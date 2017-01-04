Böyle mi oldu akılsızlar: Hutbeyi dinledi, gazeteyi aldı ve suikastı yaptı!

Dolmabahçe’de polislerimizin, Kayseri’de askerlerimizin şehit edildiği patlamalar sonrasında...

“Son soru: ‘Rüzgâr eken fırtına biçer’ diyen halk deyişini duymuşluğunuz vardır değil mi?” ifadeleri ile, adeta güvenlik güçlerimizin şehit edilmesine “Oh olsun” mantığı ile bakan Aydın Engin için suç duyurusunda bulundular mı?

Hayır..

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, açıklama yapıp “Aydın Engin’in nefret yazısından niye hesap sorulmuyor” dedi mi?

Hayır.

“Madem siz hesap sormuyorsunuz, biz Barolar Birliği olarak suç duyurusu hazırlayıp, savcılığa veriyoruz” dedi mi?

Hayır.

Peki ne yaptı Metin Feyzioğlu?

Barolar Birliği’nin kamusal bütçesinden tam sayfa reklam parası çıkartıp vererek, Aydın Engin’in gazetesi Cumhuriyet’e para aktardı..

“Çok güzel haberler yapıyorsunuz. Yazılar yayınlıyorsunuz. Arkanızdayız. Kamu parası ile, size her zaman destek veriyoruz, vereceğiz” dedi..

PKK askerimizi, polisimizi şehit ettiğinde..

Tahrikçileri..

“Oh olsun”cuları besleyen Metin Feyzioğlu..

Şimdi Milli Gazete için suç duyurusu hazırlamış..

Saldırı ile ilgisiz, saldırıdan önceki bir haberi gerekçe gösterip, Milli Gazete’nin sorumlularının cezalandırılmasını istemiş.

Bu nasıl bir çelişki?

Bu nasıl bir ikiyüzlülük?

Hukukçu isen..

Hukukçu gibi hareket et..

Saldırıdan önce yapılan bir haberi.. Saldırı ile irtibatlandırıp cezalandırma isteyecek kadar bu işleri yakından takip ediyorsan..

Güvenlik güçlerinin şehit edilmesine, “Rüzgar eken, fırtına biçer” şeklinde ahlaksızca yorumlar yapanların gazetesine, haydi haydi suç duyurusu yapmış olman gerekirdi..

Suç duyurusunu boşverin..

Para ödülü veriyorsa..

Buna hinoğlu hinlik denir..

Buna, “Nefret suçunu ihbar” değil..

“Halkı dindarlara karşı düşmanlığa tahrik” denir..

Tamam mı, Metin Efendi?..

Sen suç duyuruları ile, dindarlara karşı nefret suçu işlemeye soyunmaya meraklı isen..

Biz de senin suç sicilini böyle deşifre edeceğiz.

Başörtülü avukatlara karşı nefret suçunu işledin..

Duruşmalara alınmaması için, genelgeler yayınladın..

Mahkemelere başvurdun..

İtirazlar yaptın..

Dindar insanlara karşı nefret suçunun en kralını işledin..

Şimdi basit bir dini tavsiyede bulunan, yılbaşının kutlanmaması gerektiğini hatırlatan gazete için, “Nefret suçu işliyor” diyorsun..

Vazifesi “dini emirleri” anlatmak olan Diyanet’i, “İçki içmeyin..” uyarısı yaptığı için, “Nefret suçu” ile itham ediyorsun..

Terörist destekçilerine para aktarırken..

Dindar insanları, cezaevine tıkmaya çalışıyorsun..

Ama başaramayacaksınız..

Halk uyandı, maskeniz indi..

Bu ülkenin insanlarını, yıllarca başörtüsü sebebi ile mesleklerini yapamaz duruma düşürdünüz..

Döndünüz, şimdi dindar insanları “nefret suçu” ile itham ediyorsunuz..

Nefret suçu, sizin fiiliniz..

Ne Milli Gazete..

Ne de Diyanet..

Tek bir kişinin elindeki içki şişesini alıp, kırmadı..

Tek bir kişinin içki içmesini, yılbaşı kutlamasını gerekçe gösterip, kamu haklarından yararlanmasının önüne geçmedi..

Ama siz..

Başındaki örtü sebebi ile..

Binlerce kadın avukatın mesleğini yapmasına engel oldunuz.

Stajlarını geçersiz saydınız..

Ruhsatlarını vermediniz..

Duruşmalardan çıkarttınız..

Bu ülkede “nefret suçu”ndan yargılanacak olanlar var ise..

Bunların başında, Barolar Birliği’nin yönetimi gelir..

Metin Feyzioğlu gelir..

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Diyanet ve Milli Gazete için nefret suçu suçlaması yapan laikçilerde azıcık akıl bile yok..

Reina’daki saldırı için, dindarları sorumlu gösteriyorlar ama hiç düşünmüyorlar..

Suikastçi, iki ay önce Türkiye’ye gelmiş..

Bu maddi gerçeğe göre..

Şöyle mi olmuş acaba?

Suikastçi iki ay önce Türkiye’ye aslında gezi için gelmişti..

Ailesini Konya’ya yerleştirmişti..

Öylesine geziyordu..

Yılbaşından önceki Cuma günü camiye gitti..

Cuma hutbesini dinledi.

“Yılbaşı kutlanmasının caiz olmadığı”nı öğrendi.

Ertesi sabah bayiden bir Milli Gazete satın aldı..

Baktı, “Yılbaşını kutlamayın” diyor..

Hemen koşa koşa pazardan bir keleş ve 6 şarjör eşliğinde kurşunları satın aldı..

Şarjör değişimi sırasında atacağı, sadece ABD ordusunda bulunan sersemletici bombayı temin etti..

O akşam Reina’ya gidip..

O hain saldırıyı yaptı..

Öyle mi, çok bilmiş, akıllı laikçilerim benim?..

Her şeyle bilimsel gözle bakmayı adet edindiklerini söyleyen laikçi hokkabazlarım benim..

İnsanda birazcık mantık olur..

Birazcık insaf olur..

İnsanları nefret suçu ile suçlarken, kendisi aynı suçu işlememeye gayret eder..

Değil mi, Metin Efendi?

Değil mi, entel-dantel laikçiler?..