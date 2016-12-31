BİZ MİLLETİZ! PEYGAMBER OCAĞI’NA CIA-KLAYAN O DİLLERİ KESERİZ!

Dünkü yazım sonrası CIA-klama performansınıza bakıyorum da...

Karnına bastırılmış kurbağa gibi gözlerinizi pörtlete pörtlete gönderdiğiniz tehditlere...

Ayyyy, yazıııık...

Çok mu acıttı canınızı?

E adamınız, bal gibi de Bill Clinton’ın “tasmasıyla” caka satan bir haysiyet fukarası...

Bürosuna, “PizzaGate” vahşetiyle anılan “lezbiyen” Hillary Clinton’un “portresini” asan bir Neo-con yalakası...

Türkiye düşmanlığıyla ün yapmış Rum-sever Edward Kennedy’nin iltifatına mazhar olmak için kırk takla atmış bir memleket düşmanı...

PKK’lı teröristlerin, Türkiye’ye inat onur konuğu yapıldığı törende, pabucumun ödülünü almak için yırtına yırtına memleketini karalamış bir ABD yancısı...

“TR 704” plakalı bir CIA aracı...

Gırtlağına kadar CIA’ya batmış, FETÖ’nün Ergenekon Davası adı altındaki TSK operasyonlarına destek çıkmış bir şeref fukarası...

Peki, bu “ajan”, hangi darbeyi araştıracak komisyonda yer almış?

“15 Temmuz” darbesini...

E 15 Temmuz darbesi üzerine kartvizitini koyan kim?

CIA...

Peki, FETÖ denen Pensilvanya Şeytanı da CIA laboratuvarlarında İngiliz işçiliğiyle üretilmiş bir Lawrence ise?

Eeeee?

Darbenin göbeğindeki isim mi Darbe Araştırma Komisyonu’nda yer alacak?

Darbenin ta kendisi olan isim mi?

TSK’ya karşı bir FETÖ operasyonu olarak da deşifre olan Ergenekon Davası ve Balyoz sürecinin hiperaktif CIA görevlisi mi?

Yani Aslan, çakalların sofrasına yem mi edilecek şimdi?

Gölge CIA ajanı, Hillary müridi, şeytanın avukatı bu memleketin Genelkurmay Başkanı’na hesap soracak öyle mi?

Buna susarsak yarın bu hadsizler, Başkomutan’a da dil uzatacak yani öyle mi?

Meclisi bombalayan CIA tasmalı “ajanlar”, FETÖ yalakaları, şeytanın avukatı “ayağına yer” yapıp, o çatallı dilini Peygamber Ocağına uzatacak!

Bu komisyonda kimse de buna ses çıkarmayacak!

Gel de başlama bu komisyondaki “üst akla”!

Yav heeee, heee, heee... deme...

Genelkurmay Başkanı’na yönelttiği 10 soru işaretinin “kancasını”, o Hillary beslemesi boynuna geçirme!

Bas git “John Bass”ın bahçesindeki kulübeye deme...

“Yürü git malikânenin müştemilatında öt” deme...

Bu Darbe Araştırma Komisyonu’nu, A’dan, Z’ye eleştirme!

“Yahu darbeyi mi araştırıyorsunuz, darbeye posta koyanlara mı ayar çekiyorsunuz” deme...

Üstelik Milletin Meclisinde!

Meclisi bu sefer de dipten mi bombalıyorsunuz?

Millet gelsin, o komisyonu başınıza mı geçirsin istiyorsunuz?

Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?

Yoksa Genelkurmay Başkanı’na döşediğiniz sorular üzerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı yürüyorsunuz?

Bu millet onu size ye-dir-mez!

Aslanı çakallara yem etmez!

Net!

Bu millet, sizi o komisyona gömer de, Hillary tasmalı bir Gölge CIA ajanının Peygamber Ocağına dil uzatmasına tahammül etmez!

Ha 26 Aralık’ta da darbe yapmaya gözünüz yemedi!

Ama yine rahat durmuyorsunuz!

Uyuzlanıyorsunuz...

Kaşınıyorsunuz...

E söyleyin madem...

Ya bu sefer nereye dökelim sizi?

Denize mi?

Pensilvanya denilen o “papazın bahçesi”ne mi?

Peygamber Ocağı’na uzattığınız o çatallı dili, kesip size yedirelim mi?

Herkes haddini bilmeli!

Yedi düvelle uğraşırken, kaşınıp asap bozmayın!

Aklınızı başınıza alın!

Bu makam, öyle allo-cello takımının paçalarını çekiştireceği bir derekede değildir!

Başınızı CIA’ya dikip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulumaya kalkmayın!

Kimse bu milletin sabrını zorlamasın!

Kimse bu milletin sabrını daha fazla zorlamasın!

Canınıza nasıl okuyacağımızı tahmin dahi edemezsiniz!

Bir daha ayağa kalkarsak, sokaklara eli boş çıkmayacağız, bilesiniz!

Haaaa... Ölürüz de bu sözümüzden dönmeyiz!

Sözümüzde durmazsak, namert oğlu namerdiz!

Lele le Sakine...

Kılıçdaroğlu CHP’yi CHP’den çıkartarak “sıfırladı”!

Bu yüzden, FETÖPKK-C diye tanımlamam hiiiç zoruna gitmesin!

Az bile söylemişim!

Kaç kere söyledim, bir daha söyleyeyim!

Proje Kemal, CHP’nin başına gelen en kötü şeydir!

Bu da yetmezmiş gibi terörist cenazelerinde zırıl zırıl ağlayan DHKP-C’li Gamze İlgezdi’yi, rezidans vurguncularını, bilmem kaç promil kafayla PKK’lılara “iyi çocuklar” diyen Hüseyin Aygün ayyaşını, LGBT’lileri, CIA ajanlarını, FETÖ şeytanlarını CHP’ye “sokması” açısından siyasi bir cinayet işlemiştir!

Sahi PKK’nın Hamburg sorumlusu öz amcasının oğlu olduğu için mi “PYD terör örgütü diğiiil” demişti?

Fransa’da infaz edilen PKK’lı Sakine Cansız akrabası olduğu için mi?