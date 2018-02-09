Sigara Nasıl "Özgür Kadının" Simgesi Oldu?
09 Şubat 2018 Cuma
Her zaman söylüyoruz.
Popüler kültür bugünkü kitle iletişim araçlarına sahip değilken dünya toplumlarının hemen hepsi belli ölçüde muhafazakardı.
“Rock’n Roll” müziği ilk çıktığında Amerika’da büyük bir toplumsal muhalefetle karşılaşmış hatta uzun yıllar kilise vaazlarına konu olmuştu. Din adamları gençlerin bu ahlaksız müzikten uzak tutulması için aileleri uyarmak zorunda kalmıştı.
Elvis Presley’nin 1956’da “Hound dog” şarkısındaki bugün için çok muhafazakar kabul edilebilecek dansı, televizyon değerlendirme kurulu tarafından toplumsal ahlaka aykırı bulunduğu için yasaklanmak istenmişti.
Tıpkı müzik ve dans gibi erkek, kadın ilişkilerine dair pek çok konu da katı sınırlarla çevriliydi dünyada.
Bu sınırlardan biri de kadınların sigara içmesiyle ilgiliydi.
Mini eteğin 50’li yıllara kadar “kötü kadın” kıyafeti olarak görüldüğü Fransa örneğindeki gibi sigara da kadınlar için girilmesi riskli bir alandı.
Erkek egemenliğiyle özdeşleştirildiği için ataerkilliğin bir sembolü olarak görülüyor ve bu nedenle dışarıda sigara içen kadınlara 1920’lerin New York’unda “kötü kadın” olarak bakılıyordu.
Bu algı sigara şirketlerinin yeteri kadar kadın müşteri edinemeyişlerinin en önemli nedeniydi. Sektör erkek tüketicilerle yetinmek durumundaydı. Kadın nüfusun da bu zehirden payını alabilmesi için tutucu Amerika’nın toplumsal direncini kırmak gerekiyordu.
Bu biraz zaman aldı…
Amerikan Tabacco Company şirketi bu konuda tarihi bir adım attı.
“Propaganda” kitabının yazarı Edward Bernays’ı kiralayarak ondan kadınların sokaklarda sigara içebilmesini sağlayacak bir çalışma yapmasını istedi.
Bernays, ilk iş olarak kadınların sigara içme nedenlerini öğrenmeye çalıştı. Çeşitli psikiyatrik araştırmalar kadınların sigarayı erkeklerle eşit olduklarını ispat etmek için içtiklerini ortaya koyuyordu. Böylelikle Bernays çalışmasını bu yönde geliştirdi.
Eşitliğin bir şekilde görünür hale getirilerek normalleştirilmesi, algı oluşturulması gerekiyordu.
Basın algıyı değiştirmek için en güçlü silahtı.
Bir fikir basında yeteri kadar tekrar edildiğinde, kalabalıklar sorgulamadan bunun doğru olduğunu düşüneceklerdi.
Kampanya için 1929 yılının Paskalya yürüyüşü seçildi. Günlerden pazardı ve bahar güneşi altında yürüyen kalabalığın arasında şehrin tanınmış ailelerinden on genç kız vardı.
Kızlar aldıkları talimat gereği yürüyüşün belirli bir anında hep birlikte sigaralarını yaktılar. Parayla kiralanmış muhabirler ise yattıkları pusudan çıkarak bu tarihi anı fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdiler.
1 Nisan 1929 tarihli gazeteler bu sansasyonel olayı Bernays’ın direktifiyle “Hürriyete Yakılan Meşale” sloganlarıyla verdiler. Sigara içen kızlar “cesur” olarak nitelendirildi ve tüm gazeteler fotoğraflarıyla süslendi.
Bu manşetler bir toplumsal kırılmaya neden oldu.
New York’un en önde gelen ailelerine mensup kızların sokak ortasında yaptığı ve basının manşetten vererek onayladığı bir eylem kötü olamazdı ya! Kitle, kadınların da erkekler gibi sokaklarda sigara içmesinin gayet normal bir şey olduğunu düşünmeye başladı.
Böylelikle sokaklarda sigara içen kadın figürü New York’tan başlayarak tüm dünyaya yayıldı.
Hatta kimi yerlerde ataerkil yapıdan intikam almak isteyen kadınlar, sigarayı bir protesto gibi göstererek kadınlar arasında bu alışkanlığın katlanarak artmasını sağladılar.
İçerdiği yüzlerce zehre aldırılmadan sigara kadınların özgürlük sembolü haline getirildi.
Kadınların sigara içerek zehirlenmesi kimsenin umurunda değildi elbette, hatta içen kadınların bile…
Algı bir kez kırılınca gerisi geldi.
1923 ile 35 arasında kadın sigara kullanıcı sayısı %20 oranında arttı. Sigara firmaları çok büyük karlar sağladılar. Bernays ise kampanyasıyla neredeyse bir servet kazandı.
Ne de olsa halkın sorgulama yeteneği zaafa uğramıştı.
Gazetelerin iyi dediğine iyi, kötü dediğine kötü denir hale gelmişti.
Birkaç fotoğraf, bir iki sloganlakalabalıklara kabul ettirilemeyecek şey yoktu.
Bernays’ın kampanyasının üzerinden 90 yıl geçti neredeyse.
Kitle o gün olduğundan daha cahil fakat medya o günküyle mukayese edilemeyecek kadar güçlü hale geldi.
Yaşam biçimimizin, kılık kıyafetimizin son 40 yılda geçirdiği evrimi düşünün…
Bunda televizyon ve internetle bir diktatorya kuran popüler kültürün büyük payı var.
Popüler kültür bugün de zararsız gibi görünen diziler, şarkılar, magazin programları ve internet yayınlarıyla kitlenin hayatını küresel sermayenin kirli çıkarlarına göre biçimlendirme görevini sürdürüyor.
Toplumları kişiliksizleştirerek bir müşteriye dönüştürüyor.
Kitleye kompleksler aşılayarak onun daha fazla tüketmesini, tükettikçe kendini “özgür ve cesur” hissetmesini sağlıyor.
Toplumumuzda, kültürümüze düşman ne kadar uygulama varsa bunlar basın yoluyla onore ediliyor. Diziler yoluyla ülkenin %1’inin bile yaşamadığı bir hayat tarzı milyonlarca insana normalmiş gibi dayatılıyor. Özendirerek, ünlüleri kullanarak kitle hayal dünyasında yaşatılıyor ve tüketimin kucağına itiliyor.
Bütün bu döngü toplumların altından kalkamayacağı devasa borçlara girip köleleşmesine ve küresel sermayenin daha da büyümesine yol açıyor.
Kadınların sokakta içtiği sigara meselesi, bu küresel oyunun kanlı canlı bir örneği…
Aynı yılan deliğinden her gün tekrar tekrar sokulmamak için haberler de dahil medyanın taarruzundan dünyamızı korumanın bir yolunu bulmamız gerekiyor.
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tuğçE57 dk önce tebrikler ... Mihrimah 1 sa önce Mesele kadınlar değil sigara değil olaylara farkli bir bakış açısı sağlamak adına güzel bir örneklem sunmuş yazar.. anlamak istediğiniz yerlere çekmeye ne de meraklısınız yahuu.. Polis H.T1 sa önce Ali Osman Bey! inşallah sizi anlayan cesur siyasiler çıkar da, toplum yararına yapılması lazım gelen icraatları yaparlar hülya3 sa önce sigara içmekle çay ve gazoz içmenin ne farkı var?muhafazakarlık bahanesi ile kadınları ezmeyi kocalarının kayınvalidelerinin esiri olmaktan çıkarın.zaten siz isteseniz de istemeseniz de artık bu tabular çoktan yıkıldı. davinci3 sa önce sayın yazarın bugün sigara için tüm yazdıklarına yüzde yüz katılıyorum.ti-ca-ret ticari kurnazlık bu kadar basit.ben atatürkçüyüm arkadaşlar.ancak sorun yazar ali osman beyde değil sizde.ne diyorsunuz kadınları sokakta sigara içerken görünce laf atalım mı diyen bile var.olmadı saldırın bıçaklayın.sigara içmek zararlıdır.erkeği kadını yoktur.eğer satılıyorsa içilir.sizin kimseye saldırı hatta kadın düşmanlığı yapmaya hakkınız yok.sizin müslümanlıktan anladığınız şey sizin her türlü pisliği yapıp kadınlara yasak olması mı.size herşey serbest kadına gelince günah.h.z muhammed sadece kadınların peygamberimi.zaten bu toplumda böyle biz gerçekleri biliyoruz. birisi4 sa önce sigara zararlı bir madde. değilse kadın da erkek de nerede içerse içer. çay içmek mesela. erkek içiyorsa kadın da içer. Hubeydullah5 sa önce Yani kadınlara sokakta sigara içme yasağı mı getirelim istiyorsunuz? yoksa sigara içen tanımadığımız kadınlara laf mı atalım? ne istediğinizi yazıda anlatmamışsınız. yusuf toygun6 sa önce Şimdi ben desem ki adına "popüler kültür" denilen aslında fıskı fücur medya vasıtasıyla yayılma gücünü aslında gelir dağılımındaki adaletsizlikten, asgari ücretten alıyor inanmayacaksınız, en iyisi demiyim. emin abdulhamid7 sa önce Valla hocam sigarayı falan geçtik.. artık her caddede, her sokakta, her durakta hususan insanların en yoğun olduğu yerlerin tam ortasında kadınlar/kızlar birileriyle şapur şupur.. inanın caddeler bu seslerle inliyor! ceza kanununun 225. maddesi "hayasızca hareketler"i suç sayıyor fakat bu kanundan ceza alan hiç olmuş mu bu garabetler ülkesinde? herhalde 5816 sayılı koruma kanununu uygulamaktan "toplum ahlakını korumaya" zaman kalmıyor!!! ahmet kemal8 sa önce suçu niye başkasına atıyoruz ki.. kimse zorla sigara içirtmiyor. dindarların içinde türbanlı da dahil sigara için epey insan var. içki haram olduğu için içmiyorlar. din alimleri zamanında sigaraya haram fetvası verselerdi bu kadar içen olmazdı. zamanında fetvayı verecek alimler de sigara içtikleri için haram dememişler..