İşte şimdi tüm hesaplar değişti

Süper Lig’de haftalar ilerledikçe heyecan da giderek artmaya başladı. Her ne kadar maçlarda üst düzey kaliteli bir futbol izleyemesek de, şampiyonluk yarışı öyle görünüyor ki bir hayli nefes kesecek. Yarışın sonlarına doğru yaklaştıkça artık sahadaki futbolu değil, maçlarda alınan neticeyi konuşmaya başlayacağız. Çünkü artık skor, sahadaki futbolun önüne geçecek.

21. haftada oynanan maçlara baktığımızda, haftanın en flaş sonucunu şüphesiz ki Medipol Başakşehir deplasmanından 2-0 galibiyetle dönen Fenerbahçe aldı. Sarı lacivertliler, ‘ya tamam ya devam’ maçında lig liderini eli boş göndererek şampiyonluk yarışında adeta küllerinden doğdu. Başakşehir deplasmanında alınacak bir mağlubiyet Fenerbahçe’ye hem sezonu kaybettirecek, hem de kulüpte büyük sarsıntıya neden olacaktı. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında rahat ve sabırlı bir oyun oynayınca hem hedefine ulaşmış oldu, hem de rakiplerinin yarışta yalnız kalma umudunu yok etti.

Bu sezon ligde 4 büyük takıma karşı yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir’in, kendi sahasında Fenerbahçe’ye karşı varlık gösterememesi, eminim gelecek maçlar için birçok kişide soru işaretline neden olmuştur. Evet, Başakşehir liderin sadece 1 puan gerisinde ve halen yarışın içinde ancak, iç sahada alınan bu yenilginin önümüzdeki haftalarda oynanacak maçları nasıl etkileyeceği şimdiden merak ediliyor. Bu konuda Başakşehir’în bundan sonra yavaş yavaş şampiyonluk yarışından kopacağını düşünenler de var, sonuna kadar yarışın içinde olacağını düşünenler de. Bekleyip göreceğiz.

Galatasaray ve Beşiktaş’a gelince ise, her 2 takım da bu hafta iç sahada oynamanın avantajını kullanarak rakipleri karşısında kolay galibiyetler aldı. Beşiktaş, lig sonuncusu Kardemir Karabükspor karşısında sürprize izin vermezken, Galatasaray ise, Samuel Eto’o ve Nasri’yi kaybeden Antalyaspor karşısında ilk yarıda işi bitirdi. Sarı kırmızılılar; aldığı galibiyetle, geçen hafta fırsatı teperek oturamadığı liderlik koltuğuna yeniden oturup tüm ipleri de eline aldı.

Bu hafta itibariyle baktığımızda, ligde işi en zor olan takım kesinlikle Beşiktaş diye düşünüyorum. Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Bayern Munchen maçlarının yanına bir de Türkiye Kupası yarı finalindeki 2 Fenerbahçe derbisi eklendi. Şenol Güneş’in öğrencileri; yaklaşık 25 günlük zaman diliminde, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 2 Fenerbahçe, 1 Trabzonspor, 1 Medipol Başakşehir ve 2 Bayern Munchen maçına çıkacak. Siyah beyazlıların; 3 kulvarda arka arka oynayacağı zorlu maçlardan kayıpsız ve yıpranmadan çıkması bir hayli zor görünüyor. Beşiktaş için bu süreçteki tek çıkış yolu, geniş kadrosunda doğru ve verimli bir rotasyon uygulamak. Aksi takdirde siyah beyazlılar, kısa sürede 3 kulvardaki yarıştan da kopma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.