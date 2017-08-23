Siz o gömütün başında anma törenini nah yapardınız!

Uğur Mumcu’nun 75. doğum günü imiş.

“Gömütü başında anma” varmış..

Bu vesile ile, Uğur Mumcu’nun ölmeden 2 gün önceki yazısını alıntılayarak, başyazarlarını şişiriyorlar..

Ne imiş?

“İmam-Subay” başlıklı yazısında, ölmeden sadece ve sadece 2 gün önce Uğur Mumcu şunları yazmış:

“İmam-hatip liselerini bitirenler neden ilahiyat fakülteleri ve İslam enstitülerine gitmiyorlar da ille de kaymakam, vali, savcı, yargıç ve subay olmak istiyorlar? Bu uzun vadeli eğitim ve bürokratik yerleşim projesini kimler planlıyor?”

“Bugünleri görmüş” denilerek şişirilen Uğur Mumcu’nun yazısının devamında da şunlar deniliyor:

“Cemaatlere, tarikatlara giren çocuklar 30 sene sonra general olacaklar, cumhuriyete karşı ayaklanacaklar.”

Mumcu’nun bugünkü tayfası, bu cümleden hareketle, “Hah işte.. Bak, Uğur abimiz, taaa 24 yıl önce, bugünleri görmüş” diyorlar..

Nasıl görmüş?

15 Temmuz’da dindar maskeli FETÖ’cüler darbe yapmaya kalkışmıştı ya..

İşte o darbe kalkışmasını hatırlatıp, “Mumcu abimiz bugünleri görmüş” diyorlar..

Halt ediyorlar..

Kendi şapşallıklarını ispatlıyorlar..

Gerçekten de..

Bu laikçiler değil mi, İmam Hatip liselerini topa tutanlar?.

İmam Hatipler şöyle, İmam Hatipler böyle diyerek, bu okulları kapatmaya çalışanlar?.

Nitekim 1997-2012 döneminde bu okulları kapanmıştan beter edenler..

Tam da, Uğur abilerinin istediği gibi..

İmam Hatip’ten mezun olanların sadece İlahiyat fakültelerine gidebilecekleri bir ahlaksız sistem kuranlar..

İmam hatip lisesinden mezun olan öğrenci, 450 puan aldığı halde, onu Hukuk Fakültesine almayıp..

Onun yerine, 400 puan alan klasik lise mezunu (İHL mezununa göre daha) başarısız öğrenciyi hukuk fakültesine kaydedenler..

Bu ahlaksızlığı 1999 yılında MHP’nin koalisyon ortağı olduğu bir dönemde başlatıp, 10 yıldan fazla bir zaman sürdürenler..

Bu Cumhuriyet kafasındaki kemalistler değil mi?

Onlar İmam hatiplerle, böyle amansız bir mücadele verirken..

Klasik liselerden mezun olan FETÖ’cüler de “Fırsat bu fırsat..” diyerek..

Askeriyeye dalıp, hemen her yere yerleşmediler mi?.

“Dindar istemiyor musunuz? Biz dindar değiliz ki?” diyerek takıyye yapan..

“İHL mezunu istemiyor musunuz? Bakın biz İHL’ye hiç gitmedik” diyen..

“İçki içmeyenleri subaylığa almıyor musunuz? Bakın siz bir tane içiyorsanız, biz iki tane içiyoruz” diyen..

“Başörtülü eşi olanları askeriyeye almıyor musunuz? Bakın biz eşlerimize bikini bile giydiriyoruz” diyen..

Ve bu kemalistleri ayakta uyutan FETÖ’cüler..

Onlarca adamını generallik rütbesine yükselttikten sonra..

15 Temmuz 2016’ya geldiğimizde..

Binlerce FETÖ’cü subayın karıştığı bir darbe ile yönetime el koymaya kalktılar..

İçlerinde kaç tane İmam Hatipli vardır?

Belki bir, belki iki..

Belki de hiç yoktur..

Ama karşılarında kim vardı?

O kesin..

İmam Hatipli bir cumhurbaşkanı..

Yani..

Cumhuriyetçilerin “tu-kaka” ilan ettiği İmam Hatipten mezun olan bir cumhurbaşkanı..

Halkı uyandırıyor..

Milleti meydanlara davet ediyor..

Ölümüne direniyor..

FETÖ’cü generallere karşı, canını ortaya koyup, başlattığı sivil direniş ile darbeyi önlüyor..

Bizim kaz kafalı “cumhuriyet”çilerimiz de..

Susup, oturacaklarına..

İmam Hatip düşmanlığı içeren o yazıları, bizim günlerce arayarak, bulup çıkarma ve yüzlerine vurma ihtimaline karşın..

Tedbirlerini alıp..

Arşivlerinden o yazıları silip, çöpe atacaklarına..

Bir de utanmadan, “Bugünleri görmüş” diyerek, o yazıları önümüze koyuyorlar..

“Bugün, katledilen yazarımız Uğur Mumcu’nun 75. doğum günü. Uğur Mumcu’nun yazıları, konuşmaları dinsel siyasetin ve cemaatlerin devletin her köşesine yerleşmesi konusunda uyarılarla dolu” diyerek, “büyük bilge” olarak tanıttıkları başyazarlarının ne kadar öngörüsüz, ne kadar yanlış analiz yapan, ne kadar saçmalayan bir kimlik olduğunu bize hatırlatıyorlar..

Bize de..

“Eğer düşmanı olduğunuz o İmam Hatiplerden mezun olan Tayyip Erdoğan olmasaydı..

İmam Hatipli Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’daki direnişi olmasaydı..

Siz dünkü ‘gömütün başındaki anma’yı nah yapardınız..” demek düşüyor..

Gerçekten de..

Bu solakların düşmanlık yaptıkları İmam Hatipliler olmasaydı..

Dini bilen gerçek dindarlar olmasaydı..

ABD’nin kucağına oturan FETÖ’nün hakkından, bu solaklar mı gelecekti?

Takıyye ile dini sulandıran FETÖ’cülerin hakkından, bu kemalistler mi gelecekti?

FETÖ’cülere kim direnecekti?

“Allah” deyince elektrik çarpmış gibi şoka giren ateist Cumhuriyetçiler mi FETÖ’nün darbesine direnecekti?

Onların neye, ne kadar direndiklerini Balyoz, Ergenekon dava süreçlerinde gördük..

FETÖ, iki tane dinleme cihazı ile..

Üç tane teknik takip cihazı ile..

Beş tane gizli kamera ile..

Bütün kemalistlerin, hallaç pamuğu gibi tozunu attırdı..

Kimisinin metresi..

Kimisinin darbe heveslisi söylemi..

Kimisinin aile boyu çürük dosyası..

Kimisinin çocuklarının ballı askerlik hikayeleri..

Kimisinin askeri ihalelerdeki para-pul işi..

Kimisinin askeri helikopterle aile gezisi deşifre edildiğinde..

Ortalıkta bir tane kemalist yiğit göremedik..

Hepsi ortalıktan toz oldu..

“Aman bana dokunmasınlar da..

Bana acısınlar da..

Başka bir şey istemem” diyerek..

En kral direnişçileri bile..

“Yapılanları kabullenemiyorum ve görevimden istifa ediyorum” diyerek..

FETÖ’nün “höt” demesi ile..

“Emret Hocam” moduna girdiler..

Cumhuriyet’in, onlarca yıldır FETÖ’ye karşı takıntı yapmış yazarları bile..

Sus-pus oldular..

Hikmet Çetinkaya’ları..

Artık FETÖ’ye, nerede ise güzellemeler yapmaya başladı..

Tüm bu gerçekler önümüzde dururken..

Bu cumhuriyetçiler..

Hafızamızla alay edercesine..

Uğur abilerinin, “sapla samanı karıştırmış” 24 yıl önceki yazısını arşivden çıkarıp, hatırlatarak..

Karşımıza çıkıyorlar..

Kendilerini rezil ediyorlar..

Darbeyi FETÖ değil de.. İmam Hatipliler yapmış gibi göstererek, ahlaksızlıklarını, haydi nezaket gösterelim, aptallıklarını ortaya koyuyorlar..