Dün İhsan hoca, bugün Diyanet’in kendisi.. Kimi alacaksınız açığa?
04 Ocak 2018 Perşembe
İhsan Şenocak hocanın üniversiteye giden kızlar için yaptığı, “Tesettüre dikkat edin” tavsiyesine, kartel medyası posta koyunca..
“Sen ne karışıyorsun.. Bırakın, kızlar çıplak gezsin.. Biz de gazetelerimizde boy boy fotoğraflarını yayınlayıp, kadın vücudu üzerinden rant toplayalım.. Tekerimize çomak sokanın, kellesini alırız” dediler..
Bu tehdit, özellikle de Doğan medyasından gelince..
“Posta koyma”nın arkasında, çıplak kadın fotoğrafları ile ünlü Posta’nın imzası olunca..
Diyanet İşleri Başkanlığı da, İhsan Şenocak hocayı hemen açığa aldı..
İtiraz ettik..
“Etmeyin, eylemeyin.. Kartelin tahriki ile iş yapmayın.. Bugün İhsan hocaya.. Yarın bir başka hocaya.. Sanır mısınız ki, bunlar bir hoca ile, iki hoca ile yetinirler.. Devamı gelir bu linçlerin.. Bitmeeez; bunların, ‘Atın şu hocayı’ tehditleri..”
Dedik, dinletemedik..
Diyanet’e çağrıda bulunduk..
En azından, “Hocamızın medyada sokak ağzı ile suçlanması saygısızlıktır. Henüz kendisi hakkında olumsuz bir tespit yapılmamıştır. Yayınlar yanlıştır, haksızdır. Hakaretler, İhsan hocaya değil, Diyanet’e yapılmış sayılır.. Bunu kabul edemeyiz” şeklinde bir açıklama yapılmasını bekledik.
O da gelmedi..
Resmen, İhsan Şenocak hoca, kartel medyasına linç ettirildi..
Solakların ağzı, kulaklarına vardı...
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Peki, sonra ne oldu?
Çok değil, şunun şurasında iki ay oldu..
Bugün geldiğimiz noktada..
Diyanet, kendisini Posta’ya beğendirdi mi?
Sözcü’ye beğendirdi mi?
Solak medyaya, kartel medyasına beğendirebildi mi?
Ne mümkün!
İlahiyatçı Prof.Dr. Salih Tuğ kurulda..
İlahiyatçı Mehmet Aydın kurulda.
Ama “Doğan Yayın İlkeleri Kurulu”nda iki üye ilahiyatçı olarak bulunmasına rağmen, Posta gazetesinde, asgarisinden söylüyorum, her gün 10 kadının fotoğrafı, tamamen çıplak diyebileceğiniz şekilde yayınlanıyor..
Kim ne yapabiliyor?
Hiçbir şey..
Salih Tuğ’u dinliyorlar mı?
Hayır.
Mehmet Aydın’ı dinliyorlar mı?
Hayır..
Diyanet’i dinliyorlar mı?
Hayır..
Ama aynı sapkınlar, “Diyanet 9 yaşta evliliğe onay veriyor” diye yayın yapıyorlar.
Son gündemleri bu..
Ne imiş?
Diyanet’in yayınında, biyolojik anlatım yapılırken, kızların en erken 9, erkeklerin ise en erken 12 yaşında ergin oldukları belirtilmiş..
Bu bilimsel gerçek, Diyanet’in sitesinde, bir tıbbi bilgi olarak, okurlara aktarılmış..
Bu tıbbi bilgiyi almış ahlaksızlar, “Diyanet 9 yaşındaki kızın evlenebileceğini söyledi” diye yazıvermişler..
Açıyorum Diyanet’in sitesini..
Aynen, İhsan Şenocak’ı linç etmek istediklerinde.. İhsan Şenocak hocanın konuşmasını açıp izlediğim gibi..
Diyanet’in sitesinde yazılanlara bakıyorum..
“9 yaşına geldiğinde, kızlar evlenir” diye bir cümle bulamıyorum.
Tam aksine..
Yaş belirtilmeden, “Kanundaki sınırın altındaki yaşlardakilerin evlenmeleri, kanun karşısında geçersiz olduğu için doğru değildir” ikazı da var..
Ama kime anlatacaksınız..
İhsan hocaya görevden el çektirdiler ya..
Şımartıldılar ya..
Şimdi kim tutar, bunları..
İhsan hocada yaptıkları çarpıtmanın bir benzerini..
Şimdi de Diyanet’in kendisi için yaptılar..
Hatta insanları sokaklara döküp, gösteri bile yaptırdılar..
Şimdi merak edilen soru şu:
“Diyanet, İhsan hocayı görevden el çektirip, sorunu kendince çözmüştü.. Şimdi diyanet ne yapacak? Diyanet’in sitesindeki bir bilginin çarpıtılması sonrasında, kimi görevden el çektirecek?”
Yanlış anlamayın.
Birisinin görevden el çektirilmesi gerektiği falan yok..
Ama..
Bu kartelcilerin sözlerini dinlemeye başlarsanız...
Kendi hocalarınızı yemeye başlarsanız..
Sonra böyle absürt durumlarla karşı karşı ya kalırsınız..
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Olaya bir de şu açıdan bakalım..
“Diyanet dedi ki, 9 yaşındaki kız evlenebilir” diyorlar..
Böyle bir cümle yok..
Ya ne var?
“9 yaşındaki kız, baliğ olabilir” deniyor..
Devamında.
Öneriliyormuş gibi.
“Çok güzel bir şeydir. Herkese tavsiye ediyoruz” anlamında olarak değil..
Bir vakıanın tespiti anlamında.
Hemen tüm bilimsel kitaplarda yazılı olan.
Üniversitelerde, tıp fakültelerinde ilgili derslerde okutulan.
Ve bir bilgi olarak öğrencilere aktarılan..
“Tıbbi olarak, 9 yaşındaki kız çocuğu baliğ olmuş ise, bunun doğal sonucu olarak, gebe de kalabilir.”
Kimsenin, “9 yaşındaki kızlar evlensin, gebe kalsın” dediği yok.
Tıbbi bir bilgiden bahsediliyor..
Laboratuvarında bir deney yapılacak olsa..
Çıkacak sonucun ne olacağı hatırlatılıyor..
Ama karteldeki kaz kafalılar..
Daha doğrusu..
“Kaz kafalı” gibi görünmeyi bile gururlarına yedirip, dindarları tahkir etmeye çalışanlar..
Lafı tersinden alıp..
Hüküm veriyorlar:
“Diyanet 9 yaşındaki evliliğe onay verdi!”
Azıcık akılları olsa..
Diyanet böyle bir şeye onay vermiş olsa..
Diyanet kadrosunda en azından yüzde 20-30 dolayında böyle evliliklerin olduğunu görmemiz gerekmez mi?
İddia ediyorum..
Diyanet kadrosunda..
Hatta..
Tüm Türkiye’de..
9 yaşında evlilik, sıfırdır..
10 yaşında evlilik, sıfırdır..
11 yaşında evlilik, sıfırdır..
Belki yaşı tam tespit edilemeyen.. 12 yaşından sonraki kızların... Dini gerekçelerle değil.. Daha çok örf ve adetler gereği.. O da ya üç ya beş tane..
Belki evlendirilen vardır..
Bunu alıp da..
Türkiye’nin en önemli sorunu haline getirenler..
Aslında dillerinin altındaki baklayı çıkartmıyorlar..
Önce İhsan hoca..
Sonra Diyanet..
Sonra dinin kendisi..
Hepten bu ülkeden atılmak isteniyor..
Dertleri bu..
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Sorumlu insan.21 dk önce Din düşmanları basınla istedikleri hükümleri, fetvaları diyenetten çıkartmaya çalışıyorlar. Dinin alanını uzmanlara bırakalım, diyanete ve İhsan hocama sahip çıkalım. Sait27 dk önce Nerde bi yobazlık nerde bi gericilik varsa sahip çıkıyorlar.bunuda dini kullanarak yapıyorlar Mikâil okuroğlu 53 dk önce Vallahi kardeş az bile yapıyorlar bu paçavraları alan besleyen Müslümanım diyenlerde çifte sorumlu ülkemdeki ateist de laik im dine sıcak bakmıyorum diyenlerden çok satıyorlar sa suyu başından kesmessek işimiz zor vesselam. Ahmet56 dk önce Müslümanlar kadar başlarına taş düşsün.Küçük yaştaki kızlar üzerinden müslümanlara sallayan Turgut gibiler;küçük kızları asıl badem yapanlar onlar.Ağızlarına da yakışıyor zaten Adsız.57 dk önce Din adamlarının her biri en az Ömer Halisdemir şehidimizin cesaretiyle hareket etmezse,imanını sorgulamalı.....Eğer bunu yapamıyorsa defolsun gitsin esnaflık,tüccarlık yapsın....Din ticareti yapmasın.....Kanı beş para etmez üç beş çirkefin iddiasıyla kendini cezalandıran bir kurum olabilir mi yahu....İçinizdeki Fetö eniklerini,Mason uşaklarını temizleyemiyorsanız orada bir saniye bile durmayın.... Din adamları,milletin en cesurları olmalı....Buna yüreği yetmeyenler yatay geçişle gidip bakanlıklarda çaycı,kantinci,ahçı filan olsunlar....Diyaneti fetö ve mason işgalinden kurtaralım.... Ahsen58 dk önce VATANBİZİM . ONLARIN DERDI "İHSANLAR"DEĞİL...ONLARINDERDİ BÜTÜN MÜSLÜMANLARHAİNLERE KARŞI GELİN BİRLİKOLALIM... vatan1 sa önce öncelikle diyaneti yıpratmak için yalan ve iftiraya sarılanları şiddetle kınıyorum.. ancak:kenar-ı diclede bir kurt aşırsa bir koyunuadl-i ilahi gelir de ömerden sorar bunu...o halde sayın yazar, bir ülkede olumlu ya da olumsuz her ne oluyorsa, o ülkeyi yönetenler sorumludur.. fakat bu gün tam tersidir. her ne güzellik varsa hükümettendir; her ne fenalık varsa başka odakların işidir anlayışı var. sizce bu durum islamın ruhuna uygun mudur? yoksa neo hariciliğin islam diye yutturulması sözkonusu da, siz de buna kaleminizle hizmet miediyorsunuz? şahıslar hata yapabilir ve kutsanmamalıdır, eyvallah.. ya partiler? Denge kalmadı Hasan abi1 sa önce Bir insanın akibetinden bahsederken diyaneti düşünüyoruz.Ama Bir cemaati yok edelim derken dini ,dini düşünceyi,cemaatleri,tarikatleri yok ettiğimizin farkındamıyız.Tüm iyi düşünce ve hizmetimiz sadecekendi mahallemize mi Atceken1 sa önce Diyanet dik duramiyor, Kocasolak1 sa önce Diyanet bindiği dslı kesdi şimdi de düşüyor, ihsan hocayı geri çağırıp özür dilryerek işe başlamalı. Meb de aynı,ak partininbindiği dalı kesiyor, kendisini iktidara getirenkeri KOVUYOR. Reise kimse ulaşamıyor, millet muhatap bulamıyor, derdine çare bulamayınca, dert dinleyen kapı aramata başlıyor. Ak vekillerin HİÇ vakti yok. Belediye başkanlarının hiç vakti yok. İl başkanlarının hiç vakti yok, neden? Kendi ikballeri, etrafındakilerin ikbal ve çıkarları HERŞEYİN üzerinde, kendi dertleri milletten önde geliyor. Reisim senin kaderin bizim kaderimiz, ülkemizi chp hdp ip gibi partilere bırakmayalım. Allah aşkına köklü reformlar gerek, ŞART.Kamu araçlarına gps ve kamara koyup izleyin, kimler, nerelerde kullanıyor, tabiii bunları takip eden HELAL süt emmiş ise.