FETÖ’ye teslim ikizler: Hürriyet-Cumhuriyet!

Hergele önceki gün soruyordu: “Cumhuriyet gazetesinin Akit’ten ne farkı var ki?”

Patronu üç vakte kadar operasyon yiyeceği için..

“Moralini bozmayalım, neşesi devam etsin biraz” dedik..

Cevap vermedik.

Dün sürdürdü, bulaşıklığını..

Yöneticileri terör örgütüne yardımdan tutuklu olan Cumhuriyet gazetesinden birisi kendisine sormuş bahanesi ile, bir daha ayağımızın altında dolaşmaya teşebbüs etmiş.

Bak hergele..

Kimin kimle farkı var anlaman için..

Ben sana bazı “veri”ler aktarayım.

Mutlaka sen de biliyorsundur ama..

Hatırlatmış olalım..

Mesela sor bakalım patronuna..

“Bizim 23 yıllık reklam müdiremiz Ayşe Cemal nerede” diye?

Ne cevap verecek, bakalım.

Hürriyet’in katrilyonluk reklam bütçesini evirip çeviren Ayşe Cemal, şimdi nerede?

Cumhuriyet’te..

Bir şey daha sor..

“Bu Ayşe Cemal, bize nereden gelmişti?”

Cevabı şu: “Cumhuriyet’ten..”

“Al takke ver külah” ilişkiler..

Peki, Kanal D’de, CNN’de, Milliyet’te hergelenin patronu Aydın Doğan’a hizmet eden Can Dündar nereye gitmişti?

Cumhuriyet’e..

Patronunun yıllarca yazarlığını yapan Nilgün Cerrahoğlu şimdi nerede?

Cumhuriyet’te..

Benzer konumdaki Mine Kırıkkanat nereye gitmişti?

Cumhuriyet’e..

Aynı statüdeki Kadri Gürsel nereye gitti?

Cumhuriyet’e..

Şu an Hürriyet’te genel yayın yönetmeni olan Sedat Ergin nereden geldi?

Cumhuriyet’ten..

Şimdi Hürriyet’te olan Doğan Hızlan, daha önce neredeydi?

Cumhuriyet’te..

Cumhuriyet gazetesinin sahipleri arasında olduğu belirtilen işadamları listesinde, kendisi de medya patronu olan kim var?

Aydın Doğan..

Şimdi söyler misiniz..

Hürriyet ile Cumhuriyet arasında ne fark var?

Fark yok..

Birisi, diğerinin kullanılıp atılanları ile kadroyu kurup, yola devam ediyor..

Hergele, Cumhuriyet için bir laflar ediyorsa..

Bilin ki, aynı haltlar Hürriyet’te de vardır..

•

Gelelim, hergelenin her konuda ahkam kesip..

“Ben o işlerden anlamam” diyerek, bahsetmekten korktuğu konulara..

Patronunun, “Kağıt üçkağıdı” diye bilinen meşhur “ceza davası”na..

Tam da dün, o soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı..

Patrona yönelik “üç vakte kadar operasyon” demiştik ya..

“Üç vakte kadar” dediğimiz güne bir adım daha yaklaştık..

Doğan grubunun hukuk müşaviri Erem Turgut Yücel ile..

Doğan grubunun üst düzey yöneticilerinden Yahya Üzdiyen gözaltına alındı..

Niçin?

Patronları Aydın Doğan’ın, “Kağıt üçkağıdı”, “POAŞ ihalesi”, “Akaryakıt kaçakçılığı”, “Axel Springer hisseleri”, “vergi kaçakçılığı davaları”nda..

FETÖ ile anlaşarak, ceza ve vergi davalarından kurtulma planları yaptıkları için..

Bu planların, büyük patrondan habersiz yapılması mümkün mü?

Tabii ki değil.

Vergiden kurtulacak olan Yahya Üzdiyen değil, Aydın Doğan.

Hapis cezasından kurtulacak olan, Yahya Üzdiyen değil, Aydın Doğan.

Kendisinin ödemeyeceği vergi sebebi ile, Yahya Üzdiyen, FETÖ ile niye anlaşsın ki?

Ne diye, Erem Turgut kendisi avukat iken, FETÖ’nün avukatları ile görüşüp, onlara vekalet verilmesini sağlasın ki?

Amaç, tabii ki Aydın Doğan’ı kurtarmak..

Dolayısı ile, soruşturmanın son ayağı..

Tabii ki Aydın Doğan.

Hergele istediği kadar çatlasın..

İstediği kadar patlasın..

İstediği kadar, “Ben vergi işlerinden anlamam.. Ben kaçakçılık ile ilgili ceza davalarından anlamam” desin..

Sonunda bu operasyonlar kapsamında kendisine sorulacak..

“Neler biliyorsun?”

Hergele şimdiden hazırlığını yapsın..

“Ekonomi dersi” mi alacak..

“Ceza davaları ile ilgili genel bilgiler” mi edinecek..

Dersine çalışmaya başlasın..

Sorular karşısında dili kurursa, ifade sırasında “sıkma portakal suyu” falan beklentisi olmasın..

“Sıkma portakal suyu” yerine, “Bütün büfeler kapalı idi abi.. Meyve suyu getirdim” diyen Kanal 7 çalışanına atarlanma da söz konusu değil..

Bildiğimiz “su”ya talim edecek..

Bildiklerini anlatacak..

Yatlarda patrona garsonluk yaparken aldığı talimatları tek tek sıralayacak..

Akit’e salya sümük saldırırken...

Aslında neyin peşinde olduğunu da itiraf edecek..

•

Aydın Doğan’ın danışmanları..

Yeni dönemin şartları gereği..

Dün nasıl ki; cezalardan kurtulmak için FETÖ’cü avukat arayışına girmiş ise..

Duyumlarıma göre şimdi de..

Tayyip Erdoğan’a yakın avukat arayışına girmiş..

Benden nacizane tavsiye..

Halktan tek oy almadan.. Halkın tepesine binmek isteyen FETÖ’cülerin, Aydın Doğan’ı kurtarmak için, öyle ucuz tekliflere yanaştıkları gibi.

Erdoğan’a yakın avukatlardan da benzer yaklaşım beklemesinler..

Erdoğan, bileğinin hakkı ile o makama geldi..

Kimseyle iyi geçinerek, haketmediği istikbalin peşinde olmadı.. Olmayacak..

Dolayısı ile, ona yakın görünen avukatlar aracılığı ile de olsa.. Erdoğan’ın nefesi, herkesin ensesinde olacaktır..

Kim ne yanlış yapmış ise, hesabını verecek..

Aydın Doğan da..

Kızları da..

Manken peşinde koşturan, hergelesi de..