Top... Pop... Hop hop... Ve zirzop gençlik!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Vakit/12.02.2004 tarihli yazısıAtasözleri, “bir kültürün aynası”dır... Geçmiş dönemlerden süzülerek ulaşırlar geleceğe... Her sözde bir “nasihat”, bir “ibret”, bir “ders”…
Onlar da “sarıklı ve sakallı”ydı... Ama, “eser” bıraktılar!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Vakit/5.01.2004 tarihli yazısıYıllar önce, “Alacakaranlık Kuşağı” filmlerinden birini seyretmiştim... Bir genç, varını-yoğunu harcıyor ve “birkaç dil bilen bir uzman” olarak…
Elin oğlu “Uçan Tank” yaparsa halimiz nice olacak?
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Vakit/16.04.2002 tarihli yazısıKendimden şüphelenmeye başladım... Ya “yaşlanmaya” başladım, ya da “kemik erimesi” gibi, bende de “zekâ erimesi” başladı!..Öyle olmasa,…
Tam yerine rast geldi, “darb-ı mesel” koydum!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Vakit/03.03.2002 tarihli yazısıEpey za-man-dır rah-met-li de-dem-den söz et-mi-yo-rum... Olay-lar peş pe-şe ge-lin-ce, yi-ne rah-met-li-yi ha-tır-la-dım... Şim-di sağ ol-say-dı ve ben…
İndir “peçe”yi, geçir “maske”yi... Yakışır!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...akit/04.01.2002 tarihli yazısıFazla değil, daha birkaç gün öncesine kadar, Türkiye’nin en büyük sorunu, “peçe” idi!.. “Mezdeke dansözleri”nin “peçe” takıp takmayacağı…
Yaklaş 1 adım, geleyim 10 adım!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...akit/05.10.2001 tarihli yazısıÖncelikle belirtmek istiyorum ki; bu yazı, bir “yakınma” yazısı değildir!.. “Savunma” yazısı hiç değildir!.. Ve ayrıca, “Anadolu”dan ziyade…
Osmanlı’nın 700 yılı... Tarih, öyle derslerle dolu ki
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...akit/28.01.1999 tarihli yazısı Dile kolay... 26 Ocak 1299’dan 26 Ocak 1999’a, tam 700 yıl geçmiş aradan... Bu süre içinde çağlar açılıp,…
Yayılmacılık... Filistin’den GAP’a, GAP’tan Ege’ye!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...akit/7.8.2001 tarihli yazısı Hatırlarsınız, bundan 2-3 ay öncesinde, “başı kippalı adamlar”ın Ege civarında, özellikle de Manisa eksenli arazilerde “turist”…
Yıl 1923... “Ne reddederseniz, hepsi cebimde”
akit19.05.2001HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Yarınlara emin adımlarla ilerleyebilmek için “bugün”ü iyi bilmek ve iyi değerlendirmek gerekir.Bugün neler olup-bittiğini kavrayabilmek için de “dün”ü çok iyi…
Zaman zaman gülümsemek “ağlama”yı önler!
Bazı okuyucularım, haklı olarak yakınıyor... Son günlerde hep “stres” ve “gerilim” yüklü yazılar yazdığımdan şikâyet ediyorlar.Diyorlar ki;“Yine olup-biteni yaz... Ama, biraz olsun gülme…
Top geçer, tank geçer... Ama, cami geçemez!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Vakit / 16.08.2006 “Spor yorumları” da yapan bazı “hıyar uzmanları”nın, “kodu mu oturtan” Genelkurmay Başkanı özlediği bir Türkiye’de; “askerî” konuların, artık “zerzavatçı”ların…
Başları açtırmakla soygunlar örtülüyor mu?
akit22.01.2001HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN... Ülkenin birinde, bir delikanlı yakalanmış ve çıkarılmış “idam sehpası”na... “Yağlı urgan” geçirilmiş boynuna... Sorulmuş, “son arzun nedir?”…
Köylü “gırgıra” başladıysa, durum “vahim”dir!
AKİT12.01.2001HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN... Aslına bakarsanız; şu anda okumakta olduğunuz bu “yazı”yı, bugün değil de, Pazar günü yazacaktım... İstiyordum ki, yoğun…
Bir “dinci” varsa, “dinsiz” de vardır!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Beklenen Vakit / 08.07.2000 Sabah’tan Can Ataklı, olayı “bam teli”nden yakalamış.Soruyordu geçenlerde:“Laik” ve “Atatürkçü” görüşlerini ön plana çıkaranlar…
Siz hiç “boş ayakkabı”lara ağladınız mı?
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...VAKİT / 02.04.2006 Biliyorum, “garip” bir soru... Hatta “saçma” bir soru!.. “Ayakkabı”ya; hele hele “boş ayakkabı”ya ağlanır mı hiç?.. Hadi, “çocuk”…
Gidişat iyi!.. Demek ki, sapasağlam batıyoruz!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Akit / 01.06.2000 Hani, sık sık anlatırım ya o “fıkra”yı... Yine sırası geldi işte. Adam dayanılmaz “ağrılar” içinde kıvranıyor.Başı…
Medya... Etik-Tetik, İğne-Çuvaldız meselesi
Akit11.04.2000HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Hep böyle olur... Bir “facia” veya “dehşet” yaşandığında, “medya”nın aklı başına gelir ve aylardır, belki de yıllardır görmediği, görmek…
Köylü... Milletin efendisi, egemenlerin kölesi!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...akit / 22.02.2000 Gazetelerden biri başlık atmış: “Köylü, reklâmın efendisi.”Sonra da açıklık getirmiş başlığa:“Reklâmcılar, son günlerde her türlü…
Dün kahveler... Bugün camiler... Sıra mezarlıklarda mı?
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Beklenen Vakit / 25.10.1999Kızımın; “Kim bu adam?.. Adını, daha önce hiç duymamıştım” dediği Ahmet Taner Kışlalı’nın cenaze törenini televizyonlardan yine kızımla…
Kavuşmak istediklerimize “lâyık” mıyız?
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Akit / 21.10.1999 Gerek Peygamberimiz ve ashâbına yönelik “hakaret”ler, gerek “başörtülü” öğrencilere yönelik iğrenç saldırılar ve son olarak da, Merve…
Bir “domates”im vardı... “Donmuş beyin”lere benzerdi!
Beklenen Vakit22.02.2006HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...Öğrencilik yıllarımdı... Çalışmaya başlayınca, Ankara/Altındağ’da bir “gecekondu”yu kiraladım... Hem okuyor, hem çalışıyordum... “Ankara’nın soğuğu” malûm... O soğukta, hele…
Akit’in muhatabı “insan”lardır
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN...04.02.1997 tarihli yazısı İnsan, “şöhret” olmaya karar verirse, bunu gerçekleştirmenin o kadar çok yolu vardır ki, saymakla bitmez.Akşamdan…