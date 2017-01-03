Barbaros Şansal denilen ucube yine sevindirik olmuş!

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Yok, zahmet etmesin...

Ben zımparalarım kamburunu!

“Eşcinsel” olduğu için, taşıdığı mavi nüfus cüzdanını “kamburum” diye betimliyormuş ya...

Sonuna kadar müstahak bu yazıya!

Bu “canlı organizma”, eşcinsel bir ateist!

Annesi de, babası da, NATO beslemesi...

E kursağında NATO lokması giren çocuktan “şahsiyet” bekleyenlerde kabahat...

NATO “lokması” yedikçe, kimyası bozuluyor.

Annesi Güner Eczacıbaşı...

Oğul da tıpkı ebeveynleri gibi NATO’nun “İslamofobi” fırınında  “pespembeleşinceye” kadar kısık ateşte, ateistçe yetiştiriliyor...

Eh üstüne bir de “eşcinsel” olunca, kendince “maymun gözünü açıyor” ve artık “dikiş” tutturmaya başlıyor!

Seksen darbesinde İngiltere’ye topukluyor... Ama o dönemde henüz içindeki “oğlanı” keşfetmemiş olmalı ki, bir kadınla evlenip ayrılıyor...

Dikkat çekmek için her tür şaklabanlığı yapıyor...

İşe de yarıyor tabii...

Anne Eczacıbaşı, babalı-anneli NATO girişli olunca, “ayarları” baştan beri bozuk olduğundan, “vatan, millet, bağımsızlık” gibi kavramlara sahip olamıyor...

Gezi Kalkışması’nda da bu “barkodlu beslemeliğin” gereği olarak, aktif rol üstleniyor. Eşcinsel şemsiyesi altında, Erdoğan’a “yumuşakça” tehditler savuruyor!

“Vur-kaç”, “Kap-kaç”çı bir ödlek olduğu için de seksenli yıllarda İngiltere’ye kaçan bu “besleme”, Gezi Kalkışması sonrası da Kıbrıs’a kaçıyor...

Soya çekim, arıza sadece cinsel kimliğinde değil tabii...

Bu kez Kıbrıs’tan ötmeye başlıyor...

Ha bu arada...

Soros, “Gezi Kalkışması’nın sponsoru bendim” demişti ya hani... İşte tam da bu yüzden Gezi zekâlılara Soros-Bush çocuğu derim ya hani...

Bu anadan-babadan NATO tasmalı Barbaros, bu “larva vatan haini”, Gezi’de “bedava yemek” sloganıyla, LGBT şemsiyesi altında milleti sokağa kışkırtıyor.

Gezi Kalkışması’nda “aktif” rol üstleniyor...

“Çift cinsiyetli beyni” ile dili arasındaki “süzgeci” kaldırınca da, içindeki zombi, yüzündeki “ar perdesini” yırtarak ortaya çıkıyor!

Cemil İpekçi gibi o da her yerde, +18 itiraflarını döke saça afişe ede ede, popülarite uğruna feda edemeyeceği hiçbir “değeri” olmadığının “sahiplerinin” görebileceği yerlerde vurguluyor.

“Eşcinsel olduğunu” haykıracak kadar hem de...

Evet, Türkiye doğumlu ama Türkiye ile ilişkileri baştan beri sorunlu...

Bu yüzden de, şu anda dahi tıpkı seksenli yıllarda yaptığı gibi onun bunun kapısında -bir dilenci onursuzluğuyla- avuç açıp, vatandaşlık dileniyor.

İçindeki “oğlanı” da Yıldırım Mayruk’a yamamış ya... Sırtını sağlam yere yaslamış ya! Öd korkusu yaşamıyor...

Şu ezik, şu kimliksiz, şu vatansız, “besleme” haline bakmadan “B.kunda boğul Türkiye” diyerek, yılbaşı gecesi bir terör saldırısı sonucu 39 insanın katledildiği Reina Katliamı’na alkış tutuyor!

O katledilen 39 insanın yakınlarının acısına dahi saygı duyamayacak kadar onun bunun uşağı olmuş bu “canlı organizma”ya bakınca, milletin neden idam istediği daha net anlaşılıyor!

Doğuştan uyuz yani...

Uyuzluk DNA’larında var!

Haliyle kaşınıyor...

Gezi Kalkışması’nda fena kaşınmıştı!

Şimdi de uyuz eşek gibi sırt üstü yerlerde debeleniyor.

Bize de bu “uyuz eşeğin” sırtındaki “kamburu” zımparalamak düşüyor işte! 

 

YORUMLAR
600

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hercai

''Uyuzluk DNA’larında var!'' Evet, bu sozler bu insanlar icin 2000 yildir soyleniyor, o yuzden gittikleri, goc ettikleri ulkelerden de devamli kovulmuslardir.

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Süleyman Demir

Mehtap hanım bi birinci itirazım bu türk deyil araştırılsın bunların öfkesi hainliği hic bitmeyecek cünkü bu ülkeyi hic sevmediler saygıta göstermetiler burdan şöyle bir ters cıkıyor cocuklarımıza haram Lokma yetirmeyelim pöyle nasipsizler gibi olmasınlar idam bir An önce kelmeli yoksa hainler hep hainliğe devam edecektir

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Birol Acar

Size göre Barbaros sansal bir ucube ve baskalarina göre siz bir ucubesiniz simdi ne olacak?

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Ali Demirtaş

Yazılarınızda başarılı olmanızı dilerim.. hepsini okuyorum.. doğru yazıyorsunuz.. tamam.. başınıza sıkıntı gelmemesi için duacıyım.. gerçi doğrunun en büyük dostu ve yardımcısı.. Ahkâmülhakimiyn olan Rabbi Teala dır..

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bayburtlu

bu insan kılığına bürünmüş Şeytan ın evladı eşcinsel varlık , Yemeye o kadar alışmış ki kendi yeyiş tecrübelerini , ben böyle yiyorum dercesine anlatıyor.. 

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mardinli

Mehtap hanım elinize dilinize sağlık güzel bu uyuzlu insanın halini iyi anlattiniz türkiyede böyle ınsanlarla uğraşıyor halbuki bunlara insan yerine koymamak lazım bunları vatandaşlıktan atılmaları gerekir

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Hüseyin

At ölür meydan kalır, yiğit ölür harman kalır. Bu it ölünce neyi kalacak?

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Mehtap Yılmaz
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