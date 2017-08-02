Lucescu Galatasaray’a gelirse...

Türkiye’de özellikle 3 büyük takım ne zaman yeni teknik direktör arayışında olsa, Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun ismi mutlaka o takımla anılır. Lucescu Türkiye’den ayrıldığından beri bu durum neredeyse hiç değişmedi.

Bugün ise durum biraz daha ciddi ve Lucescu’nun Türkiye’ye gelmesi artık an meselesi.Teknik kadronun yetersiz olduğu Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, Romanya’ya giderek Lucescu ile bir araya geldi. Görüşmeden gelen haberler, Rumen teknik adamın Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı yönünde.

Ancak Başkan Dursun Özbek’in Lucescu’ya 'teknik direktörlük' teklifi ile değil, 'Futbol Genel Koordinatörlüğü' teklifi ile gittiği de biliniyor. İşte dananın kuyruğu da tam burada kopuyor.

Yani Lucescu Galatasaray’a gelecek ama; teknik direktör Tudor da görevine devam edecek.

Peki böyle bir senaryonun gerçekleşmesi mümkün mü?

Evet, kısa vadede mümkün ama uzun vadede biraz zor.

Gerekçesi ise aslında çok basit...

Çünkü göreve başladığı günden beri aldığı tartışmalı kararlar ve saha içindeki taktik hataları ile camianın güvenini kazanamayan Tudor’un kredisi artık tükenmiş durumda. UEFA Avrupa Ligi'nde Östersund gibi zayıf bir takıma elenmenin de bunda büyük payı var.

Önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni sezon maçlarının ilk 3 haftası Tudor’un kaderini belirleyecek. Bu maçlarda alınacak kötü sonuçlar Tudor’un biletinin kesilmesi anlamına geliyor.

Sonrası ise aslında şimdiden belli...

Futbol Genel Koordinatörü Lucescu kulübeye... Tudor evine...

Bu senaryo bana göre çok uzak durmuyor.

Bekleyelim, görelim...

*****

Gelelim bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Medipol Başakşahir - Club Brugge maçına...

Şampiyonlar Ligi serüveninin ilk maçında, Belçika temsilcisi Club Brugge deplasmanından 3-3’lük beraberlikle dönen ve avantajlı bir skor yakalayan Medipol Başakşehir, kendi sahasında rövanş mücadelesine çıkıyor. İlk maçta geri düşmesine rağmen, oyundan kopmayarak müthiş bir geri dönüşe imza atan Başakşehir’in Adebayorlu kadrosuyla bu maçta da kolay kolay teslim olmayacağını ve en azından bir beraberlik ile turu geçeceğini düşünüyorum.