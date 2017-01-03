Barbaros Şansal denilen ucube yine sevindirik olmuş!

Yok, zahmet etmesin...

Ben zımparalarım kamburunu!

“Eşcinsel” olduğu için, taşıdığı mavi nüfus cüzdanını “kamburum” diye betimliyormuş ya...

Sonuna kadar müstahak bu yazıya!

Bu “canlı organizma”, eşcinsel bir ateist!

Annesi de, babası da, NATO beslemesi...

E kursağında NATO lokması giren çocuktan “şahsiyet” bekleyenlerde kabahat...

NATO “lokması” yedikçe, kimyası bozuluyor.

Annesi Güner Eczacıbaşı...

Oğul da tıpkı ebeveynleri gibi NATO’nun “İslamofobi” fırınında “pespembeleşinceye” kadar kısık ateşte, ateistçe yetiştiriliyor...

Eh üstüne bir de “eşcinsel” olunca, kendince “maymun gözünü açıyor” ve artık “dikiş” tutturmaya başlıyor!

Seksen darbesinde İngiltere’ye topukluyor... Ama o dönemde henüz içindeki “oğlanı” keşfetmemiş olmalı ki, bir kadınla evlenip ayrılıyor...

Dikkat çekmek için her tür şaklabanlığı yapıyor...

İşe de yarıyor tabii...

Anne Eczacıbaşı, babalı-anneli NATO girişli olunca, “ayarları” baştan beri bozuk olduğundan, “vatan, millet, bağımsızlık” gibi kavramlara sahip olamıyor...

Gezi Kalkışması’nda da bu “barkodlu beslemeliğin” gereği olarak, aktif rol üstleniyor. Eşcinsel şemsiyesi altında, Erdoğan’a “yumuşakça” tehditler savuruyor!

“Vur-kaç”, “Kap-kaç”çı bir ödlek olduğu için de seksenli yıllarda İngiltere’ye kaçan bu “besleme”, Gezi Kalkışması sonrası da Kıbrıs’a kaçıyor...

Soya çekim, arıza sadece cinsel kimliğinde değil tabii...

Bu kez Kıbrıs’tan ötmeye başlıyor...

Ha bu arada...

Soros, “Gezi Kalkışması’nın sponsoru bendim” demişti ya hani... İşte tam da bu yüzden Gezi zekâlılara Soros-Bush çocuğu derim ya hani...

Bu anadan-babadan NATO tasmalı Barbaros, bu “larva vatan haini”, Gezi’de “bedava yemek” sloganıyla, LGBT şemsiyesi altında milleti sokağa kışkırtıyor.

Gezi Kalkışması’nda “aktif” rol üstleniyor...

“Çift cinsiyetli beyni” ile dili arasındaki “süzgeci” kaldırınca da, içindeki zombi, yüzündeki “ar perdesini” yırtarak ortaya çıkıyor!

Cemil İpekçi gibi o da her yerde, +18 itiraflarını döke saça afişe ede ede, popülarite uğruna feda edemeyeceği hiçbir “değeri” olmadığının “sahiplerinin” görebileceği yerlerde vurguluyor.

“Eşcinsel olduğunu” haykıracak kadar hem de...

Evet, Türkiye doğumlu ama Türkiye ile ilişkileri baştan beri sorunlu...

Bu yüzden de, şu anda dahi tıpkı seksenli yıllarda yaptığı gibi onun bunun kapısında -bir dilenci onursuzluğuyla- avuç açıp, vatandaşlık dileniyor.

İçindeki “oğlanı” da Yıldırım Mayruk’a yamamış ya... Sırtını sağlam yere yaslamış ya! Öd korkusu yaşamıyor...

Şu ezik, şu kimliksiz, şu vatansız, “besleme” haline bakmadan “B.kunda boğul Türkiye” diyerek, yılbaşı gecesi bir terör saldırısı sonucu 39 insanın katledildiği Reina Katliamı’na alkış tutuyor!

O katledilen 39 insanın yakınlarının acısına dahi saygı duyamayacak kadar onun bunun uşağı olmuş bu “canlı organizma”ya bakınca, milletin neden idam istediği daha net anlaşılıyor!

Doğuştan uyuz yani...

Uyuzluk DNA’larında var!

Haliyle kaşınıyor...

Gezi Kalkışması’nda fena kaşınmıştı!

Şimdi de uyuz eşek gibi sırt üstü yerlerde debeleniyor.

Bize de bu “uyuz eşeğin” sırtındaki “kamburu” zımparalamak düşüyor işte!