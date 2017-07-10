Torunlarınız sizden utanacak: ‘Vatan hainleri için miting mi yaptınız?’

Adam tweet atıyor: “Bizi hızlı trene almadılar.”

Diğeri yazıyor, “Eşimle beni metrobüse almadılar.. Ondan indik, deniz otobüsüne bindik.”

Bir başkası, “Marmaray’a bizi almadılar..” diyor..

Bir diğeri kamyonla Avrasya Tüneli’ne dalmaya çalışmış.. Geçirmemişler..

“Beni Avrasya Tüneli’nden geçirmediler.. Mecburen Yavuz Sultan Selim’den geçip geldim..” diyor..

Bir diğeri, “Mitinge Bursa’dan geliyorum.. Biraz geç yola çıkmıştım.. İlk feribota beni almadılar.. Bekleseydim, en az yarım saat gecikmeli olarak miting alanına ulaşırdım.. Körfezi dolaşsam yine aynısı.. Osmangazi Köprüsü’nden geçtim.. Yetiştim..”

Konuşanların her biri, kendilerinin miting alanına ulaşmamaları için engellendiklerini söylüyorlar ama..

Sonuçta kullandıkları araçların hepsi, eleştirdikleri, yerden yere vurdukları AK Parti’nin eseri..

Alınmadıklarını söyledikleri hızlı tren, AK Parti’nin eseri..

Binemediklerini söyledikleri metrobüs, AK Partinin eseri..

Deniz otobüsleri.. Avrasya Tüneli.. Marmaray.. Yavuz Sultan Selim Köprüsü.. Osmangazi Köprüsü..

Maltepe Miting Alanı’na ulaşan tüm yollar, AK Parti’nin eserleri ile donatılmış..

“İstemezükçü” CHP’liler de, bunlardan birisine binemedilerse, diğerini kullanıp miting alanına gelmişler..

Gerçeği görüp, bir “teşekkür”le kendilerini affettireceklerine..

Her zamanki vıdı vıdılarını yapıyorlar..

İşin daha ilginci..

Yere göğe sığdıramadıkları dünkü dev kalabalıklarını(!) topladıkları Maltepe Miting Alanı’nın kendisi de AK Parti’nin eseri..

“İktidardalar.. Tabii yapacaklar” klasik itirazı ile konuyu geçiştirmeye kalkışmasınlar..

Çünkü sorun; iktidardakilerin bir eseri ülkeye kazandırmalarının zaten görevleri olup olmadığı değil..

Muhalefetin, yararlanırken, “İktidarın zaten görevi” dediği bu eserlere, inşası sırasında ölümüne karşı çıkması..

Maltepe Miting Alanı’nda da bu olmuş..

Dönemin CHP’li Maltepe Belediye Başkanı, bakın Maltepe Miting Alanı yapılırken ne demiş:

“Halk bizim yaptırdığımızı düşündüğü için utancımdan o bölgeye gidemiyorum!”

Keh keh keh..

CHP’li belediye başkanının, kendileri yaptırıyormuş diye bilindiği için gidemediği miting alanı, şimdi CHP’nin “Doldurdum” diyerek koltuklarını şişirdiği miting alanı oldu..

Dahasını söyleyeyim..

CHP’nin İstanbul milletvekilleri Onursal Adıgüzel, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, M. Akif Hamzaçebi ve Manisa milletvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığı’na bir kanun teklifi vermişler..

Diyorlar ki, “Adalet Mitingi’nin yapıldığı Maltepe’deki sahil dolgu alanının adının ‘Adalet Meydanı’ olarak değiştirilmesini..”

“Utanmazlık” diye buna denir..

Yapımına destek vermeyi bir kenara bırakın..

Tam aksine, yapılması sırasında ayak diret..

Elinde tuttuğun belediye başkanlığı sayesinde o alandaki bazı inşa faaliyetlerini mühürlet..

Mimarlar Odası ile, Mühendisler Odası ile birlik ol, “Burası miting alanı olamaz” diye bas bas bağır.

Alan, size rağmen yapılıp, bitirilsin..

Sonra, “Buranın adını, biz koyalım.. Alan, bizim etkinliğimizle anılsın” de..

Nasıl bir utanmazlık bu..

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Miting için konuşan soldan çarklı herkes, “İktidara mesaj.. İktidara mesaj” diyorlar..

“Umarız iktidar mesajı almıştır” diyorlar..

Miting alanı gerçekten bugüne kadar görülmemiş bir topluluğu barındırdıysa..

Bunun arkasından gerçekten bir seçim galibiyeti gelebilecek görünüyorsa..

İki lafın birisinde, niye “Umarız iktidar mesajı almıştır” diyorlar ki?.

İktidar mesaj alıp ne yapacak?

Zaten siz çoğunluğu elde ediyorsanız, ilk seçimde iktidar gidecek, siz geleceksiniz demektir..

İktidar mesaj alsa da, almasa da..

İlk seçimde siz iktidardasınız demektir..

Ama bu solaklar da biliyorlar..

Yıllardır meydan mitingi yapmamış bir siyasi parti..

Anayasa değişikliği referandumunda bile miting yapamamış bir anamuhalefet partisi..

Çevre illerden de taşıma bir kalabalık ile..

Dün dört dörtlük “hormonlu” bir miting yapmış..

Topladığı, toplayacağı, AK Parti’nin herhangi bir zaman diliminde çantada keklik türünden doldurduğu miting alanını, ancak doldurabilmek..

Bununla seviniyorlar.. Bununla övünüyorlar..

“Biz buraya gelirken, karşı çıktığımız Avrasya Tüneli’ni, Marmaray’ı kullandık.. Karşı çıktığımız Osmangazi Köprüsü’nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullandık. İtiraz ettiğimiz deniz otobüsünü kullandık. Ciyakladığımız hızlı treni kullandık” demiyorlar..

Kuru kalabalıklarla övünüyorlar..

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Bir küçük not da, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’ına kadar, dünkü miting katılımcılarının hemen hepsinin söylediği “Torunlarımıza gururla anlatacağımız bir hatıramız olacak. ‘Biz Maltepe Miting Alanı’nda idik’ diyeceğiz” söylemine..

Kusura bakmayın beyler.

Cumhuriyet Mitingleri için de böyle diyordunuz. “Torunlarımıza anlatacağız” diyordunuz.. Cumhurbaşkanı seçtirmemeyi, bir maharet gibi anlatıyordunuz.

Şimdi, o günleri hatırlamak bile istemiyorsunuz..

Aynı şekilde..

Dünkü miting için de.

Torunlarınız, sizinle gurur duymayacak.. Yüzünüze tükürecek: “Siz, vatan hainlerinin cezaevinden çıkması için miting mi yaptınız? Bu ne büyük bir rezillik” diyecek, sizlerle anılmak bile istemeyecekler.. Çocuklarınız, torunlarınız, sizlerden utanacak..

Tek şansınız var..

Cumhuriyet Mitingleri’ni unutturduğunuz gibi..

Dünkü mitingin sebebini de unutturursanız, belki kurtulursunuz!