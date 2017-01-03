Ergenekon’da da,bir Reina saldırısı vardı!

Ergenekon dosyası da Balyoz dosyası da..

Yeniden açılmalı..

“Açıldı ya.. Balyoz savcıları, hakimleri için kumpas davaları açıldı ya” diyeceksiniz..

Benim kastım, o davaların kumpas olduğu varsayımına dayanmıyor..

Sadece soruşturanları için değil..

Soruşturanları ile birlikte..

Sanıkları için de tekrar açılmalı..

Çünkü sanıkları ile.. Soruşturanları ile..

Onlar bir büyük teşkilatın, farklı çizgideki neferleri.

Balyoz darbe planında, “cami bombalama” planından bahsedildiği iddia edildiğinde..

İşkembeden atılmıyordu..

“Derin yapı”nın laikçi kesimi, 2003’te o planı hayata geçiremedi..

Ama aynı derin yapının FETÖ’cü kanadı, 15 Temmuz 2016’da Ankara’da Külliye’deki camiyi bombalayarak, aslında aynı planı uygulamış oldu..

Dolayısı ile..

Balyoz’un, Ergenekon’un..

Savcısını, hakimini..

Sanıklarından ayırmayarak..

Hepsini aynı yapının elemanları olarak şimdi yeniden hakim karşısına çıkartmak gerek.

O davaların sanıkları da savcıları da..

Birbirlerini tanıyorlardı.

Gerçekte, soruşturulanlar da derin yapının askeri idi..

Soruşturanlar da..

Aralarındaki tek fark, bir tarafın “derin yapı”nın laikçi kesimi olması..

Diğerinin de, “derin yapı”nın dindar kisvelisi olması idi..

Ama iki taraf da, “derin yapı”nın unsurları idi.

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“Derin yapı”nın Balyoz planında “cami bombalama” denildiğinde..

Önce öfkelendik..

“Vay canına” dedik..

Sonra FETÖ ortaya çıkınca..

“Palavra imiş” senaryosuna inandırılmak istendik.

Aslında “cami bombalanması” da hayal değildi.. FETÖ de hayal değil!

O “cami bombalaması” oturulup, konuşulan bir eylem planı idi..

Tıpkı, 2007 Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde ABD’de Hudson Enstitüsü’nde, “yüksek yargı mensubuna suikast”, “İstiklal Caddesi’nde PKK’lı canlı bombanın 50 kişinin ölümüne sebebiyet vermesi” ihtimal gibi gösterilen olayların sonrasında büyük oranda gerçekleşmesi gibi..

“Cami bombalanması” da oturulmuş, konuşulmuştur..

Diğer ekip de deşifre etmiştir.

Derin yapının bir unsuru, diğer unsur tarafından açığa çıkarılmıştır..

Deşifre edenler de, aslında aynı yolun yolcularıdır..

Biri başaramıyorsa, diğeri kaldığı yerden devam ediyor.

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Nereye geleceğim?

Tabii ki Reina saldırısına..

Derin yapının Ergenekon’u tasfiye için operasyonlara başlayan FETÖ kanadı, tv dizisi çekti..

Büyükelçiyi vurdurdular..

Süreç içinde, cami bombalanmasının nasıl ki hayali olmadığı ortaya çıktı ise..

Şimdi de büyükelçinin vurulmasının sadece bir tv dizisi olmadığı ortaya çıktı..

Aynı FETÖ televizyonunda, büyükelçiye suikastın olduğu bölümün devamında da..

Bir eğlence merkezine saldırı varmış..

Onu da 2017’nin ilk saatlerinde yaşamış olduk..

Ama ben, daha fazlasını hatırlatayım.

“Reina’da saldırı” denilince.

Direkt 2009’daki Ergenekon soruşturmaları kapsamında, Reina’ya yapılan operasyonu hatırladım..

Hangi iddialar vardı, o operasyonda?...

“Eğlence merkezine saldırı planı deşifre edildi!”

Aynen böyle..

Her ne kadar sonrasında durum kurtarılmaya çalışılıp..

“Operasyon Reina ile ilgili değil, Reina’nın güvenliğini sağlayan özel güvenlik şirketi ile ilgili bir operasyon” açıklaması yapılmış ise de..

Reina’nın güvenlik müdürünün, emekli bir SAT Komandosu olduğu bilgileri eşliğinde..

Bu güvenlik müdürü hakkındaki bir ihbar çerçevesinde operasyonun yapıldığı açıklanmış ise de..

Sonuçta bugün..

O saldırı gerçekleştirildi..

Ergenekon’un yapacağı ileri sürülen saldırı..

Şimdi derin yapının diğer kolu tarafından hayata geçirildi..

Ergenekon’u aklamıyorum..

Alın birini, vurun ötekine..

FETÖ, darbe girişiminde uygulanmak üzere Ergenekon’dan/Balyoz’dan plan çalıyor..

Ergenekon, FETÖ’nün palazlanması için, ülkede dindarları engelleyici yasaklar icat edip, uygulatıyor..

Ve hareket tarzları..

Birbirlerinin aynısı..

Tilkinin 40 tane fıkrası varmış.

Hepsi, “tavuk” üzerine..

Ergenekon’u ile.. Balyoz’u ile.. FETÖ’sü ile..

“Derin yapı”nın bütün unsurlarının 40 tane fıkraları var ama..

Hepsi, meşru hükümeti indirip, yerine ABD’nin arzu ettiklerini getirme üzerine..

Bu arada operasyon çekecekleri mekanlar bile..

Birbirlerinin aynısı..

Dolayısı ile..

Devletin istihbaratı..

Ergenekon dosyalarını didik didik etmeli..

Koç Müzesi’nde, “ilkokul çocuklarına yönelik toplu katliam”a varıncaya kadar..

Bütün senaryoları ciddiyetle inceleyip, tedbirlerini almalı..