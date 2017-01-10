Koç ile FETÖ nasıl uzlaştı?

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Koç grubuna ne zaman eleştiri yöneltsek..

Hemen açıklama yolluyorlar..

“İfadeler gerçek dışıdır” diyorlar..

Ama, “İfadeler gerçek dışıdır” demekle, gerçekler örtbas edilemiyor.. Edilemez.

Aralık ayında somut verilere dayanarak, “Meşru hükümeti devirmek için terör örgütü FETÖ’ye yardım etme suçlamasına muhatap olan Cumhuriyet gazetesi”ne “finans desteği” sunduklarını yazdım.

Hemen açıklama yolladılar..

“İş dünyasında hedef gösterildik” dediler.

“Yayın kuruluşlarına, editoryal tercihlerine göre reklam vermiyoruz. Dolayısı ile finansman sağlama iddianız yanlış” dediler.

“Koç Holding ve bağlı şirketlerinin reklamları ülkemizin her görüş ve anlayıştan yayın kuruluşunun neredeyse tamamında ticari anlaşmalar elverdiğince yer almakta olduğu bunun zaten açık bir kanıtıdır” dediler..

Bu açıklamaları doğru olduğu için değil..

Cevap hakkına saygı duyduğumuz için.. Tek taraflı suçlama ile, kimseye yargısız infaz yapma niyetimiz olmadığı için.. 4 Ocak tarihli gazetemizde aynen yayınladık.

Ama üzerinden daha bir hafta bile geçmeden..

Dün gazeteleri masama koyduğumda..

Gerçek”lerle bir daha yüz yüze geldim..

En çok satan 10 gazeteye, sayfa sayfa baktım..

Hiçbirisinde olmayan Koç grubuna ait reklam, sadece ve sadece, Cumhuriyet gazetesinde var..

Hani açıklamalarında dediler ya: “Her görüş ve anlayıştan yayın kuruluşunun neredeyse tamamı” diye..

“Neredeyse tamamı” diyerek..

Bazı gazetelere önyargılı olduklarını açıkça itiraf etmiş oluyorlar zaten..

Ama ben olayın o kısmında da değilim..

“Neredeyse tamamında eşit verildiği” ileri sürülen reklamların..

“Neredeyse sadece Cumhuriyet’e verildiği” maddi gerçeğini ispatta ısrarcıyım..

Açıklamayı yollayan Koç grubu yetkilileri de.

Kendilerine farklı raporlar sunuluyorsa..

Dünkü en çok satan 10 gazeteyi önlerine alıp baksınlar..

“Neredeyse tamamı”nda değil.

“Hiçbirisinde olmayan reklam”, sadece ve sadece.. Genel yayın yönetmeni casusluktan tutuklanan.. Sonrasında gizli sırları ifşadan ceza alan.. Ve yurtdışına kaçan.. Diğer yöneticilerinin de büyük çoğunluğu, FETÖ’ye yardım ve yataklıktan tutuklu olan Cumhuriyet gazetesinde var.

Onlar da görsünler..

Kandırılıyor iseler, ilgilileri uyarsınlar..

Tam bu noktada..

Koç’un benzer “finans sağlama” operasyonunu hatırlatayım..

2004’te Tuncay Özkan’ın, kendi adına kurduğu Kanaltürk televizyonuna, Koç grubu, astronomik fiyatlarla, bol keseden, reklam adı altında, yüksek ücretler ödemişti.. Daha yayına başlamayan televizyonda, bir yıllık peşin ödemeler yapılmıştı..

2007’den sonra, FETÖ bu “finans aktarma” operasyonunu deşifre edip, ceza soruşturmasını başlatınca..

Aydın Doğan’ın başına gelenler, Koç’un da başına gelmişti..

Aydın Doğan’da, FETÖ ile uzlaşmanın sürecini, daha geniş verileri ile biliyoruz.

Hergeleleri diyor ki, “Biz devletle 2011’de uzlaştık. FETÖ’cü avukatlara vekaleti 2012’de verdik. FETÖ enayi mi, vekaleti almadan dosyayı çözsün!”

Elimizde veriler olduğu için, hemen cevabı yapıştırıyoruz.

“Siz devletle vergi uzlaşmasını 2011’de yaptınız. Vergiyi hallettiniz. Ama hapis cezasını halledemediniz. Onu da, 2012’de, devletle değil, FETÖ ile uzlaşarak hallettiniz. Alın size, 2012 Nisan ayındaki Yargıtay kararı” diyoruz..

Apışıp kalıyorlar..

Aynı ayrıntılı bilgileri, Koç dosyasında maalesef somut verileri ile ortaya koyamıyoruz.

Evet, aynı sürecin yaşandığından, adım kadar eminim..

Ama..

“Şu tarihte bürokratik işlemler tamamlandı.

Şu tarihte savcılığa gitti..

Şu tarihte dava açıldı..

Şu tarihte anlaşma yaptınız” diyemiyorum..

Bunun sebebi..

Koç grubunun Aydın Doğan’dan daha tecrübeli olması..

Başına gelecekleri çok öncesinden sezinleyip, anlaşmaçok daha önceki yıllarda yapmış olması..

Ve karşılığında da.

Pek alışık olmadığımız türden, dosyanın takipsizlikle değil.. Dolapta saklanarak akamete uğratılması..

Kimdi o savcı?

O savcıyı siz de tanıyorsunuz..

25 Aralık darbe girişiminin faili, adliye önüne çıkıp, meşru hükümete karşı bildiri okuyan Muammer Akkaş..

Şimdilerde, hakkındaki yakalama kararı sebebi ile ülkesinden kaçan..

Ve yurtdışında yaşayan..

FETÖ mensubu savcı..

Peki ne vardı, o dosyanın içinde?

O dosyanın içinde, Koç grubunun, bugünlerde Cumhuriyet gazetesine sağladığı “finans”ın benzeri vardı.

Nasıl bugün meşru hükümetin illegal yollarla devrilmesi için her türlü mücadeleyi yapan Cumhuriyet gazetesine normalin çok üstünde reklam vererek, finans aktarımı yapıyorlarsa..

O tarihte de..

Yine AK Parti’nin devrilmesi için.

Tuncay Özkan’ın kurduğu Kanaltürk’e, normalin çok üstünde verdiği reklamların listesi vardı..

Aydın Doğan’ın önüne, Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin “Mahkumiyet gereklidir” ilamı konuldu..

Aydın Doğan, “Tamam teslim oluyorum. Ne istiyorsunuz” dedi..

FETÖ’nün avukatlarına vekaletler verildi.

Himmetler ödendi..

Anlaşma sağlandı..

Koç’ta ise..

Dava aşamasına gelmeden..

Koç sordu: “Ne istiyorsunuz?”

Talepler iletildi..

Uzlaşma sağlandı..

Türkçe Olimpiyatları’na sponsorluklar üstlenildi..

Telefonda saygılar sunuldu..

Ve “Kanaltürk’e reklam adı altında finans sağlama” dosyası, FETÖ’cü savcı Muammer Akkaş’ın dolabında, uyutulmaya bırakıldı..

Koç bu yazıma da cevap yollayacaksa..

Lütfen şu Kanaltürk dosyasının sonucu hakkında da bir bilgi versin.. Bir de, dünkü en çok satan gazetelerde olmayan reklamın, sadece Cumhuriyet’te niçin yayınlandığını, izah etsin.. 

İzah etmese de, açıklamalarını yayınlarım da..

Okuyucuya haksızlık etmiş oluruz.

 

YORUMLAR
600

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alex

BURDA BAKIYORUZ KOÇ UN ASKERLERİ HEMEN SALDIRIYA GEÇMİŞLER AMA NE KADAR SALDIRSANIZDA GERÇEKLERİ ÖRTEMEZ SİNİZ BU HALK KİMİN NE MAL OLDUĞUNU İYİ BİLİYOR KOÇ FETÖ YE EN AZ CHP KADAR YAKIN,DIR TÜRKİYEDE GAZ,BENZİN ,YA ,KUYRUKLARININ OLDUĞU ZAMANLARDA KOÇUN ROLUNÜ İYİ BİLİYOR KOÇUN SAHİBİNİDE KİM OLDUĞUNU İYİ BİLİR BU MİLLET BOŞ HİKAYA OKUMAYIN ŞİMDİLİK DİŞİNİZ GEÇMİYOR ,İLK FIRSATDA TÜRKİYEYİ SATACANIZIDA İYİ BİLİYOR,HAAAAA ŞUNUDA SÖYLEYİM BİZ (HALK )OLARAK SİZE SALDIRI HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ GÖRÜRSÜNÜZ O GÜNDE GELİR .NOKTAAA

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doğan doğab

Sayın yazar buraya yorum yazan bazı içimizdeki beyinlileri umursamayın . Meselenin tam da bam teli koç olunca sizin bam teline dokanmanız bunlardan ciyaklama olarak ses veriyor. Ama bu milleti daha fazla kandıramazlar.

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Tarık Eregan

Ali bey tespitleriniz harika. Sizleri kaleminizle cihadınızda tebrik ediyorum. Maalesef halen çok sayıda mal var okuyucular arasında...Birde algı operasyonu yapan abd ..fetöcüler...

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Çetin çimen

Ali abi devletin öz evladı olan ben Cumhurbaşkanımıza canını verecek kadar seven ben bu ALLAH ın belası Fethullah yüzünden ihraç oldum DEVLET MİLLET SAĞOLSUN

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Muammert

Ahmet denen yorumcu! "Özel sektör özel sektöre reklâm vermiş, bize ne" demenin, "ABD, pkkya yardım etmiş bize ne" demekten ne farkı var?!!

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Atila çelik

Ali Hocam dolar 4 e doğru gidiyor. Hergün fakirleşiyoruz. Bırak bu doğan holdingle yarışını. Bu döviz nasıl dizginlenir, Suriyedeki savaş nasıl sona erer sen onlara kafa yor.

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Süleyman Demir

Hocam aynı koc benim 3senedir kazandığım paramı vermiyor oyalayıp duruyor dosyamı oyalayıp duruyor lar ayrıca adelet Bakanlığı sizin yazınızdan yola cıkıp dosyayı yeniden ele alınmalı hic kimsenin bu ülkeyi soymaya hakkı yok kim olursa olsun bu beyler yıllartır bu ülkeyi Babalarının ciftliyi gibi kullantı yazık yetim hakkı yiyip sonrada atatürk sonra yanına cumhuriyet sonra fetocu hakim savcı müfettiş sonra kim dokunabilir kocuma ve sonra bite 10cu yıl Marşı sonra gel keyvim kel düzen değişecek öyle yok bu arada başkanlık sistemi hayırlı uğurlu olsun yalnız chp li milletvekili AP acık suc işliyorlar ic savaş cikacak yok pöyle bir şey bu arkadaş nerde yaşıyor biz savaştan korkacak millet değiliz pöyle rezillik olurmu Sayın Başbakanımız anlatıyor ben erzincanın köyünden geldim başbakan oldum sizde calışın sizde olun bunlar calışarak hiç bir zaman kazanmatılar Rabbim sana hamt olsun sen bu ülkeye yartım biz inanırız zafer islamındır

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serdar

Haci birak Koc veya baskalarini, sen ....

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MALİ

eyyyy karahasan ülke yangın yeri.senin yazdığın mevzulara bak.bunca derdimiz var ama sen hala reklamlardasın...bu kadar dert etme kendine KOÇ un reklamlarına senin ihtiyacın yok.

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yusuf

Ali beygercekleri yazangazetecidir. Yıllardırokurum. KocgurubuAkitgazetesine ilan verseydiybunlarıyazarmıydıacaba. Sorayım dedim... zaten koç akite ilan verecek kadar cesur değil:)

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özer kaya

sn Karahasanoğlu, size birkaç sorum var.1.hangi hakla özel bir şirketin hangi gazeteye reklam vereceğine karışabiliyorsunuz.2.kamu kurum ve kuruluşlarınca gazetelere verilen ilan paralarının yani milletin parasının gazeteler arasında nasıl pay edildiğinin oranları elinizde vardır.dürüst bir insan olarak onları da buradan yazar mısınız.3.koç grubunun finanse ettiğini söylediğiniz Türkçe olimpiyatlarına hangi siyasilerin katıldığını ve konuşma yaptığını dürüstlüğün bir gereği olarak buradan yazar mısınız.saygılarımla

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ahmet

özel sektör özel sektöre reklam vermiş bundan bize ne ,siz asıl peşkeş çekilen kamu kaynaklarını yazın tabii mümkün değil

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yusuf

TÜRKÇEOLİPİYATLARI.

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cengiz cansız

alı bey türkiyenin gündemine bak yazdıklarına bak ....

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Ali yildirim

Ali abi sizler zeki ve araştırmacı insanlarsiniz veya zeki görünen diyelim dünyada kaç tane zaman gazetesi var İngilizcesi times olanlardan bahsediyoruz Türkiye deki de ayni "zaman"gazetesi olur veya "Türkiye" gazetesi olur veya "vahdet"gazetesi olur cumhuriyet olur hizmetleri siyonizm olur destekçisi ülkemin saf insanları olur " aboneliklerle"ihlas holding grubuna da bir el atın veya sıraya koyun

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Ali Karahasanoğlu
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