gibi gözlerinizi pörtlete pörtlete gönderdiğiniz tehditlere...

Ayyyy, yazıııık...

Çok mu acıttı canınızı?

E adamınız, bal gibi de Bill Clinton’ın “tasmasıyla” caka satan bir haysiyet fukarası...

Bürosuna, “PizzaGate” vahşetiyle anılan “lezbiyen” Hillary Clinton’un “portresini” asan bir Neo-con yalakası...

Türkiye düşmanlığıyla ün yapmış Rum-sever Edward Kennedy’nin iltifatına mazhar olmak için kırk takla atmış bir memleket düşmanı...

PKK’lı teröristlerin, Türkiye’ye inat onur konuğu yapıldığı törende, pabucumun ödülünü almak için yırtına yırtına memleketini karalamış bir ABD yancısı...

“TR 704” plakalı bir CIA aracı...

Gırtlağına kadar CIA’ya batmış, FETÖ’nün Ergenekon Davası adı altındaki TSK operasyonlarına destek çıkmış bir şeref fukarası...

Peki, bu “ajan”, hangi darbeyi araştıracak komisyonda yer almış?

“15 Temmuz” darbesini...

E 15 Temmuz darbesi üzerine kartvizitini koyan kim?

CIA...

Peki, FETÖ denen Pensilvanya Şeytanı da CIA laboratuvarlarında İngiliz işçiliğiyle üretilmiş bir Lawrence ise?

Eeeee?

Darbenin göbeğindeki isim mi Darbe Araştırma Komisyonu’nda yer alacak?

Darbenin ta kendisi olan isim mi?

TSK’ya karşı bir FETÖ operasyonu olarak da deşifre olan Ergenekon Davası ve Balyoz sürecinin hiperaktif CIA görevlisi mi?

Yani Aslan, çakalların sofrasına yem mi edilecek şimdi?

Gölge CIA ajanı, Hillary müridi, şeytanın avukatı bu memleketin Genelkurmay Başkanı’na hesap soracak öyle mi?

Buna susarsak yarın bu hadsizler, Başkomutan’a da dil uzatacak yani öyle mi?

Meclisi bombalayan CIA tasmalı “ajanlar”, FETÖ yalakaları, şeytanın avukatı “ayağına yer” yapıp, o çatallı dilini Peygamber Ocağına uzatacak!

Bu komisyonda kimse de buna ses çıkarmayacak!

Gel de başlama bu komisyondaki “üst akla”!

Yav heeee, heee, heee... deme...

Genelkurmay Başkanı’na yönelttiği 10 soru işaretinin “kancasını”, o Hillary beslemesi boynuna geçirme!

Bas git “John Bass”ın bahçesindeki kulübeye deme...

“Yürü git malikânenin müştemilatında öt” deme...

Bu Darbe Araştırma Komisyonu’nu, A’dan, Z’ye eleştirme!

“Yahu darbeyi mi araştırıyorsunuz, darbeye posta koyanlara mı ayar çekiyorsunuz” deme...

Üstelik Milletin Meclisinde!

Meclisi bu sefer de dipten mi bombalıyorsunuz?

Millet gelsin, o komisyonu başınıza mı geçirsin istiyorsunuz?

Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?

Yoksa Genelkurmay Başkanı’na döşediğiniz sorular üzerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı yürüyorsunuz?

Bu millet onu size ye-dir-mez!

Aslanı çakallara yem etmez! 

Net!

Bu millet, sizi o komisyona gömer de, Hillary tasmalı bir Gölge CIA ajanının Peygamber Ocağına dil uzatmasına tahammül etmez!

Ha 26 Aralık’ta da darbe yapmaya gözünüz yemedi!

Ama yine rahat durmuyorsunuz!

Uyuzlanıyorsunuz...

Kaşınıyorsunuz...

E söyleyin madem...

Ya bu sefer nereye dökelim sizi?

Denize mi?

Pensilvanya denilen o “papazın bahçesi”ne mi?

Peygamber Ocağı’na uzattığınız o çatallı dili, kesip size yedirelim mi?

Herkes haddini bilmeli!

Yedi düvelle uğraşırken, kaşınıp asap bozmayın!

Aklınızı başınıza alın!

Bu makam, öyle allo-cello takımının paçalarını çekiştireceği bir derekede değildir!

Başınızı CIA’ya dikip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulumaya kalkmayın!

Kimse bu milletin sabrını zorlamasın!

Kimse bu milletin sabrını daha fazla zorlamasın!

Canınıza nasıl okuyacağımızı tahmin dahi edemezsiniz!

Bir daha ayağa kalkarsak, sokaklara eli boş çıkmayacağız, bilesiniz!

Haaaa... Ölürüz de bu sözümüzden dönmeyiz!

Sözümüzde durmazsak, namert oğlu namerdiz!

Lele le Sakine... 

Kılıçdaroğlu CHP’yi CHP’den çıkartarak “sıfırladı”!

Bu yüzden, FETÖPKK-C diye tanımlamam hiiiç zoruna gitmesin!

Az bile söylemişim!

Kaç kere söyledim, bir daha söyleyeyim!

Proje Kemal, CHP’nin başına gelen en kötü şeydir!

Bu da yetmezmiş gibi terörist cenazelerinde zırıl zırıl ağlayan DHKP-C’li Gamze İlgezdi’yi, rezidans vurguncularını, bilmem kaç promil kafayla PKK’lılara “iyi çocuklar” diyen Hüseyin Aygün ayyaşını, LGBT’lileri, CIA ajanlarını, FETÖ şeytanlarını CHP’ye “sokması” açısından siyasi bir cinayet işlemiştir!

Sahi PKK’nın Hamburg sorumlusu öz amcasının oğlu olduğu için mi “PYD terör örgütü diğiiil” demişti?

Fransa’da infaz edilen PKK’lı Sakine Cansız akrabası olduğu için mi? 

 

YORUMLAR
600

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Evet bu yazılanlar bu milletin davasına güç katıyor. En azından gerçekleri cesaretle söylüyor. Hainlerin böyle komisyonlara girmesinde kimler ne derece sorumlu ise hainlikle eşdeğer. Bu şerefsizin araştırılması gerekmez mi böyle bir iddia varsa. Ve bu iddia doğru ise bu ne biçim meclistir. Vatan hainibarındıran bir meclis bu ülkenin meclisi olamaz. Onlara lanetler olsun.

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Mehmet ekrem agırman

Ancak bu kadar net yazar bir insan 704 de mecliste mvmercekli büyük gözlüklü

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Haci

Coook komik. CIA o kadar becerikliyse eger, Türkiyede darbe planlayacagına, Amerikan başkanlık secimine Rus müdahelesini engelleseydi.

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Selvi enes

Allah razı olsun

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Hatice

Mehtap hanim guzel konular isliyorsunuzda acaba komisyona o darbeci kafalari oraya kim secmis uzun suredir bu vatanin evlatlari olarak ulkemizle ilgili konulari takip ediyorumda ak parti ne zaman komisyon kursa bu basiretsiz insanlar var bu yuzden ak partiye kiziyorum tek basina hukumetler karsidaki chp nin basiretsiz ilgilileri cb nina diktator diye hakaret ediyor ama nasil oluyorsa dikdator bunlarla hatta bunlarin darbenin icinde olma ihtimali olan kimseleri vatanin onemli konularinda soz sahibi yapiyorlar kim yapiyor ak parti bir icinizdeki birde meclis icindekileri iyi takip edinbu vatanin temiz dusunceli insanlarina yazik oluyor

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iyi1i

Mısırlıoğlu takipçisi değilim ama darbe hakkında darbe diyor çarpıtmaya gerek yok ortalık fetocu kaynıyor galiba klavyeden kolay.

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Cengaver Osmanli

Yüreğinize Sağlık. Gerçekleri duyunca Kuyruğuna basılmış it gibi Havlayanlara aldırmadan Yola Devam.

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no name

bakin arkadaşlar 15 temmuz davasi satıldı..bunu bir çoğu arkadaşımizin kabul etmesi cok zor..bu herkes icin hayal kırıklığı.. ama bu gerçek...darbeye maruz kalanlarin bir sekilde savunma refleksi düştü..su anda rehamet içerisindeler..her seyi kontrol altina aldiklarini düşünüyorlar..aradan gecen bu zamanda ölenler gaziler unutuldu..dolaysiyla katillerde unutuldu..bir cok fail gundemden düştü..ilgi alaka kesildi..bu surecte bu alakasizlik ve habere yada kose yazisina konu olan benzer durumlar milletin hakli olarak iktidari sorgulamasi suclanasi vakalarina dunustu..ilk zamanlar ofkeden saglikli düşünemiyorduk..simdi dusunmesek bile hersey ortada..butun bunlar ihmal ilgi alakasizlik olamaz..15 temmuz satıldı..abd rusyaya karsi ben seni suriyeye sokacagim sende fetoyu unutacaksin oldu..turkiyenin suriyeye girmesi ile feto davalarinda oyalama unututurlma veya kiyi köşedeki fetoculere gorev verilmeye tekrardan başlandı..bunlar benim düşüncelerim..ya sizinkiler...sizler feto ile mucadele edilgine inaniyor musunuz ? fetoculerin neden yargılanmadığıhakkinda fikriniz var mi ?adil oksuz yunadaki darbeciler neden unutuldu veya unutturuldu ?pkk bolgesinden lublana kacti denilen 60 bordo bereli hic haber dahi olmadi ?suikast timinden biri hala yok neden yakalanamiyor ?fetonunsiyasive medya ayagina neden hic dokunulmuyor ?sozcu gazetesi erdoganin adresinidarbecilr icin haber yapmıştı nasil hala yayin hayatina devam ediliyor? yada nasil darbeciler darbe komisyonunda gorev alabiliyor ?bir iki durum olsa gozden kacmis onlarda insan hata yapmistir der duzeltilmesini takip ederim.ama bu olaylar bir iki olay değil..hepsi skandal ve goz gore gore kasitli yapılanskandal olaylardır..size tavsiyem satıldık...ve bunu kabul edin ilk satis ve odeme mavi marmarada gerçekleşti suriye karsi feto takası gerçekleşti..hukumetten feto ile mucadelebeklemeyinyarin hukumet onlari kahraman ilan eder..balyoz ve ergenekonda oldugu gibi..bu siyaset işi..o rabialarda unutuldu..bende ayasofya onunde kefenli urganli anadolu genclik ile hatira fotografi var ..canli iken giydigim kefen pek sıkyapmiyorum boyle şeyleribu sebepten unutamiyorum

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seren çetin

chp darbeci diyorsunuz darbeyi yapandafetofeto kim yıllarcadevlet dairelerindeolan kişilerdevlet başında kimvar 1 yıl öncesine kadaryolsuzluklarla başladıbu sevdabitti

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Hasan kutuk

Hasan karakaya abimin yerini doldurdugunuz icin elinize,yureginize saglik.

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Mehmet Vākıf ARSLAN

Bunların haya damarı yırtılmışutanmaz lar

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hercai

Komisyon kurulacaksa, komisyona sadece parti baskanlari, Genelkurmay baskani, Cumhurbaskani, Basbakan ve Gazi olanlar katilmali.

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Ismail

Baci ALLAHC.C.Seni her iki cihanda mesut ve bahtiyar etsin.tum yazilarini cani gonuldan okuyorum.ve çok seviniyorum. Allah a emanet olun.

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AHMET HEKİMOĞLU

ÜSTAD KADİR MISIROĞLU BU İŞE DARBE DEĞİL TAKLİBİ HÜKÜMETTEŞEBBÜSÜ OLDUĞUNU BİLDİRDİBU MEVZUU BİR DE BUYÖNÜYLE ELE ALMAK GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİM...

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Süleyman Demir

Ben hasan abinin ruh ikisini buldum hanımefendi hasan abiden daha verimli ağzına kalemine yüreyi ne sağlık Mehtap hanım artık rahmetli hasan abimizin yeri Size amenet hayırlı cumalar Rabbim sizleri meleklerile korurusun

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Mehmet Yilmaz

Asip kesiyosun da bol keseden su sayenizde buyuk dunya devi yaptiginiz Turkiye de elektrikler kesiliyo.. duble yol yaparken elektrik sebekeleri ihmal mi edildi acaba..yoksa bu da uzerimizde oynan baska bir oyun mu..

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Mehmet öcal

Memlekette terörü savunanlar neden hep CHP den çıkıyor insanlar bunu nasıl anlamıyor körü körüne insanlar bunu savunuyor bu işe bi anlam veremeyenler birazda kendilerini sorgulasınlar.

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Rasit Gulbahce

Peygamber ocagini ergenekon balyoz iftirasinda niye dusunmediniz bu kadar

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Ahmet tunç

Ömrün uzun ve bereketli olsun kardeşim. Din, millet, vatan ve insanlık düşmanlarına verdiğin ayardan dolayı Allah razı olsun.

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Ahmet Selim

Darbe araştırma komisyonundaki tek çürük elma sezgin tanrıkulu mudur.ak partili hiç kimse yok mudur.sayin yazar dikkatinize arz ederim.

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Mehtap Yılmaz
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