Şapşal yaver: “Suikastı ben yapardım”
16 Ağustos 2017 Çarşamba
Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, mahkemede hesap vermeye devam ediyor..
İfadesinde, tipik FETÖ militanlarının taktiğini uyguluyor..
Yüzlerce ihtimalden birisini dile getirip, “Bak öyle olmamış. Dolayısı ile ben haklıyım” diyor..
Bu yönde dünkü yaptığı somut savunma şu:
“Kripto olsaydım suikastı ben yapardım. Suikastı ben yapsam bundan daha mı ağır yargılanacaktım? Aracında şoför ve ben vardık, saatlerce yolculuk yaptığım oldu, 180 kilometre hızla gittik. Silahım istediğim zaman yanımdaydı, bizzat kendisine zarar vermesem bile şoföre, araca zarar verirdim. Ben bu kadar kriptoysam bunları neden yapmadım? Suikast için bana güvenmemişler mi?”
İlk planda, bu savunma çok mantıklı görünüyor..
Gerçekten de, Cumhurbaşkanı’nın çok yakınında olması hasebi ile de..
Sürekli yanında olması hasebi ile de..
En önemlisi, şimdi alacağı ceza ile, suikast yapması halinde alacağı cezanın aynı olması hasebi ile de..
Bu savunma şekli..
Gerçekten FETÖ’cülerin, kendilerini çok akıllı sanarak yaptıkları klasik takıyyeye bire bir uyuyor..
Öyle ya..
Darbeye giriştiğinizde..
Başarılı olursanız, zaten kralsınız..
Sizin adamlarınız yönetime gelecek..
Mısır’daki Sisi ve şürekasının olduğu gibi..
Astığınız astık, kestiğiniz kestik olacak..
Darbede başarısız olursanız..
Şimdi olduğu gibi, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacaksınız..
Peki, (Allah korusun) Cumhurbaşkanı’na, en yakınındaki görevli sıfatı ile suikast düzenlemiş olsanız..
Başarılı olursanız..
Yani suikast ve ardından yönetimi ele geçirme anlamında, (Allah korusun diyeceğim) amacınıza ulaşırsanız..
Zaten kral sizsiniz demektir....
Yönetim sizin ekipte demektir..
Ama suikastı gerçekleştiremezseniz..
Veya..
(Allah korusun) Suikastı gerçekleştirseniz bile, yönetimi ele geçiremezseniz..
Yine darbedeki gibi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacaksınız..
Bu durumda..
Başyaverin savunması, mantıklı gibi..
Darbe yerine suikast, amaçlarına daha kolay ulaşmalarını sağlayacak gibi görünüyor..
Ama kazın ayağı öyle değil..
Onlar da çok iyi biliyorlar ki..
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kılına zarar gelmesi halinde..
Gerek darbeye giriştiklerinde..
Gerekse suikast yapmaya kalkıştıklarında..
Bu millet, onları lime lime parçalar..
Erdoğan’ın kılına zarar geldiğinde..
Ondan hemen sonrasında..
Bu ülkede değil yönetimi ele geçirmeleri..
Cezaevinde bile kalmaları pek mümkün olmaz..
O kadar büyük nefreti üzerlerine çekerler ki..
Halk cezaevinde bile gelir, onların cezalarını verir..
Dolayısı ile, Erdoğan’a zarar verdikleri an..
Yönetimi ele geçirmeleri de hayal olur..
O zaman ne yapmaları gerekir?
Erdoğan’ın şahsına fiziki bir zarar vermeden..
15 Temmuz darbesinde yaptıkları gibi..
Bir yandan yönetimi ele geçirmek için girişimde bulunurken..
Bir yandan da..
Ya Cumhurbaşkanı’nın bir şekilde yurtdışına çıkmasını sağlamak..
Ya da derdest edilerek gözaltına alınıp, binbir tezviratla “Kaçarken yakalandı.. Şu kadar altın ile Yunanistan’a girerken gözaltına alındı” iftiraları ile, kamuoyunu yanlarına çekmek..
Erdoğan’ı itibarsızlaştırarak, ele geçirecekleri yönetimde kalabilmeyi sağlamak..
Planları buydu..
Ama, Erdoğan’ın yurtdışına çıkmasını sağlayacak planı gerçekleştiremedikleri gibi..
Marmaris’te yaptıkları baskın ile, etkisiz hale getirecek pozisyonu da bulamadılar..
Erdoğan’ı ele geçiremeyince..
Yönetimi de ele geçiremediler..
Bütün hesapları altüst oldu..
Şimdi kalkmışlar..
Düz mantıkla..
Sanki sadece zarar verme üzerinden amaçları bulunan bir terör örgütü imişler gibi..
“İsteseydim suikastı ben yapardım” diyorlar..
Siz, klasik bir terör örgütü değilsiniz ki..
Tek amacınız, “zarar vermek”le sınırlı değil ki..
Sizin ikinci ve esas amacınız var..
O da..
“Yönetimi ele geçirmek!”
Sadece yönetimi devirmek istemiyorsunuz..
Bir de..
Kendiniz yönetmek istiyorsunuz..
Suikast halinde..
Veya klasik bir darbe halinde..
Yönetimi ele geçirebilirsiniz ama..
Yönetimde kalamazsınız..
Ülkeyi yönetemezsiniz..
Siz de bunun farkındasınız..
Dolayısı ile, 15 Temmuz’a kadarki çıkış yolunuz..
Erdoğan’ı itibarsızlaştıracak bir senaryo eşliğinde, yönetimi ele geçirmekti..
Onun için de..
Başyaver’in Cumhurbaşkanı’na karşı düzenleyeceği bir suikast (Allah korudu), FETÖ’nün bu topraklarda düştüğü şimdiki rezil durumundan çok daha rezil bir duruma düşmesine sebeb olacaktı..
Bunu bildikleri için..
Suikast yerine..
Müsteşarını almak istediler..
Odasına böcek koydular..
Bakanlarını teknik takibe aldılar..
Yakınlarına iftira ettiler..
Bakın bu saldırılardaki ortak özelliğe..
Hep, “Erdoğan’ın itibarsızlaştırılması” üzerine planlama yapmışlar..
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Ama bu anlattıklarım..
Yönetime gelme ihtimallerinin, küçük bir oranla da olsa henüz tümüyle ortadan kalkmadığı 15 Temmuz öncesi içindi..
Bu örgüt..
“Artık bundan sonra, bizim Türkiye’de yönetime gelmemiz kesinlikle mümkün değil” gerçeğini gördüğünde..
Ki o noktaya doğru geliyorlar..
“Suikast” hainliğine de soyunabilirler..
Dünkü yazımızda da zaten, Feto’nun bu yöndeki sözlerini masaya yatırmıştık.
FETÖ, suikast dahil, bugünden sonra her hainliği yapabilir..
Ama..
15 Temmuz’daki planları, Erdoğan’ı öldürmek değildi..
Onun içindir ki..
Başyaver’in, “İsteseydim suikast yapardım” sözü, boş laftan ibarettir.
Böyle bir şeye girişseydi, bu devletten önce, kendi örgütü onu yok ederdi!
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Misafir7 sa önce Benim düşüncem bunlar zaten başarılı olmayacaklarını tahmin ediyorlardı.Bütün planlar bunun üzerine kurgulanmış. Neticesinde amaçları iç kargaşaćıkarmak ve işgalci devletlere zemin hazırlamak.....başka ötesi yok.Bu leş kavgalarına mı ülkedeyiz. Allah bu milletle beraber İNŞAALLAH Abuzer7 sa önce Ali bey tamam adam net darbe içinde..ama suikast olsa idi bu millet lime lime edermiş.. geç onları...Allah etmesin kaos ve kargaşa döneminde millet kendi derdine düşerdi.. E 28 Şubatta noldu..yeni yetme Ak troller bilmez ..Ne aptık ..Satmadılarmı AKP liler..Şimdi hakikaten adam neden yapmamış..Oysa tank ve uçaklardan vatandaşın üstüne kan kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş değilmi..Peki Ali bey insanların mahremimi kameraya kaydedip şantaj,kurgu suç icad etmiş bu insanlar..C.Başaknının herkesin kaydı var dediği sapık cemaat neden kendileri ile ilişkili hiç bir siyasinin kaydını deşifre etmez..Garip binlerce adanmış salak müridleri cezaevinde onlar için, siyaseten RTE ve AKP üç hukuken zor durumda bırakacak kamera kaydı yayınlamadılar ...Sebep?Oysa olmadık hakaret ediliyor Fetöve çeteye? Siz avukatsınız! Garip değil mi...Allah fetöve müritlerini nasıl kepaze etti..Sıra partilicemaati vakıf lı dernekli diğer rezillerde ..Sizde biraz dürüst ve adil olsanız..! Fatih EMLİK8 sa önce Ali bey.bana vekil olrak Allah yeter.kimsenin kibirine ihtiyacım yok.Fetö iti beni bitirdi.2 oğlumda polisti.1 i elazığda tutuklu diğeriaçikta.makul şüpheli neyse ondan dolayı abisinin akibetini bekliyor.evimde dahil herşeyimi kaybettim. karımdan da ayrılmak üzereyiz.bilirsiniz yokluk döğüştürür.1 yıl oldu tek tek dosyalardan beraat ediyor ama bizler bittik.geç kalan adalet zulümdür değilmi ali bey.ne yapalım kime gitsek bir derdimizi dinleyen yok.vekil Dilipak a söyledik 1 ayı geçti daha dönecek.Bülent Tüfekçi ye Maraş'a geldiğinde görüştüm 2 ay oldu daha dönecekler.Allah var gam yok Ali bey. Hak yoludur yolumuz10 sa önce Yaver mantıklı. Yaninda dururken yapardı istese. Şapşal diye hitap etmesek. Karar yok hakkında. Ekrem Can12 sa önce Dostlar, kardeşler, arkadaşlar; Yorumlara bakıyorum da, hala bu FETÖ' nün tam anlaşılamadığını anlıyorum. Lütfen, biliniz ki; bu mel'un örgütün İslam ve Müslümanlık ile alakası yok. Bu örgüt, moon tarikatının Türkiye şubesi. Amacı İslam'ı sulandırarak Hristiyanlık benzeri, hatta ondan da beter bir hale getirmekti. Yani bu şeytanî örgütün amacı kendince (haşa) varolan bütün Semavî Dinlerden daha farklı, yeni EKLEKTİK, SENTEZ bir din üretmektir. Zamanı gelince bunu açıkça ilan edeceklerdi zaten. Strateji icabı, sadece bizleri aldatmak için bir süreliğine Müslüman gözükmeleri gerekiyordu. İnanın durum bu. FETO İblisinin konuşmalarını dikkatli takip edenler bu sahte ve sentez dinin ip uçlarını yakalayabilirler! Davut13 sa önce Hasan bey hep senin dediğine gelecekse niye mahkeme olunuyor.Adam doğru söylemiş öyle bir niyeti olsa bir yıl içinde yapmaz mıydı misafir13 sa önce Çetin Öztürk arkadaşım madem feto ya bulamadınız neden siz secildiniz bylok yüklenmesi icin.gecmis dönemlerde feto ile olan bağlantılarının sizi yaktı.bunu kabul Edip sohbetlerde kimler vardı gidin ilgili yerlere anlatin O15 sa önce Siz ancak saf insanları kandırırsınız.yıllar o ce de insanlar oldu ve o topraklar şimdikimin yani ağalar keyf çatsın diye ben niye öleyim aptalmıyım yusuf16 sa önce Devlet bu namussuz alcaklari idam etsin, hepsinin köküne kibrit suyu... eger ilelebed devlet diyorsak, devlet hainden öyle intikam almali ki soyu sopu bi daha kahpelige devam edememeli. Eski devlet geleneklerimizde bi hain ailesi ile birlikte ceza alirdi yaptığı yanina kar kalmazdi, hem soyundan sopundan gelecek kahpelik önlenirdi, hem de , yaptiklari namussuzluğu hazmedemeyecek bir vatan evladının elini kana bürümesine engel olurdu. eren18 sa önce İttehatçılar Etöcüler Fetöcüler benzeri yapılanması olmayan bir ülke varmı?.