Dizi Aklı, Survivor Ruhu ve Pimi Çekilmiş Tecavüzcüler

Seni benden alamazlar/ Ya benimsin ya toprağın…”(Ferdi Tayfur)

Canınız çok mu yandı?

Çok mu üzüldünüz?

Suriyeli dokuz aylık hamile kadın ve on aylık oğlunun başına gelenler sizi derinden mi sarstı?

“Bu cinayetler kimi sarsmadı ki?” mi diyorsunuz?

Haklısınız…

Böylesine kanlı, bu ölçüde canice bir eyleme kayıtsız kalmak mümkün değil elbette…

İzliyor, düşünüyor ve “toplum nasıl bu hale geldi?” diye soruyorsunuz belki de.

Size bu durumu her gün televizyonda izlediğinizi söylesem…

Ve bunun inanılmaz bir reyting “olta”sı olduğunu…

Neden mi bahsediyorum?

Bu gaddarlığın toplumda usul usul yaygınlaşan popüler kültürün bir sonucu olduğundan…

Bu barbarlığın, aslında bize hiç de yabancı olmayan bir mizansenin farklı bir biçimi olduğundan…

Nasıl mı?

İşte size yakın zamanın popüler bir gençlik dizisinden tipik bir enstantane…

Okul bahçesinde bir grup öğrenci ayakta konuşuyor.

Ansızın bahçeye giren esas oğlan, kızlardan arkası ona dönük olanı sırtladığı gibi etraftakilerin gülüşmeleri arasında arabanın koltuğuna atıyor.

Tıpkı bir çuval gibi.

Kız ailesini aramak için telefonu eline aldığında esas oğlan telefonu aldığı gibi camdan dışarı fırlatıyor ve parası babası tarafından ödenmiş son model araçla oradan uzaklaşıyor.

Peki tanıklar ne yapıyor dersiniz?

Olayı izleyen gençlerden hiçbiri kızın ailesini aramıyor.

Ya da ihbar için polise ulaşmayı denemiyor.

Çünkü kimse bu olayı bir zorla alıkoyma olayı gibi görmüyor.

Bu ülke de yaşayıp televizyonla yetişen çoğunluk gibi onlar da bunun bir sevgi gösterisi, olduğunu düşünüyorlar ve bu yüzden olup biteni gülücükler saçarak izliyorlar.

Şu klasik sahneyi görmeyen var mıdır?

Esas oğlan kızın yolculuk yaptığı otobüsün önünü keser. O kadar yolcuyu alıkoymasını umursamayarak araca dalar ve tereddüt etmeden sevdiği kadını kolundan tuttuğu gibi çeke çeke götürür.

Kadından izin istenmez çünkü nezaket maskülen dürtülerle bağdaşmaz.

Hadise erkeğin romantik duygularının dışavurumu olarak görüldüğünden kadının direnmesinin de hiçbir önemi yoktur.

Popüler kültürün sapkın yasalarına göre eril otorite sevgisini ancak duygusal ya da fiziksel şiddetle ifade edebilir çünkü.

Magandalığa Övgü

“Kabalık bir korku ifadesidir. İnsanlar istedikleri şeyi elde edememekten korkar.”(Büyük Budapeşte Oteli)

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popüler kültür, popüler erkek ve kadın kimlikleri üretti.

Bu kimlikler TV dizileri, internet ve magazin programlarıyla dolaşıma sokuldu.

Erkekte şiddet, kadında şiddetseverlik olarak tezahür eden magandalık dizilerde “aşk” ambalajıyla topluma sunuldu.

Bir adım ötesi tecavüz olan sözünü ettiğimiz örneklerdeki gibi bazı mizansenler rutin sevgi alameti olarak anlatıldı dizilerde.

Daha da ileriye gidildi ve ırza geçme, “Tecavüzcüler de sever.” i göstermek için prime time kuşağında yayımlandı.

Çarpık ilişkiler kanıksatıldı.

Biri “Seviyorum seni uleyn!” diye sevdiğini mi dövdü?

Veya, kaçırıp iğfal mi etti ?

Bu, aşkın apaçık bir kanıtı olarak gösterildi.

Kadın “Senden nefret ediyorum.” dediyse erkekten hoşlanmaya başladığı, “Dokunma bana!” dediyse kendisini kaçıran adamdan çocuk yapmak istediği şeklinde bir mesajmış gibi lanse edildi.

Dizilerde bütün bu şiddet ritüelini hoşnutça izleyecek sevimli yan karakterler üretildi.

Bu maganda erkek ve kadın kimliklerini allayıp pullayan onlarca yüksek reytingli diziye imza atıldı.

İstediğini zor ve şiddet yoluyla almak erkek iktidarının biricik alameti olarak görüldü, gösterildi. Bu tür erkekler rol model ilan edildi. Şiddet, sevgi öne sürülerek meşrulaştırıldı. Yıkıcı, insanlıktan nasibini almamış vahşi tipler en popüler oyuncularla canlandırılıp alkışlandı, başlara taç edildi.

Hem de güya en modern ve kentli görünen dizilerde…

Duygusal, düşünsel, fiziksel her tür şiddete gönüllüce boyun eğme, kadınsılığın bariz göstergesi kabul edildi.

Magazin programlarında kabalık müptelası mazoşist kadınların magandalığa övgüler düzdüğü konuşma ve yorumları aralıksız verildi.

Erkek ve kadın cinsiyetleri bu tuhaflığa, bu akıldışılığa göre yeniden formatlandı.

Benmerkezci Toplum

Bütün bu maganda imal girişimlerinden sonra, yarışmacı survivor toplumuna dönüşen pimi çekilmiş ülkemizde, istediğini elde etmek için gerektiğinde kapı kıran tiplere şaşırmalı mıyız?

Sırf, felakete bir Suriyeli maruz kaldı diye her geçen gün saygısızlaşan, bencilleşen, kibirlenen, hoyratlaşan, tenperestleşen, kültürsüzleşen ülkemizin sosyolojisinden ayrı mı okuyacağız meseleyi?

Bu, mülteci meselesiyle kısıtlanmayacak kadar büyük ve farklı bir olgu.

Bu, bu toprakların ruhsallığına zerkettikleri zehrin yol açtığı bir insanlık sorunu…

Barbarlığın kitle iletişim araçlarıyla yüceltildiği bir çağın kaçınılmaz sonucu.

Bu köşeyi takip edenler, burada “TV kültürünün yol açtığı yıkımın mahiyeti seçimlerden de günübirlik siyasetten de daha mühimdir.” sözlerinin zikredildiğine aşinadırlar. Bu yüzden, dizilerin, ilgili Youtube videolarının, magazin programlarının reytingleri hep bir kişi eksikti çünkü ben o izleyici koltuğuna hiç oturmadım. Şiddet değirmenine su taşıyan dizilere reyting kazandırmanın, cinayeti hazırlayan sürece katkıda bulunmak olduğunun fazlasıyla farkında olduğum için rahatlıkla söylüyorum…

Bu ve benzer vakalar kaotik bir geleceğin işaret fişeği olarak görülmeli…

Asıl şiddet toplumunun eşiğindeyiz henüz.

Bu duruma son vermek istiyorsak, dürtülerin gece vakti kapı kırdırdığı bir toplumda kim, nasıl bir huzurla yaşamaya devam edebilecek buna sarih bir çözüm bulmalıyız.

Kapıları kırdıran, tecavüzlere, cinayetlere gebe maganda kültürün son otuz yılda TV ve internetle toplumu esir alışına son vermeliyiz.

Popüler dizilerle yeniden üretilen vahşi ataerkilliğe reyting kazandırılmaması konusunda hassasiyet göstermeliyiz…

Olaya Dair Bir Kaç Husus

Bu olaylar Türkiye’de iç savaş çıkarma arzunu taşıyan güçlerin yeni provokasyonları olarak da okunmalı ve azami dikkat gösterilmeli…

Devlet bahane öne sürmeden acilen idam cezasını gündemine taşımalı...

Maktulün, acılı babasının “Bu olay asla Türk halkına mal edilemez” sözündeki hassasiyeti,duyarlılığı, ünlüsü ve ünsüzüyle toplumuzun bazı kesimleri içinde dilemeli…

Vahşetin İnternetteki Yansıması

Sakarya'da Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeği kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen kadın, tecavüze uğradıktan sonra bebeği ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü.

Ünlü çiftin bodrum tatilindeki romantik anları objektiflere böyle yansıdı….

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Yeni dünya evine giren ünlü çift balayılarını yaptıkları Maldivler ‘de hamburger kuyruğundayken görüntülendiler…

Sakarya'da Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeği kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen kadın, tecavüze uğradıktan sonra bebeği ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü.

Ünlü oyuncunun dizi sonrası aldığı fazla kilolar dikkatlerden kaçmadı…

Vahşete dair haber, bu türden magazin haberleriyle aynı sayfada yan yana verilerek toplumsal iki yüzlülüğümüzün boyutları sergilendi.