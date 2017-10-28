Döviz borcu olan ne yapacak ?

Dolar, haftayı düşüş trendinde tamamladı...

Geride bıraktığımız hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararından sonra 3,843 Lira seviyesine yükselen dolar/TL kuru, haftayı 3,788 Lira seviyesinden tamamladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, perşembe günü para politikası toplantısı sonrasında basın toplantısında konuştu.



Banka faizlerde beklendiği gibi değişikliğe gitmemiş, aylık 60 milyar euro olan varlık alım miktarının 2018 Ocak-Eylül döneminde aylık 30 milyar euroya ineceğini açıkladı.



Açıklamadan sonra avro/dolar paritesi 1,1840 bandından 1,1575 bandına kadar geriledi.

Avro/dolar paritesinin üç puan gerilemesi, yurt içi piyasalarda döviz ve altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Geride bıraktımız hafta piyasalar için stresli bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.



Biz geride bıraktığımız hafta döviz ve altın fiyatlarının yüksek olduğunu, bu yükselişlerin yatırımcısına alım değil, satış fırsatı verdiğini belirtmiştik.

Aynı öngörümüzün devam ettiğini belirtmek isteriz.



Önümüzdeki hafta dolar/TL kurunda kâr satışlarının devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Teknik olarak düşüşler 3,65 Lira seviyesine devam etmedikçe alım için acele edilmemesini tavsiye edebiliriz.

Yerli yatırımcılarımızın yatırım amaçlı döviz talebinde bulunmaması, yükselişleri frenleyebilir.



Döviz borcu olanlar ise bir süre daha beklemeleri uygun olabilir.

Avro/dolar paritesinin gerilemesiyle baskı altında kalan altının ons fiyatı, cuma günü 1.263 dolar seviyesine geriledi ancak haftayı 1.273 dolar seviyesinden tamamladı.



Biz altının ons fiyatında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörüyoruz.

Teknik olarak 1.270 dolar seviyesinin güçlü bir destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz.

1.270-1.315 dolar bant aralığı bizim takip edeceğimiz bant aralığı olmaya devam edecek.

Altının gram fiyatı ise dolar/TL kurundan almış olduğu destekle 156,45 Lira seviyesine yükseldi.

Altının gram fiyatı, cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmiş oldu.

Biz dolar/TL kuruna göre hareketler sergilemeye devam edeceğini belirtmek isteriz.

Kısa vade için 150-156 Lira bant aralığı geçerliliğini koruyabilir.