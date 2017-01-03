Görmez Hocam, o kadar da uzun boylu değil!

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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Reina saldırısının hemen ardından açıklama yaptı..

Yapmak zorunda bırakıldı:

“Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırı bütün milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır” dedi..

Doğrudur, saldırı vahşettir, katliamdır..

Açıklamanın bu bölümüne, biz de destek verelim..

Ama devam etti Mehmet Görmez:

“Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur.”

“Bu insanlık dışı katliam” nitelemesine de eyvallah..

Ama ondan sonrasında yapılan benzetmeye ben biraz takıldım..

Nasıl “pazarda, eğlence merkezinde ve mabette yapılmasında fark yok”tur?

Saldırı yanlıştır.

Eyvallah.

Katliamdır, eyvallah.

Yapılan tasvip edilemez, eyvallah.

Ama, “İbadet yeri ile, pazar ile, eğlence merkezi aynıdır” mealindeki cümlenin anlamı nedir?

Mehmet Görmez’in de, açıklamasının sonrasında belirttiği gibi, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz:

“Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir ve topyekün insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez.”

Buna da eyvallah..

Ama ben yine takıldım: 

“Bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının her hangi bir farkı yoktur” cümlesine..

“Hiç kimsenin, eğleniyor diye, bir başkası tarafından öldürülmesi gerekmiyor..

Bu tespit doğrudur..

“Herhangi bir kişinin, ‘içki içiyor’ diye, veya bir başkasına göre ‘yanlış davranışta bulunuyor’ diye, bırakın öldürülmeyi, silahlı saldırıya muhatap olması”nın onaylanması da mümkün değil..

Burda da bir ihtilafımız yok..

Ama..

Tam da benim takıldığım cümle sebebi ile..

Diyanet İşleri Başkanı’nın açıklamasını, bir adım daha öteye taşıyanların söylemine ne diyeceğiz:

 “Dolmabahçe’de ölen polisler için nasıl ki ‘Şehit’ diyorsak, Kayseri’de ölen askerlerimiz için nasıl ki ‘Şehit’ diyorsak, kimseden çekinmeyelim, kimseden  korkmayalım, hep birlikte bağıralım: Reina’da ölenler de şehittir!”

Katliamı kınadık, saldırganı lanetledik ama..

Bunun daha ötesine geçip..

Kişinin “evinin ihtiyaçlarını satın almak üzere pazara gitmesi” ile..

“Zevk amacı ile eğlence merkezine gitmesi arasında fark yoktur” söylemine sürüklenmemizin ne gereği var?

“Eğlenmek için gece klübüne gitme ile, mabede gitme arasında bir fark yoktur” anlamına gelecek yorumlara kalkışmanın ne alemi var?

Diyanet İşleri Başkanı’nın sözünü çarpıtmıyorum..

“Böyle söyledi” demiyorum..

Ama yaptığı benzetmenin gideceği hedef, işte budur..

Nitekim, durumdan vazife çıkaran birileri de, “Eğlence merkezinde ölenlere de ‘Şehit’ demeliyiz” çağrısını çoktan yaptı zaten..

Şunu yapmayalım..

Bir mağdura kutsiyet tanınmıyor diye..

İlla onu suçlamamız gerekmiyor..

“Ölümü haketti” yorumunda bulunmamız gerekmiyor..

“Senin yolun sana, benim yolum bana” deme hakkımız var..

“Allah’ın sana verdiği canı, benim alma hakkım yok. İstediğini yap, hesabını Allah’a verirsin” deme hakkımız var..

Yok, illa onlara dokunmamanız, dokunanları tasvip etmemeniz yetmez..

Dokunanları kınamanız yetmez.

Bir de..

Sizin “güzel kabul ettiğiniz davranışları yapanlar”la, “Reina’da ölenler”i eşit sayacaksınız..

Neden?

Affedersiniz, bu söylem de nereden çıktı?

Bu mecburiyet nereden geliyor?

Daha önemlisi..

Böyle bir çelişkiyi bize yaşatmaya ne hakkınız var?

Madem vatan görevini ifa sırasında, saldırıda ölenin kutsiyeti ne oranda yüksek ise..

Eğlence yerinde ölenin de kutsiyeti aynı oranda yüksek ise..

Niye birisi vatanı koruma görevinde de..

Diğeri eğlencede?

Tabii ki, “Eğlenenler saldırıyı hakketti” demiyorum..

Ama vatan görevini ifa sırasında şehit olanların makamını sıradanlaştırmaya çalışanlara da, eyvallah demiyorum, diyemiyorum...

“Vatanı korumak da, eğlenmek de aynı kutsallıktadır” çelişkisini, kimse bize dayatamaz..

Dayatmamalıdır.

Saldırının hedefi, tabii ki Reina’da eğlenenler değildi..

Tabii ki hedef, yılbaşını kutlayanlar değildi..

Aksini iddia ederseniz, sanki dünyada sadece Türkiye’de yılbaşı kutlanmış gibi bir çıkmaza girersiniz..

Dünyada tek gece klübü, Reina imiş gibi yanlışa düşersiniz..

Amaç tabii ki..

Türkiye’yi karıştırmak idi..

Taha Akyol’lara, “hayat tarzına saldırı” ihtimalini dile getirterek, fitneye sebep olacak yazılar yazdırmaktı..

Pusuya yatmış ahlaksızların, “İçki içenler hedef gösterildi. Katliam da, bu hedef göstermenin sonunda yaşandı” saldırıları yapmalarına zemin hazırlamaktı..

Tekrar altını çizelim..

Bizim çizgimizde, “yılbaşı kutlamak isteyen”e, “içki içmek isteyen”e, “Yanlış yapıyorsunuz” demek vardır ama..

Vurmak, kırmak, öldürmek, kan akıtmak yoktur..

Bize göre “doğru olan”ı söyleyebiliriz..

Ama..

Kimseye silah da doğrultamayız..

El de kaldıramayız..

 

YORUMLAR
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seren çetin

herkez kendi günah larını düşünsünhoca hoca

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duahan

doğru yazı helal olsun..

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ADEM

... HERKES KENDİNE UYGUN FETVA PEŞİNE DÜŞMÜŞ.

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Hasan

Bosbos konusmanin geregi yok devletin Diyanet İşleri Başkanı gayet olumlu bir aciklama yapmis siz neyin pesindesiniz devletimiz ayrismaya dikkat cektikce sizin basliklariniz ayrimcilik yapmakta siz devletin yanindamisiniz karsindamisiniz bunu acikca soyleyin ona gore muamele gorun halktanda devlettende ama boyle hem yaninda gibi durup dolayli yollardan devlete dokunduruyorsunuz hic yakistiramadim.

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Bay_E

Ali Hocam gerçekten bazen bilerek bazı şeyleri kaşıdığınızı düşünüyorum. Gerek yaptığınız haberlerle gerekse bazı şeylerle. Kur-an'da denildiği gibi nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanımızda dahil bu insanlar sırtlarında yumurta küfesi taşıyorlar onlar şehit dedi diye şehit olmayacakları gibi şehit değil demeleri de aksini ispat etmez gaybı Allah bilir. Ama siz gerçekten son 5 aydır hasseten kaşıyorsunuz. Hem nalına hem mıhına vuruyorsunuz. Ve inanın bana sizin bu rüzgar gülü haberleriniz ürkütüyor beni. Rabbim ülkemizi korusun.

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Bayram Ekinci

Yazdıklarınızı bir daha okuyun ve düşünün!

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Vural ceylan

Ortaligi karistirmanin ne anlami var ?? Hoca soylemis biseyler ...

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Abdullah

Doğru yazmışsın Allah sana selamet versin.

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Çetin çimen

ABİ ELLERİNE YÜREĞİNE SAĞLIK

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Ariferdogan

Ölen suçlu suçsuz herkes şehit olsun olsun bitsin...Bu ne ya...Şehitliği ne hale getirdiler. Bari Allah katında bilmeyiz ama devlet katında şehit olduğu beyan edilsin. İçkili ortamda ölen şehit ise Efendimizin sav. kim bir kavme benzerse onlardandır hadisi ne olacak..

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Fahri kutlu

Masum insanlar vefat etmis.sen neyin kafasinda yorum yapiyorsun yobaz herif.aileleri bu yazini okusa kahrindan gider.sanane nasil oldularsa

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can

Ali abi seni severim okurum.hakkin hatiri alidir.bu yazi olmamis abi.tabiki mibadet edilen mekanla icki icilen yer ayni degil.ama burada kastedilen saldiri yapilmasi.nerede olursa olsun ne farkeder anlaminda.ama

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Ismail bey

Degerlendirmelerinize kesinlikle katilmadigimi belirtmek istiyorum.sayın prof .de.mehmet görmez hocamın cümlesi gayet açık ve net.yaptığınız yorum ve tespitler tamemen yanlış ve cümleyle yakından uzaktan alakası yok.katliamın öldürmenin vahşetin vs . Nerede yapılırsa yapılsın mekan farkı gözetmeksizin hepsi aynıdır cümlesi gayet açık olduğu halde konuyu farklı mecralara çekmek etik değildir kanaatindeyim.yapılan eylem cümlesi konuşulurken içeriğe girilmesi olayın sehitlik eğlence vs gibi anlamlara çekilmesi tasvip edilemez.keşke hocamızın yazısını sağlıklı bir şekilde degerlendirebilseydiniz.selam ve dua ile...

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Sukru

Orada bir papaz,da olsaydı papaz şehidimizde olurmuydu acep.Abd ikiz kulede ölen herkesi şehit ilan ettimiydi acep.şehitlik bu kadar kolay elde edilebiliyormu acep.Bunları bırakında vatanı savunurken ölen bir kişi bile kalbinde iman taşımıyorsa nasıl şehit olabiliyor birisi bunu açıklasın.

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Mahmut Arslantas

.. hiç karistirmana gerek yoktusehitlik nedir hayatını şahit kılmaktır mehmet gormezi tebrik ediyorumsonuçta bu insanlar törer kurbanı aşırı sofilik başımıza bela oluyor

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Allah bizi bu imamlardan korusun..

mehmet gormez biraksin bu isleride imamlara ceki duzen versin.imamlar namaz kildirmiyor.cami acmiyor .gorev yerlerini terk ediyor gunes dogmadan camiyi kilitleyip gidiyor.namazlari tadili erkan uzre kildirmiyor.cogu sureleri bile yanlis okuyor.bunlar camileri ticaret haneye cevirmis.buyrun bir tanesi BURSA VEYSEL KARANI CAMII VE TURBESI tabelasi altinda ticaret yapilan bir yapi.cami diyemiyoruz .Allah bizi hakkiyla imamlik yapmayan hakkiyla yapamasada hakkiyla yapabilmek icin mucadele etmeyen para icin bu isi meslek secmis kisilerden muhafa etsin.gerci mehmet gormez isini tam yapiyormu ki bunlar yapsin.dillerine dolamislar hosgoru mosgoru almis basini gidiyor.itikad meselesi amel meselesi namaz hac zekat oruc sadaka iyi ahlak islam ahlaki bunlardan bahseden yok.hepsi goze ve kulaga hitab etme derdinde.gonle hitab eden yok.

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Mustafa

Yazara aynen katılıyorum ve yazının altına imzamı atarım.

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Süleyman Demir

Taha Akyol biz seni adam bilirdik milliyetçi numaran poşunayımış yazık bi insan kentini kullantırmamamlı hele vatan icin asla birileri poşuna şehit oluyor seni gibi kansızlar rahat etsin diyemi Taha Akyol inancını bilmem ama yarın yaratanın karşısına hangi yüzle cıkacan yazık cok yazık ben seni gibiler yaşamanızın bir anlamıyok onursuz yaşamaktansa Rabbim onurlu ölümü nasip et bu nasipsizler anlamaz Ayrıca Taha efenti ağa Babaların bilir artık bu memleket eski sizin bildiğiniz Türkiye değil hamt olsun Rabbime bütün hainler ortaya cıkmış tır anlayacağın seni gibiler artık avucunu yalayacaktır Ayrıca 5000 ülkücünün eli yakanta olcak kendini millete milliyetçi tiye yuttturtun hainliğin petelini Rabbim senden sorsun

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kayaman

Allahin kanunlarinin zaman icinde ve yozlastiricilar tarafindan degistirlmek istenmesinden zaman zaman Peygamberler gonderilir, Allahin emir ve buyruklari kanundur ve buda dini butun kisilerin anlayacagi sekilde bu gune kadar gelmistir, onun icin seriatin kestigi parmak acimaz. Icki dinimizce haram ve yasak ise bizim dinimize gorede din hukumlerine gore degerlendirilir. Serkan beye ithaf olunur.Insanlarin yaptigi kanun ile Allahin kanunlari karsilastilamaz. Kanunlar zenginlerin hak ve hukukunu malini korumak icindir. Fakir lerinki ise Allahin kanunlari ile bellidir, fakir Allah havele eder.

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Ercan Güven

Şehitlik denilen bir kavram vardı. İnanmış bir müslüman şehadet şerbetini içmek bana da nasip olur mu diye hayal bile kurardı. Artık şehitliğin de içini boşalttık.

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M ali

Keşke eğlenenilsek.Eğlenmeye hasret kaldık bu ülkede..! Niye bir gecelik eğlenceyi çok göüyorsunuz bu gençlere,,Bu gençleer bizim..Zamanı geldiğinde askerede gidecek,Vatan nöbeti de tutacak..Hemde kızlı erkekli...Bundan asla şüphem yoktur.Ama bazı kafalar,örümcek kafalar , kanla beslenenler,IŞID gibi tek tip düşünenler bunu anlıyamaz.Yazar Ali bey uyarıya evet,şiddete hayır diyor..Samimi ise tabiiki katılıyorum.

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Serkan

İçkili yerde içki içip eğlenen insanları yargılamak kıtasını dini hükümlere bağlanması kabul edilemez.her şey dinle mi açıklanır.

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Levent 15

Bir Allah Dostuna ziyarete gelenler çok olduğu için bir kamyon battaniye getirmişler. Gelenler kullansın diye. O Mübarek : "Siz bunları götürün,bize bir kamyon dolusu sarhoş getirin." Demiş. İslam öldürmeyi değil diriltmeyi hedef alır.

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Ahmet

Elleriniz dert görmesin,Allah razı olsun çok iyi bir şekilde dile getirmişsiniz.

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Levent 15

Şu anda en büyük risk Anıtkabire yapılabilecek bir saldırıdir. Hükümet bir an önce oradaki bütün görevlileri araştırmali. Fetocularin halen her yerde aktif olduğu görülüyor. Hele de askeriyenin içinde. Daha büyük sıkıntılar yaşamadan tedbir almak gerekiyor. Birileri pusuda laiklik ve mezhep taassubu ile karışıklık çıkarmak için bekliyor. Fırsat vermeyelim.

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efendi

Ali bey, yazılarınızın daimi müdavimiyim ama bu konuda sizin yazdıklarınız da biraz zorlama var. Diyanet işleri başkanımızın orada kastı açık ve net terörü nerede olursa olsun kınamak. Sizde katılıyorsunuz zaten. Bahsettiğiniz cümleyi tek başına değerlendirmemek gerek, öncesi ve sonrası ile birlikte yorumlamak gerek. inançsız kesim cuma hutbelerini bahane ederek saldırırken bu açıklamayı yaptı bu nedenle öncesindeki olaylarla birlikte yorum yapılması gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımla

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HASSAN

Yahu neyle uğraşıyrsunuzç.?Çanakkalede ölen Gayrimüslimler vardı.Şehit olmuş olmamış tartışması neye yarar.Orda ölenler günah işlemiş olması Şehit olmasına manimi.Neye ve kime göre.O zaman görev yapan Polis memurda günah işlenen mekanı bekledi şehir olmazmı diyecegiz.Şehitlik düğümüne getirmek için epeyi zorlamışsınız Ali kardeş.Yapmauyın Allah aşkına illa ihtilaf ve ayrışöma nedeni bulmak için kazı yapıyprsunuz bu takıntıdan vazgeçin.Türkiyenin hedef alınması gerçeği ortda ikenmelekler didşimi erkekmi.Pire kanı abdesti bozarmı düzeyi herkes müslüman ve bizim kamafızdamı olmak zorunda??

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bahadır bugrahan

Yerden göğe kadar haklı da olsa şu kritik zamanda gereksiz bir yazı... ÇOK GEREKSİZ...

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A byck

İrak yikildiginda,saddam devrildiginde ABD 5000 ajanini iraktan cekip bilmem, ne adalarinagoturmustu, iraktabesbin ajani olan Abd nin bizde onun kac kati ajani var acaba? Tahaakyoldaonlardan biri ,,,kalkipabdburda 22 ulkeninharitasi degisecekyeni devletler kurulacak ,turkiyeninde dogu guneydogusunu icinealaca k,,,,,, bu eylemide ABDyapti ,,,diyecek degil ,,taha akyol ,yoksasonuugur mumcu gibi olur ,, onu biliyor ,,bunlar, kefenimizboynumuzda, olursem sehit olurum diyenlerden ,degil dunyayatapanlardan

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El kaldirma

Somada ölen kardeşlerimiz de, reinada eglenirken ölenler de, besiktaşta maçı izlemeye giden kardeslerimiz de, polisken aracinin hakimiyetini kaybedip ölenler de, hakkaride ülkemizi savunurken çatışmada ölenler de ŞEHITTIR. Aksini iddaa eden ben Ak Partiliyim demesin, gitsin fetöye hizmet etsin, Cumhurbaşkanimizin bu konudaki tavri nettir. Galiba yazar arkadaş başkanimiza karşı geliyor, inşAllah dogru yolu o da bulacak.

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Ali Karahasanoğlu
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