S-400 füzeleri mutlaka alınmalı
31 Temmuz 2017 Pazartesi
Rusya’dan alınması düşünülen S-400 füzeleri ABD’nin, NATO’nun ve bir kısım Türk medyasının uykularını kaçırıyor. Füzelerin gerekliliğini sorgulayanlardan tutun, NATO sistemi ile uyumlu olmayacağına ve Batı bloku ile ilişkilerin bozulacağına dair birçok eleştiride bulunuluyor. Bilhassa Amerika endişelerini üst düzeyde belirtmekten çekinmiyor. Ancak ABD’nin endişeleri Türk otoritelerinde kararını gözden geçirmek yerine şedid bir kızgınlığa neden oluyor.
Nasıl olmasın ki? Hem Türkiye’nin Rusya’dan silah almasına kızacaksın, hem de gözünün içine baka baka baş düşmanı PKK/YPG’ye yüzlerce TIR dolusu silah vereceksin. Hem Türkiye’nin yaptığını NATO üyeliği ile bağdaştırmayacaksın, hem de teröristlerin Amerikan silahlarıyla Türk halkını öldürmesine sesini çıkarmayacaksın. Hem NATO ittifakını kendin bozacaksın, hem de dışlandığı için Rusya’nın kapılarına dayanan Türkiye’yi uyumu bozmakla suçlayacaksın. Hem Patriot füzelerini vermeyeceksin, hem de başka yerden füze alımına izin vermeyeceksin. Rus uçağı düşürüldüğünde “suçlu Türkiye” deyip Türkiye’yi korumayacağını ima edeceksin, hem de birlikten, ittifaktan bahsedeceksin.
NATO, ortak savunma için kurulmuş bir örgütse ortak üretim yapmak kadar doğal bir talep olabilir mi? Ancak gelin görün ki ortak üretime soğuk bakan taraf Rusya değil, bizzat ABD ve Avrupa ülkeleridir. Rusya, kendi teknolojisinin S-400’lerin Türkiye’ye satışı yoluyla NATO’nun eline geçmesinden korkmazken, NATO üyeleri sistem entegrasyonu bahanesiyle satın almaya karşı çıkıyorlar. Yunanlılarda 20 yıldır S-300’ler bulunmakta ve imalı şekilde Türk uçaklarını bu füzelerle tehdit edebilmektedirler. Yunanistan S-300’leri aldığında bu kadar sesleri çıkmamıştı. Diğer yandan; Fransa gibi birçok NATO ülkesi Rusya’ya silah satıyor. Bir NATO üyesi çıkıp da satışların Rusya’yı güçlendirmesinden endişe duyduğunu söylemedi.
Ancak Türkiye, hava sahasını korumak için füze almak istediğinde akıllarına birden Türkiye’nin NATO üyeliği geliyor. NATO’ya üye olmanın soğuk savaş döneminde Rus işgaline engel olup olmadığı tartışılabilir ama Türk savunma sanayisinin gelişimine engel olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Askeri gücü ile nam salmış bir ülke düşünün ki 1453’te toplarla İstanbul’u fethederken, NATO şemsiyesi altına girmesinden sonra bir piyade tüfeği bile üretemedi. Türkiye’nin bilgisi ve gücü mü yetmiyordu? Yetiyordu. Fakat NATO’nun teamülleri gereği Türkiye’nin üretici ülkelere müşteri olması gerekiyordu. Bu yüzden üretemedi.
Halen gizli veya açıktan hamlelerle yerli üretim sabote edilmeye çalışılıyor. Mesela Altay tankının motoru için gerekli “know how”u Avusturya vermedi. Çünkü Almanlardan ve diğer ülkelerden baskı gördü. Bu yüzden Altay tankının seri üretimine geçildiğinde motoru yabancı menşeli olacak. Tabi motoru para ile satmalarına rağmen ne tür tavizler isteyecekleri henüz belli değil. Ayrıca ATAK helikopterinin ihracatına da engel olmaya çalışıyorlar. Diyelim ki yabancı bir ülkeden 20 adet helikopter siparişi alındı. Motor üreticisi firmadan 20 adet motor istendiğinde “yok” cevabı alınacaktır. Çünkü ATAK’ın satılması engellenirse Sikorsky, Bell, Boeing, Airbus ya da Augusta alıcı ülkeye helikopter satabilecektir.
S-400’leri satın almak, yıllardır devam edegelen şantajın ve uygulanan üretim ambargosuna son vermek ve dost kazığından kurtulmaktır. Bazı ülkelerde görülen endişenin asıl sebebi Türkiye’nin güdümlerinden çıkmasıdır. Menzilini tam bağımsızlık olarak seçen Türkiye’nin, öncelikle savunma sanayisinin bağımsız olması gerekir. S-400 füzelerini almak silah sanayisinin özgürleşmesi için büyük bir adımdır. Bu yüzden mutlaka alınmalıdırlar.
Şu uyarıda da bulunalım ki; şayet S-400’ler Amerika ile sadece pazarlık için kullanılıyorlarsa hükümete olan güven pek kötü sarsılır. ABD vereceği her tavizin rövanşını mutlaka alır. Ancak S-400’ler envantere girdikten sonra Türkiye ile olan ilişkilerini bir üst seviyede devam ettirmek durumunda kalır. Dolayısıyla S-400 almak her türlü tavizden daha kazançlıdır.
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Yıldırım sayargil27 dk önce Doğruları soylemis murat 30 dk önce biz. Amerika. savaş.Amerika. susuz. olursak. bize. saldıracak. onun için. nükleer. silah. Dahilhepsini. yapıyor olmalıyız. bu. silahlara sahipse. ne. israil. ne Amerika. bu bölgeye. giremez Kanuni37 dk önce S 400 ler alınırsa ..... Ne demek yaaa! Bu da idam gibimi olacak! Yetti artık. Dünyaya kafa tuttuğunuz bu milletin aklınla dalga geçmeyin. Mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla dolu. Adım Türk vesselam5 sa önce Türkiye'de abdyi vuracak kıtalararası nükleer füzeler yapmadıkdan sonragüvende değiliz en büyük düşmanımız dost görünen abd dir . Eğer orayı vuracak füzelerimiz olursa bizi arkadan vurmaktan cayabilir Örnek Koreufak bir yer ama kıtalararası füzesi var ve abdninkorkudan aklı çıkıyor aleyhine bir şey yapamıyor.En büyük düşman abd ve onu uzaktan kontrol eden ingilizlerdir Yunus5 sa önce KESİNLİKLE, Artık Ekonomi yada Füze savaşları. S 400 ve Kendi uzun menzilli füzemizi 2023 kadar yapmamız gerekiyor. Dananın kuyruğu koptu kopacak. Lider çok hızlı, ona ayak uydurmamız için çok çalışmamız gerekiyor Fatih EMLİK8 sa önce Korkarmı pazarlık için S 400 kapısı çalınıyor.hala a b devletinidost görenler varsa bunlarda mankurttur.hani biz ezeli müttefiktik? Ama , bir patriot kadar değerimiz yoksa bizde S 400aldık diyecek yiğitimiz var hamdolsun.şimdiye kadar bizden endişe duymamıştınız artık ziyadesiyle duyun efeeeem. haluk8 sa önce kötü komşu ev sahibi yaptırır.her şerde de bir hayır vardır.yoksa bize kalırsa hep alıcı durumda oluruz.annorgolar buzamana kadar türkiyenin lehine olmuştur yerli yapmaya zorlamıltırnişalkah milli hava savunmamız bu şartlarla hızlanır milli olur Ayıltma ilacı yokmu8 sa önce Çinden alacaktık vazgeçirdiler. Vazgeçirenler seyretmeye devam ettilet. Avrupa Toplıluğu da onların tavsiyelerini yerine getirdikten sonra seyretmeye, yeni koşullar koymaya devam edecekler! ahmet öztürk8 sa önce Bakın ne güzel alınmalı diyoruz alınacağına inanıyormusunuz önce onu sormak istiyorum,bunun cevabını verin,reise inanıp bunun alınacağına inanıyormuyuz bunun değerlendirmesini yapalım,Aylardır hükümetten sadece imzalar kaldı diye haberler geliyor,sonrasında ibrahim kalın bu iş bitti pürüz kalmadı diyor yaklaşık bir yıldır bu ninniyi dinliyoruz,tıpkı afrine kimseye sormam girerim diyenler trump bir telefon açtı afrine girmek yalan oldu,bununda yalan olmayacağından eminmisiniz,önce bu sorulara bir yanıt arayın Gayserili9 sa önce Tusiad bir savunma sirketi degil dernek adi altinda cetenin adidir