“Beyinli” CHP’li, Ordinaryüs Kemalüs!

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Soros-Bush beslemesi olmayan...

CIA tasması takmayan...

Yabancı istihbarat servislerinden maaş almayan...

Milli olan...

15 Temmuz ruhu taşıyan...

PKK’lı teröristlerin cenazesinde ağlamayan medya, havuz medyası imiş...

Başka?

E bunların alayı beyinsizmiş!

“Kapıdan bacadan kaç da gel, CHP’den kop da gel...” be Kasetdaroğlu...

Yürüyen merdivene ters tarafından atla da gel...

Anlaşılan ağzından, burnundan, kulaklarından kafana “sızan F” tipi Pensilvanya havası, içeride bayağı bir cereyan yapmış!

E “Beyin” konusundaki karnen yıldızlı “pekiyi”lerle dolu olunca da...

Ordinaryüs Kemalüs devreye girmiş!

İzmir’e gidince, “Başkan Haliç’i temizleyecek, İzmirliler Haliç’te yüzecek” diye denizleri karıştıran Kemalüs! 

Koskoca sahabe Hz. Ali(ra)’yi, önce düşünür sonra yazar yapan Kemalüs!

İstanbul Belediye Başkanı adayı iken, “Ben Nurtepe’yi de Kâğıttepe’yi de iyi bilirim” diyerek beyninin iki lobu arasındaki devreleri yakan Kemalüs!

Yine İstanbul Belediye Başkanı adayı iken, “Vatandaşa 40 kuruşa ekmek satacağım” diye vaad ederken, belediyenin zaten 40 kuruşa ekmek sattığından haberi olmayan “beyinli piyade” Kemalüs!

Aylarca “hayır” kampanyası yürütüp, sonra da “Anayasa Referandumu”nda oy kullanmayan “Gamgam Style” Kemalüs!

Fenerbahçe formasıyla 615 maçta 423 gol atan gol kralı Lefter’i, “çocukluğumda Lefter’in kaleciliğinden etkilenip Fenerbahçeli oldum” diyerek, kaleci yapan “canlı Meydan Larousse” Kemalüs!

“Mersin Güneydoğu’nun İncisidir” diyerek, coğrafya dağarcığını antin kuntin bilgilerle karışık olduğunu belgeleyen Kemalüs...

“Yedi milyar + dört milyar =12 milyar ediyor” dehasıyla matematik biliminde “trend topic” olan Kemalüs...

Harçların kaldırılmasından iki sene sonra millete, “Üniversite harçlarını kaldıracağım” diyecek kadar “balık hafızalı” Kemalüs...

Kırk yıllık tuluma, gayda diyerek “tuluma etek giydiren” Kemalüs...

Sen boşveeeer...

Ver Gamgam Style’lı...

Çal Karadeniz’de gaydayı...

Beştepe’den kop da gel be Kemal!

Can’cık gibi zıplaya zıplaya gel...

Hem kendi ağzınla söylemiyor musun, “Allah’tan korkarız, kuldan utanmasak bile” diye?

“Buna kim cesaret edecek? Allah’tan korkmayan biz cesaret edeceğiz!” diye?

“Öyle başbakan(Recep Tayip Erdoğan) gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz” diye...

Hani “Bu ülkede namussuz siyaset eksik” demiyor musun?

Gel de, senin ifadenle, “analarının sütünden emdiği sütü, memelerinden... Emdikleri sütü” diye bıçakladığın deyimi tamamla Kemalüs Kasetdaroğlu!

Gerisini boşver...

Bak zaten seni devirmek için pusuda bekliyor Bilderbergli Selin!

Sen bizimle uğraşacağına arkanı kolla!

Bir kasetle alırlar, neye uğradığını şaşırırsın!

Burası “etme bulma dünyası” sonuçta!

Dün Baykal’a, bugün sana...

Yürü be Ordinaryüs Kemalüs...

Bunca gafını yedi millet...

Yine yer...

Canını sıkma!

“Etro gömleğin üstüne tak kasket, Baykal’a yap bir kaset...”

Kop da gel hadi, Gamgam Gandy Style!

Gaziantep...

Çatışma sesini duyan, silahını kaptığı gibi meydana çıkıyor.

Kurşun geçirmez yelekleri yok...

Kaçan yok, saklanan yok, bana ne diyen yok!

Hepsi hücuma geçiyor!

İşte bunun için yedidüveli tiiir tir titretiyor bu millet!

Cesaretiyle, kahramanlığıyla dünyaya nasıl bir millet olduğunu gösteriyor!

“Sıkıysa alayınız gelin” diyor!

Gaziantep polisi, bu cesur kalkışmasıyla, terörün her türüne “ayar” çekiyor!

Terörle, cesur ve kahramanca mücadele ediyor!

Ha böyle kalleşçe saldıran teröristlerin leşlerini yere seriyor!

Kaşınan başka kalleş varsa, cehennem bileti beleş... 

 

YORUMLAR
600

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Erhanşenyuva

15.Temmuz Ümmetçe kurtuluş günümüzden sonra daha kendine gelememişruhsuz fetöş .. neyi bekliyorsunuz.insan oldugunuzu hatırlamanız için.ve Ahiret oldugunu anlamanız.daha ne hetek ey beyinsizler.hadi Cennet Vatanın havasına ihtiyacınız yokmuş gibi yaparak .sıgındınız yerlerde geberince.Ahireti kurtarmışmı olacaksınız.bre beyinsizler. Bre mankurtlar.aslında sizleri özenle seçti size tasmanızı takan taktıran ne idügü belirsiz ebter,kendini dünyaimamı saydırmaya çalışan zürriyetsizin ne zaman anlayacaksınız.baş düşmanlarımızla bir yatakta yattıgını.Gelin o artık silmiş Gerçek Kullugu.gelin uyanın.gelin kurtulun .o ebterin tasmasından.gelin.inşaallah kurtarın insanlığınızı , kullugunuzu, vede Ahiretinizi Ha Gayret

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yusuf ercan

bu hocamizin yazisini okulken gülmekten ölüyorum,bu kadarmi ,laflari tam yerinde ve miktarinda yerlestirilir.helal olsun sana ,insanlara anlayacagi dilden konusmak lazim

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Tuğrul

Ah kuş beyinliler ahhh! o besliyoruz dediklerinin dualarıyla bu ülke hala selamet limanına doğru yol almaya devam ediyor. Çok merak ediyorum senin kaç ekmek paran bunlara nasip oldu?(fahri kutlu)

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cambaz 

dolar 4 e dayandı kemal bahane.başkanlık 14 yıldır ulkeyi kemal yönetiyor. 

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Serdar gültaş

Şu geldim aklıma, ben yarın kimin terörist ilan edileceğini şaşırdım artık. böyle bir umutsuz duruma götürdünüz, götürüyorsunuz ülkemizi. sorgulamayı, eleştirmeyi öğrenin artık. tüm darbeciler yargılansın, darbecilere darbeci dediği için hayatları karartılmış insanları içeri tıkanlar da yargılansın deyin artık! insanı koşullarda bu insanlar hukukla yargılansın deyin! şunu deyin artık ya! bunu diyebildiğiniz zaman TÜRKİYE o kadar muhteşem bir ülke olacak ki .!!

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Fahri kutlu

3 milyon suriyeli 2 milyon afgan irakli afrikali toplam 5 milyon vasifsiz kim oldugu bilinmeyen adam aldik ve besliyoruz.

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Birol Acar

Cemal cem sen rüya aleminde yasiyosun galiba

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huseyn

Yine kronojik sıraya göre hepsini tek tek yazmışsınız da eskiden ssk Müdürlüğünü unutmuşsunuz birtek..yarınki yazınızla nasıl bir makale patlatacağınızı merakla bekliyorum.

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cengiz cansız

mehtap hn . şimdi . memleket yangın yeri milletin dolarını bozdurdunuz piyasada yaprak kımıldamıyor terör endişesi hat safada sizin uğraşınıza bak..

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Kmnkpck

Sayin Mehtap Yilmaz,Kose yazilariniz gercekten siir tadinda.Bir yazi bir nefeste okunurmu evet okunur hele Mehtap hnm in olunca okunur.Allah yar ve yardimciniz olsun.

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Birol Acar

Bak su Baskalariyla dalga gecene, "Gamgam Style" ..

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Cemal cem

Yedi düveli tir tir titretoyoruz. Yedi düvel para birimi yerlerde sürünen kendi halkını besleyemez ken 3 milyon mülteci alan darbe üstüne darbe yiyen buna rağmen toplumsal muhalefeti ortaya koymayan bu süper Zeki milletten korkuyor tir tir titriyor

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osman malkoç

Bu adam hakikaten tam bir stres topu.

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Mehtap Yılmaz
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