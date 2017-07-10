Torunlarınız sizden utanacak: ‘Vatan hainleri için miting mi yaptınız?’
10 Temmuz 2017 Pazartesi
Adam tweet atıyor: “Bizi hızlı trene almadılar.”
Diğeri yazıyor, “Eşimle beni metrobüse almadılar.. Ondan indik, deniz otobüsüne bindik.”
Bir başkası, “Marmaray’a bizi almadılar..” diyor..
Bir diğeri kamyonla Avrasya Tüneli’ne dalmaya çalışmış.. Geçirmemişler..
“Beni Avrasya Tüneli’nden geçirmediler.. Mecburen Yavuz Sultan Selim’den geçip geldim..” diyor..
Bir diğeri, “Mitinge Bursa’dan geliyorum.. Biraz geç yola çıkmıştım.. İlk feribota beni almadılar.. Bekleseydim, en az yarım saat gecikmeli olarak miting alanına ulaşırdım.. Körfezi dolaşsam yine aynısı.. Osmangazi Köprüsü’nden geçtim.. Yetiştim..”
Konuşanların her biri, kendilerinin miting alanına ulaşmamaları için engellendiklerini söylüyorlar ama..
Sonuçta kullandıkları araçların hepsi, eleştirdikleri, yerden yere vurdukları AK Parti’nin eseri..
Alınmadıklarını söyledikleri hızlı tren, AK Parti’nin eseri..
Binemediklerini söyledikleri metrobüs, AK Partinin eseri..
Deniz otobüsleri.. Avrasya Tüneli.. Marmaray.. Yavuz Sultan Selim Köprüsü.. Osmangazi Köprüsü..
Maltepe Miting Alanı’na ulaşan tüm yollar, AK Parti’nin eserleri ile donatılmış..
“İstemezükçü” CHP’liler de, bunlardan birisine binemedilerse, diğerini kullanıp miting alanına gelmişler..
Gerçeği görüp, bir “teşekkür”le kendilerini affettireceklerine..
Her zamanki vıdı vıdılarını yapıyorlar..
İşin daha ilginci..
Yere göğe sığdıramadıkları dünkü dev kalabalıklarını(!) topladıkları Maltepe Miting Alanı’nın kendisi de AK Parti’nin eseri..
“İktidardalar.. Tabii yapacaklar” klasik itirazı ile konuyu geçiştirmeye kalkışmasınlar..
Çünkü sorun; iktidardakilerin bir eseri ülkeye kazandırmalarının zaten görevleri olup olmadığı değil..
Muhalefetin, yararlanırken, “İktidarın zaten görevi” dediği bu eserlere, inşası sırasında ölümüne karşı çıkması..
Maltepe Miting Alanı’nda da bu olmuş..
Dönemin CHP’li Maltepe Belediye Başkanı, bakın Maltepe Miting Alanı yapılırken ne demiş:
“Halk bizim yaptırdığımızı düşündüğü için utancımdan o bölgeye gidemiyorum!”
Keh keh keh..
CHP’li belediye başkanının, kendileri yaptırıyormuş diye bilindiği için gidemediği miting alanı, şimdi CHP’nin “Doldurdum” diyerek koltuklarını şişirdiği miting alanı oldu..
Dahasını söyleyeyim..
CHP’nin İstanbul milletvekilleri Onursal Adıgüzel, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, M. Akif Hamzaçebi ve Manisa milletvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığı’na bir kanun teklifi vermişler..
Diyorlar ki, “Adalet Mitingi’nin yapıldığı Maltepe’deki sahil dolgu alanının adının ‘Adalet Meydanı’ olarak değiştirilmesini..”
“Utanmazlık” diye buna denir..
Yapımına destek vermeyi bir kenara bırakın..
Tam aksine, yapılması sırasında ayak diret..
Elinde tuttuğun belediye başkanlığı sayesinde o alandaki bazı inşa faaliyetlerini mühürlet..
Mimarlar Odası ile, Mühendisler Odası ile birlik ol, “Burası miting alanı olamaz” diye bas bas bağır.
Alan, size rağmen yapılıp, bitirilsin..
Sonra, “Buranın adını, biz koyalım.. Alan, bizim etkinliğimizle anılsın” de..
Nasıl bir utanmazlık bu..
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Miting için konuşan soldan çarklı herkes, “İktidara mesaj.. İktidara mesaj” diyorlar..
“Umarız iktidar mesajı almıştır” diyorlar..
Miting alanı gerçekten bugüne kadar görülmemiş bir topluluğu barındırdıysa..
Bunun arkasından gerçekten bir seçim galibiyeti gelebilecek görünüyorsa..
İki lafın birisinde, niye “Umarız iktidar mesajı almıştır” diyorlar ki?.
İktidar mesaj alıp ne yapacak?
Zaten siz çoğunluğu elde ediyorsanız, ilk seçimde iktidar gidecek, siz geleceksiniz demektir..
İktidar mesaj alsa da, almasa da..
İlk seçimde siz iktidardasınız demektir..
Ama bu solaklar da biliyorlar..
Yıllardır meydan mitingi yapmamış bir siyasi parti..
Anayasa değişikliği referandumunda bile miting yapamamış bir anamuhalefet partisi..
Çevre illerden de taşıma bir kalabalık ile..
Dün dört dörtlük “hormonlu” bir miting yapmış..
Topladığı, toplayacağı, AK Parti’nin herhangi bir zaman diliminde çantada keklik türünden doldurduğu miting alanını, ancak doldurabilmek..
Bununla seviniyorlar.. Bununla övünüyorlar..
“Biz buraya gelirken, karşı çıktığımız Avrasya Tüneli’ni, Marmaray’ı kullandık.. Karşı çıktığımız Osmangazi Köprüsü’nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullandık. İtiraz ettiğimiz deniz otobüsünü kullandık. Ciyakladığımız hızlı treni kullandık” demiyorlar..
Kuru kalabalıklarla övünüyorlar..
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Bir küçük not da, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’ına kadar, dünkü miting katılımcılarının hemen hepsinin söylediği “Torunlarımıza gururla anlatacağımız bir hatıramız olacak. ‘Biz Maltepe Miting Alanı’nda idik’ diyeceğiz” söylemine..
Kusura bakmayın beyler.
Cumhuriyet Mitingleri için de böyle diyordunuz. “Torunlarımıza anlatacağız” diyordunuz.. Cumhurbaşkanı seçtirmemeyi, bir maharet gibi anlatıyordunuz.
Şimdi, o günleri hatırlamak bile istemiyorsunuz..
Aynı şekilde..
Dünkü miting için de.
Torunlarınız, sizinle gurur duymayacak.. Yüzünüze tükürecek: “Siz, vatan hainlerinin cezaevinden çıkması için miting mi yaptınız? Bu ne büyük bir rezillik” diyecek, sizlerle anılmak bile istemeyecekler.. Çocuklarınız, torunlarınız, sizlerden utanacak..
Tek şansınız var..
Cumhuriyet Mitingleri’ni unutturduğunuz gibi..
Dünkü mitingin sebebini de unutturursanız, belki kurtulursunuz!
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Ali3 dk önce Bu vatan 1000yıl İslam toprağı oldu.90sene laik oldu diye sahibi mi oldunuz.Fransa da laiklik vardı gitseydiniz inkilaplarınızı zorbalıkla yapmasaydınızya.90yıllık kiracılar 1000yıllık ev sahibinikovmaya çalışıyo. Ali9 dk önce Önceki vergiler nere gitti.önceden beş kuruşa mı çalışıyodun. A10 dk önce Türkiye isabuldan ibaret olmayıp verginin ve sanayinin kaynağıda İstanbul ve çevresidir. Hasan12 dk önce Arda denen zat ülkeyi fetöye teslim eden kahpeler kimler... Kılıç32 dk önce bir söz var sırganın dibinden sırgan biter niye tükürsün onunda olacagı şarapcı Eo45 dk önce Rekorlarkiabima girecek ucube bunlarin hepsidebir bayan hainine sozde adalet yuruyusu yapmislar bravo dogrusu bu vatan icin sehit olmus adam gibi adamlara hakaret yuruyusu yaziklar olsunbunlara garibin cebinden cikan paralarla binlarin maasini oduyen devlete de asksun Faik53 dk önce Laf ile peynir gemisini CHP yürütür=yalanı meydana çıkanda pişmiş kelle gibi sırıtır=kuş sesleri ovalara yayılır=insan bu fetoşun kölesi kemo ya bakıp gülmekten bayılır=fetoşun itleri ret vet etmezseniz hocanız ölsün. kecisakali1 sa önce torunlarimiz aydin ve Atatürkcü olarak yetisecektir, sizlerin ise tayyipci ve yobaz olarak yetisecektir, ama bu ülkede degil arap ülkelerinde Mehmet1 sa önce CHP li belediyenin yönettiği İzmir de halk eşek sırtında su taşıyor!!!.... Her tarafı b.k götürüyor. Bunlar adalet istiyor.! Diğer illerdeki yaşayan vatandaşlar neden İzmir li gibi sıkıntı çekmiyor diye... Kısaca ülkeyi biz yönetelim.. Her tarafı b.k edelim adalet olsun istiyorlar. Kanuni1 sa önce Rahmetli Erbakan bu milletten " bin tirilyon vergi topladınız ne yaptınız bu vergileri " diye sormuştu, sahi ne yaptınız bu vergileri ? 2002 den öncekiler ! Varmı açıklama yapacak babayiğit ?