15 Temmuz Şehitlerini Festivallerle mi Unutturmayacaksınız?

Gayet sert. Hem de doğrudan. Defaatle söyledik.

15 Temmuz, bazı belediye başkanlarının kendilerini “pazarladıkları” bir reklam alanı haline getirildi dedik.

15 Temmuz, kimi belediyelerin yaptıkları işleri meşrulaştırma aracı oluyor dedik.

15 Temmuz, dini ve milli duyguların istismar edildiği bir halkla ilişkiler sahası oluyor dedik.

Çok ama çok kirli bir 15 Temmuz ekonomisi oluşuyor dedik.

Yetmedi…

15 Temmuz’un yıl dönümünde satılık “15 Temmuz aksesuarlarına” bile şahit olduk.

Bunları Ankara’dan gelen bir festival haberi dolayısıyla söyledim.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali’nin tanıtımını yaptı.

Öyle böyle değil hakikaten de adında belirtilen “Büyük” tanımına uygun bir festival hazırlanmış Ankaralılar için. Festivalde yok yok… Sahne şovları, uluslararası grupların gösterileri, kurum tanıtımları, dev oyuncak alanları, heyecan dolu etkinlikler ve ünlü sanatçıların verdiği konserler yer alacakmış. Öyle alelade konserler değil elbette. Başkan Gökçek Ankaralıların eğlencesi için paraya kıymış besbelli.

Çünkü gençlerin kendilerine örnek aldığı seçkin, saygın, mümtaz ne kadar duayen sanatçı(!) varsa festival için Ankara’da olacaklarmış. Buna göre festivalde Funda Arar, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Serdar Ortaç, Mustafa Ceceli, Demet Akalın, Gülşen, İrem Derici ve Emre Aydın sahne alacakmış.

Bir hafta sürecek dolu dizgin eğlence için her şey düşünülmüş.

Eğlence tastamam olsun, vatandaş hem çılgınca eğlensin hem de şehitlerini ansın diye etkinlik alanının kapısına “15 Temmuz'u unutmadık, unutmuyoruz ve unutturmayacağız.” bile yazdırılmış.

Ayrıca eğlenmek için festival alanına giren Ankaralıları başkanın “unutturmayacağız” misyonu gereğince “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” de bekliyor olacakmış.

Ama sürprizler bununla da sınırlı değilmiş. Etkinlik alanında 15 Temmuz’da tankların altında kalarak ezilen araçların sergileneceği bir başka alan daha olacakmış.

Eksik olmasınlar…

Yani Ankaralılar 15 Temmuz ruhunu yansıtan alanlardan geçerek Serdar Ortaç veya Demet Akalın konserine gidebilecek, gönül huzuruyla eğlenebileceklermiş…

Sormak Lazım…

Acaba bu anlı şanlı festivale şehitlerimiz konuk olsa, onları anmak için yapılmış alanın az ötesinde çılgınca konserler verildiğini görseler ne hissederler?

Acaba bu festivale gidip eğlence alanının içine iliştirilmiş şehitlerimizle ilgili bölümü görenler bu tablo karşısında hiç mi rahatsızlık duymuyorlar?

Şehit ailelerinin bu tip etkinliklerden acaba hiç haberi oluyor mu, oluyorsa şehitlerin hatıralarının bu tip eğlence alanlarında yer almasıyla ilgili ne düşünüyorlar?

Yeni trend “Hem şehitlerimizi anarız hem de ‘vur patlasın çal oynasın’ yaparız.” mı?

“Çocuk da yaparım Kariyer de” sloganındaki gibi şehitlerle eğlenceyi aynı mekanda buluşturan nasıl bir mantalitedir?

Belediye Başkanı bir şehit annesiyle önce şehitlerle ilgili bölümü gezip ardından konser izlemeye geçebilir mi?

15 Temmuz’u bu tarz eğlence alanlarında anarak mı “unutturmayacaksınız”?

Bazı belediyelerin iyiden iyiye eğlence organizasyonu düzenleyen firmalara dönüşmesi, anlaşılan başkanlar için sorun değil ama ya halk veya Cumhurbaşkanımız için?

“Sıra Sende mi” TRT ?

Biz belediyelerde düzenlenen eğlence programlarına çıkışırken bir başka devlet kurumu olan TRT bir müzik programıyla sahalara döndü. Ama ne dönüş… “Sıra Sende mi?” adlı yarışma programı ne içerik olarak ne format olarak TRT’ye uygun. Üstelik ödül, “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” yarışmasında verilenden daha fazla.

İnsan sormadan edemiyor…

Vatandaşın TRT’den şarkı yarışması talebi mi vardı?

TRT yöneticilerine göre bu format eskiyeli yıllar olmadı mı?

Halihazırda bir müzik kanalı olan TRT neden ana kuşakta müzikal içerikli bir yarışmaya gerek duydu?

Konu, elektrik de dahil olmak üzere pek çok tüketim maddesinden hatırı sayılır bir pay alan TRT olunca, paranın nereye harcandığını sormak bir vatandaşlık görevi haline geliyor.

Çünkü TRT aynı zamanda bir misyon kanalı…

TRT’nin özel kanallar gibi sırf reyting kaygısıyla iş yapmayacağını; kanalın bunu aşan bir vizyona sahip olduğunu, olması gerektiğini biliyoruz.

Kaldı ki “Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid” bu anlayışın başarılı örneklerini oluşturuyor.

Ancak “Sıra Sende mi?” tarzı bir programın aynı amaca hizmet edemeyeceği çok açık.

TRT’nin bu doğrultuda Diriliş Ertuğrul’la tutturduğu damar üzerinden daha geleneksel motifli işlerle izleyici karşısına çıkması daha makul olmaz mı?