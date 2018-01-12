Mehmet: Bir Cihan Fatihi, Diriliş Ertuğrul’a Rakip Olabilir mi?

Rahmetli Yücel Çakmaklının Kuruluş dizisinden bu yana en sahici, en yerli iş oldu Diriliş Ertuğrul. Çok beğenildi. Fenomene dönüştü. Milli mesele haline geldi. Milli maçları geride bırakan reytingleri gördü. Haliyle kıskananları ve “alay edenleri” olduğu gibi onun hitap ettiği reyting dilimine göz dikenleri de oldu.

Kemalistler, tarihi diziler pastasından aynı büyüklükte bir pay alabilmek için Vatanım Sensin’i sahaya sürdüler. Dizide İzmir’in işgal edildiği dönemi merkeze alarak hem vatanseverleri hem de Kemalistleri ekran başına çekmeyi amaçladılar. Başlarda bu formül tuttu da. Ancak giderek reytingler düştü. (Çünkü ne kadar propaganda yaparlarsa yapsınlar vatandaşta o dönemlere ilişkin hakiki bir merak hiç olmadı.) Karı koca yer verdikleri başrol oyuncularının kişisel kredileri de dizinin reytingini korumaya yetmedi. Reytingleri garantilemek için yer yer M. Kemalin dizide göründüğü de oldu. Fakat bu bile dizinin düşüşünü durduramadı. Vatanım Sensin, gösteri dünyasının siyahileri tarafından yapılmış güçlü rakibi karşısında tutunamadı, yarışı kaybetti…

Kemalistler şimdi de çok kurnaz bir hamleyle bir başka forveti sahaya sürüyorlar. Aynı hanedandan başka bir rakibi Ertuğrul’un karşısına çıkarıyorlar…Fatih Sultan Mehmet’i…

Mehmet: Bir Cihan Fatihi, tarihin en büyük mareşallerinden, en önemli devlet adamlarından 2. Mehmet’i anlatmayı hedefliyor…

Dizi için neredeyse bir yıldır, yok yönetmeni ayrıldı, yok oyuncu değişikliğine gidildi bahaneleriyle aralıksız basın tanıtımı yapılıyor. Popüler oyuncular, birinci sınıf mekanlar ve devasa bir bütçe dizinin emrine verildi. Basının diziye tam puan vermesi için afişlerini görmesi bile yetti!

Ancak bana kalırsa bu dizinin Diriliş Ertuğrul karşısında tutunması, onun gibi diriltici bir rüzgar oluşturması, milliyetçi kesimden büyük bir izleyici çalması pek mümkün görünmüyor.

Çünkü dizi, Fatih’in ruh dünyasına, gönül iklimine, dünya idealine yabancı insanlar tarafından yapılıyor. Bunun için yönetmen koltuğunda kimin oturduğuna bakmak bile kafi…Geçmişte, yerlilikle zerre ilintisi olamayan, “Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi ve Paramparça” dizilerini yönetmiş olan Altan Dönmez…Daha ötesini saymaya bile gerek yok!

Halbuki Diriliş Ertuğrul’un yapımcı koltuğunda kendini Anadolu mayasını anlatmaya adamış sevgili Mehmet Bozdağ var.

Fatih dizisinin, kendisiyle aynı dünya tasavvurunun parçası olduğumuz Fatihi anlatmayacağı, anlatamayacağı açık…Bu dizi kanımca, olsa olsa, Celal Şengör’ün Hristiyanlığa eğilimli Fatihini anlatabilir. Tıpkı Muhteşem Yüzyıl’ın, Kemalistlerin muhayyilesindeki zampara Süleyman’ı anlattığı gibi…

(Muhtemelen dizi de Fatih’ e Tudors tipi gayet laik bir portre çizilecektir…)

Yeni diziye, muhafazakar basın tarafından verilen olağanüstü büyüklükteki krediyi de anlamak gerçekten mümkün değil. Zamanında Fetih 1453 sinema filmine de böyle peşin bir destek verilmişti. Yönetmen de bundan aldığı gazla, hiç de bu tür işlerle alakası olmadığı halde “Seti annemin dualarıyla” açtık diye istismar kokan röportajlar vermişti de muhafazakarlar salonları doldurmuştu. Sonuç, sahici bir film bekleyenler için hüsrandı…

Neden? Çünkü filmi, Fatihin idealini, ideali bilme gayretinde olanlar değil, Fatih’i ticari bir meta olarak görenler çekmişti. Çünkü Fetih 1453’ün yapımcısı ile Recep İvedik’in yapımcısı aynı kişilerdi. Kısacası, dindarların tarihsel birikimlerini, sembollerini kullanarak, yine dindarları söğüşlemişlerdi…

Bu yeni diziyle ilgili yine geçmiştekine benzer kokular geliyor burnuma. Ancak, prensip icabı bir delikten ikinci kez ısırılmamaya dikkat etmeliyiz. Bir de, acilen müteahhitliğe kanalize edilen o muazzam parayı biraz da sanata akıtmamız ve artık bu sahada insan yetiştirmeye soyunmamız gerekiyor.