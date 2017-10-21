Spor kulüplerimiz borç batağında

GS - FB derbisine saatler kala önce moral verelim... Borsa İstanbul’da ( BIST ) işlem gören dört büyük spor kulüplerinin hisseleri, yılın ilk yarısı yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Yılın ilk çeyreğinde Beşiktaş Futbol Yatırımları San.Tic.A.Ş ( BJKAS ) hisseleri yüzde 31 yükselerek en çok kazandıran spor kulübü hissesi oldu.

2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,49 değer kazanan hisse taraftarlarını sahada, yatırımcısını ise borsa’da sevindirdi.

Beşiktaş hisselerindeki değer kazanışlarını hem Süper Toto Süper Lig’deki ve UEFA Süper Lig’deki başarısına bağlıyoruz.

1 yıllık performans grafik eşliğinde şöyle :

Son işlemlerdeki alım-satım hacim işlemi ise şöyle:

2017 yılının ilk çeyreğinde en çok kaybettiren spor kulübü hissesi Galatasaray oldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Fenerbahçe Futbol A.Ş ve Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş futbol takımlarının Süper Lig’de uzaklaşması nedeniyle düşüşler yaşandığını gördük.

2017 yılında spor kulüplerinin finans durumu çok tartışıldı.

Yıllık gelirlerinin neredeyse 10 katı fazla borcu olan spor kulüpleri acaba batıyor mu ?

Türkiye'nin 4 büyüğünün toplam borcu 1 Haziran 2016-28 Şubat 2017 döneminde 9 aylık bilançoya göre 3,8 Milyar TL iken gelirlerinin toplamı ise 1,5 Milyar TL civarında seyrediyor.

Dört kulüp içinde en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray iken onu sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor ile Fenerbahçe takip ediyor.

Gayrimenkul satışlarını eğer doğru yönlendiremezlerse borç batağından kurtulmaları mümkün olmayabilir.

Dünya ölçüsündeki büyük küplerin yıllık ciroları 200 Milyon Euro düzeyinde olan bu sektörün Türkiye'de futbol pastasının büyüklüğünün yaklaşık 1 Milyar Euro seviyesinin hemen altında olduğunu ve bu rakamla da Avrupa futbol pastasının yaklaşık %6'sını oluşturduğu görülüyor.

Anlaşılması gereken şu;

Futbol ve finans yönetimini birbirinden ayırt etmek gerekli.

Ağustos ayında Beşiktaş Kulübü Derneği ve grup şirketleri ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 30 Haziran 2017 itibarıyla toplam borcunun 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübü’nün Mart ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında sarı-kırmızılı kulübün borcu hakkında açıklamalar yapıldı.

Açıklamada Galatasaray’ın borcunun 520 milyon dolar (1 milyar 936 milyon TL) olduğu bildirildi. Ayrıca 2016 yılı itibarıyla gelir düzeyinin %3,8 arttığı ve giderin de %17 civarında azaldığı dile getirildi.

29 Temmuz’da 2017’de Sarı-lacivertli kulübün denetim kurulu faaliyet raporu okundu.

Fenerbahçe'nin toplam borcu 358 milyon 958 bin TL olarak açıklanırken, alacağının ise 18 milyon 768 bin TL olduğu ifade edildi. Kulübün toplam borç-alacak farkının ise 340 milyon 190 bin TL olduğu açıklandı.

Bordo-mavili kulübün 30 Nisan 2016 itibarıyla 568 milyon 831 bin lira olan borcu, 31 Mart 2017’de 762 milyon 61 bin 406 liraya çıktı. Karadeniz ekibinde geçen yıl 499 milyon 259 bin liralık borç-alacak farkı ise bu sene yüzde 35’lik artışla 674 milyon 622 bin 977 lira olarak açıklandı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) Mayıs 2017 tarihinde dört büyük takımın borçlarını 6,5 Milyar TL olarak açıklamıştı.

Türkiye’de spor kulüpleri aşırı borçluluktan nasıl kurtulacağı merak konusu, bekleyip göreceğiz...