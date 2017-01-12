Mini bir Kılıçdaroğlu portresi: Başarısız … Saldırgan….Seviyesiz…

Kasetle CHP’nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkanları kulakları duymuyor sanki...

Son günlerde hem Meclis kürsüsünde hem de katıldığı televizyon kanallarında ‘doğruluğunu-eğriliğini’ araştırmadan ağzına gelenleri söyleyen, Anayasa Değişikliği oylanırken boy gösteren, ancak; oy kullanmayan Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’nün sözcüsü’ gibi konuşmaya başladı...

22 Mayıs 2010’da 33. CHP Olağan Kurultayı’nda 1189 oyun tamamını alarak CHP’nin 7. Genel Başkanı olan ve girdiği bütün seçimlerde hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu için siyasiler ve gazeteciler geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı: “Başarısızlık psikolojisinin tezahürü. Halkta bir karşılık bulamayınca saldırganlaşıyor. Seviyesizliğin bir prototipidir...”

Aynen Kılıçdaroğlu’nu tarife ‘cuk’ diye oturan üç kelime...

Başarısızlık... Saldırganlık... Seviyesizlik...

Kasetle işbaşına gelen ve ‘ben kasetten masetten anlamam’ diyen Kılıçdaroğlu’na, kasetle koltuğundan alaşağı edilen Deniz Baykal katıldığı bir televizyon kanalında bakın neler söylemiş: “Bu işi çözmek istiyorsanız, dönemin Başbakanı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na sorun” dedi.

Şimdi gelelim bugünlere...

15 TEMMUZ’A DARBE

DEMEYENLERE YUH OLSUN!..

7 Ağustos 2016...

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, parti liderlerini Yenikapı’daki ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne davet etmişti...

Kılıçdaroğlu da ‘bin naz’ ile bu mitinge katılmış ve bir konuşma yapmıştı...

Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu‘Milli Birlik’ vurgusu yapmışlardı...

O günden bugüne köprünün altından çok sular geçti..

15 Temmuz’daki Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişimine ‘kontrollü’ diyerek ‘iyi ki yaptınız ama beceremediniz tüh size’ der gibi laflar etti ve darbe girişiminin ardında çıkarılan KHK’lar ile -akıllara ziyan- zihnindeki yorumu yaptı: “15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra, 20 Temmuz’da gerçek darbe yapıldı. 20 Temmuz’da hiç kimsenin unutmaması lazım. Parlamentodan OHAL yetkisinin alındığı tarih.”

Kılıçdaroğlu’na göre; FETÖ’cü hainler, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımıza suikast hazırlığında olmamış...

Kılıçdaroğlu’na göre; FETÖ’cü hainler 250 vatandaşımızı şehit etmemiş...

Kılıçdaroğlu’na göre; FETÖ’cü hainler 2 bin 500 vatandaşımızı yaralayıp sakat bırakmamış...

Kılıçdaroğlu’na göre; FETÖ’cü hainler kendisinin de o çatı altında bulunduğu TBMM’yi bombalamamış vs...

Kılıçdaroğlu, bir de insanların aklıyla alay edercesine; ‘Yenikapı ruhuna ihanet etmeyen tek liderim’ diyerek salına salına geziniyor...

SEN İHANETİN KRALINI

YAPTIN KRALINI...

Şimdi soralım Kılıçdaroğlu’na:

Diyarbakır’da hendek kazanlara ve barikat kuran teröristlere ‘arkadaşlar’ diyerek onlara sahip çıkan sen değil miydin?..

Kanlı diktatör, yüzbinlerce insanın katili Beşşar Esad’a vekil gönderip, utanmadan el sıkışan ve poz veren senin adamların değil miydi?..

“Eleştirilere her zaman açığız” diyordun şimdi kalkmış “PKK Artvin’de bana saldırıyor, onlar da (havuz medyası)aynı mantıkla bana saldırıyorlar. Bunlar aklını kiraya vermişler. Kafalarının içinde beyin yok. Saldırmazsanız namertsiniz” diyerek hakaret ediyorsun...

...Ve ardından da ‘arkadaşlarım’ dediğin PKK’lılara kol kanat geren, onların sözcülüğünü yapan ve hatta onlara her türlü desteği sağlayan ‘terör medyası’na sahip çıkıyor, bu ülkenin birlik ve dirliğine destek veren -senin tabirinle- ‘havuz medyası’nı da, o PKK’lılarla aynı kefeye koyuyorsun Kılıçdaroğlu...

BELKİ ANLAMAZ DİYE...

Buna ancak ‘yuh artık’ denir yuh...

Yazıyı burada noktalama istiyordum ama; ‘yukarda yazdıklarımızı belki anlamamıştır’ diye o sorulardan bazıların bir kez daha soralım istedim Kılıçdaroğlu’na...

Baykal’ı kasetle götüren ve yerine oturan sen değil misin?..

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine ‘darbe’ diyemeyen, ama bu ülkenin selameti için OHAL’le çıkarılan yasalara ‘darbe’ diyen sen değil misin?..

Gazetecilikle ilgisi olmayan, elinden gelse bu ülkeyi satmak için gözünü kırpmayan ‘Cumhuriyet’in çocuklarına’, Can Dündar gibi hainlere-casuslara sahip çıkan sen değil misin?...

FETÖ’NÜN SÖZCÜSÜ

GİBİ KONUŞUYOR

Bu ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele edenleri terör örgütü PKK ile aynı kefeye koyan ve onları ‘beyinsizlikle’ suçlayan sen değil misin?..

Bunları söylerken ya aklın yerinde değildi ya da tam FETÖ’nün emrindesin...

Anlaşılan seni çok korkutmuş FETÖ’nün militanları Kılıçdaroğlu...

Son söz;

Meclis’te Yeni Anayasa görüşmeleri Genel Kurul’da tartışılırken, CHP’li vekiller korsan yayın yapmayı tercih ettiler...

İşte size bir Tweet’ten alıntı ve eklenti:

CHP’li vekilsen!

Canlı bomba önünde haber olursun...

Ya da GAY yürüyüşünde...

Ya da FETÖ ziyaretinde...

Ehh...

Bazen de böyle röntgenciliğin dibinde...

CHP’li vekilsen eğer!

600 binden fazla insanın Katil Eset’le objektiflere Şam’da poz verirsin..

Ya da Taksim’deki Gezi Parkı’nda...

Selam ve dua ile kalın...