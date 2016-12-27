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Bakanlığa posta koyan o hakim bakın kim çıktı?

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İki gündür solak ve Kemalist kafalı gazetelerde, televizyon ekranlarında, bir haber..

Bir hakim beyimiz, “Adalet Bakanlığı’na ve başsavcılığa, hukuk dersi vermiş”miş!

30 yıllık hukuk tecrübemize..

Bir de gazetecilik dürtüleri de eklenince..

“Bu haberlerin altında, bir çapanoğlu mutlaka var” dedim, kendi kendime..

Baktım, kahraman hakimimize..

Tamer Akgökçe!

Aaaa.

Başsavcılığa, hukuk dersi veren(!) bu hakimimiz, iki sene önce, başörtülü avukatı duruşmadan atan zorba hakim değil miydi?

Aynısının tıpkısı..

Danıştay, özgürlük düşmanı Barolar Birliği’nin başörtülü olarak avukatlık yapılmayacağına dair yasakçı ilke kararının yürütmesini durdurmuş.

Ama kendisini sosyalist, özgürlükçü olarak tanıtan, “Bakanmış, savcı imiş, kimseyi takmam, ben hukukun evrensel ilkelerini uygularım”diyen bu hakimimiz..

Evrensel hukukun ilkelerini ayaklar altına alıp.

Serbest meslek faaliyeti olan avukatlık sırasında tesettürlü bayanın başındaki örtüye kafayı takmış.

“Başörtülü oImaz, ben seni duruşmaya almam” demiş..

Başörtülü avukatları duruşmalardan dışarı çıkarmaya devam etmiş.

Akit de haberini yapmış.

İşte o haberden hatırlıyorum, Tamer beyi..

Aslında bununla da yetinmemiş Tamer bey..

Casusluk ve vatana ihanet suçlamalarından tutuklanan Can Dündar ve Erdem Gül için, Silivri Cezaevi’nin kapısına gidip, orada gösteri yapmış!

Şaşırdınız mı?

“Bu adam gerçekten hakim mi?” diye sorgulamaya mı başladınız?

Şaşırmayın..

Burası Türkiye..

Ama sorgulamaya devam edin.

Çünkü Tamer bey, o gösteri ile de yetinmemiş..

İki hafta sonra da, Cumhuriyet gazetesinin önüne gelip..

Durun, Can Dündar ve Erdem Gül için değil.

Bu sefer de, Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan Hz. Peygamber’e hakaret içerikli karikatürleri tıpkı basım yapan ve bu sebeple soruşturmaya muhatap olan Cumhuriyet gazetesine destek vermek için eyleme soyunmuş!

“Eee.. Çapanoğlu bu anlattıklarının neresinde” diyeceksiniz..

Tamer hakim bu rezaletlere imza attıkça..

Akit de haberini yapmıştı.

HSYK da, Tamer Akgökçe için, lütfedip disiplin soruşturması açmış.

“Bu adam hakim mi, yoksa kendisini üniversiteli protest öğrenci mi sanıyor” diyerek araştırmaya başlamış.

Dosya artık tekemmül aşamasında olmalı ki..

Protestocu hakimimiz, hemen atağa geçmiş..

“Yakında bana okkalı bir ceza verecekler.. Onlar ceza vermeden, ben harekete geçeyim ki, ‘Bakanlık yazısına itiraz etti, ceza yedi’ haberlerine malzeme hazırlamış olayım..” diye düşünerek, bakanlığın yüzlerce genelgesinden birisine “Hakimden hukuk dersi: Hakimler kimseden talimat almazlar” yorumları ile itiraz etmiş..

Oysa hakimin itiraz ettiği genelge, vereceği kararla ilgili değil ki..

Ona kimse, “Bu şahıs hakkında beraat vereceksin” demiyor ki..

Veya “Şu adamı mahkum ettirmelisin” diyen yok ki..

Meclis, yeni bir kanun çıkarmış.

Uzlaştırma müessesesini, kurumsallaştırmış.

Mahkemelerdeki dosyalar için de..

“Durma kararı verip, dosyayı başınızdan atmayın.. İşi savsaklamayın.. Dosyanın kaydı sizde kalsın.. Duruşmayı erteleyin, sürekli takip edin” demiş.

Tamer hakim, bu ikaza itiraz ediyor..

Atarlanıyor..

“Bana kimse talimat veremez” diyor..

Haklı..

Başörtülü avukatı duruşmaya almadığı ilk gün, kulağından tutup kapının önüne koymazsanız..

Mahkemenin tutukladığı iki kişiyi destekleyecek protesto gösterisine katıldığı gün, “Kusura bakma, çok meraklı isen, maaşını avukatlığını yaptığın iki tutukludan git al” demezseniz..

Savcılığın soruşturma açtığı gazeteye destek için gösteri yaptığı gün, “Sen hakim misin, Cumhuriyet gazetesinin hukuk danışmanı mı?” diyerek, anında gerekli cezayı uygulamazsanız..

Bu hakim de böyle..

Genelgeye itiraz eder..

Yakındır; “TBMM bana talimat veremez. Neymiş kanun-manun. Ben ne kanun anlarım, ne de anayasa.. Ben kendi kafama göre karar veririm..” de diyebilir..

¥

Yapılması gereken..

Açılan soruşturmaları zamanaşımına uğratmadan..

Gerekli cezaları vererek, dosyaları tamamlamak.

HSYK, soruşturmalarda gecikmeye sebep olursa..

İşlerine gelince yasakçı, işlerine gelince özgürlükçü olan bu yanar-dönerler de..

Arkalarına aldıkları sol ve Kemalist medya aracılığı ile..

HSYK’yı baskı altına alırlar..

Bir avukatı, kıyafeti sebebi ile duruşmaya almayan hakim bile, bu ülkede kürsüde kalmaya devam eder..

Tutuklanan sanıklara destek vermek için cezaevi kapısına giden hakim rezaletlerini tekrar tekrar yaşarız..

 

YORUMLAR
600

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ersan aydogan

Sayin yazar kemalisler olmasa ne is yapardiniz merak ediyorum ayrica gecen gun anayasa mah.baskani dedkki adalaet herkese esit olmamali dedi.yasasin ataturk ve onun kurdugi cumhuriyet

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Ali Rıza

Karahasanoglunu Adalet Bakanina Danışman yapin Allah rizasi icin! %100 isabet.

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Nanek

Toplu iğneler hep birlikte yere düşüyor hani ben onları mıknatıs ile tekrar topluyorum.

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Sezer

Sayin Ali Karahasanoglu yazilarinizi ilgiyle okuyorumAllah razi olsun istibaratiniz yerli yerindeHakikaten devleletimizede Allah akil fikir versin Akp yi destekliyorum ama bazen cok yetersiz kaliyorlarBu hainler icin ozel bir mahkeme kurulmali aninda sorusturma acilmali ben belcikda yasiyorum zaten burada bir suru kitaplar cikti hep erdogan dikdator diye yani bu vatan hainlerini tutuklasanda tutuklamasanda diktator olarak goruyorlar ErdoganiCunku bu imansizlara benzemedikce bunlar benimsemezler muslumanlari bu arada aydin doganinda mal varlinada el koyup yurtdisina postalanmali yada hapise atacaksa Apo gibi doktoruyla diyet yaptirtmasinlar hapisenede calistirsinlar iceride bu virusleri beslemesin devletimiz Allah rizasi sesimiz olun bizim

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Ali Çavuşoğlu

Eée hocam hsyk yı eleştiriyorsunuz bunlara zamanında gerekli cevabı vermiyorsunuz diye, ama aynı işi siz medyada yapıyorsunuz. Size telefon açtım çalıştığı işyerinden başörtülü diye gelinimi işten çıkarttılar dedim,not aldınız,arkadaşlara söyliyecem dediniz,ondan sonra iki defa da muhabir arkadaşlara söyledim,ilgileneceklerini söylediler ancak o zihniyettekilerden korkduğunuz için haber yapamadığınız,onun için hsyk yı eleştirmeyin,telim,05393264365

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Ceyhun

Derhal ama derhal bu hakim hakkında yapılan soruşturma sonuçlanmalı.gerekli ceza verilmeli. ibret olmalı ve bu tipler ilk yanlışında hesaba çekilip cezası kesilmeli yargıdan fetöcüleri temizledik derken fetöcülere rahmet okutacak bu Kemalist sol zihniyetli aşağılıklar daha büyük bela olacaktır başımıza İspatı ise 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde Kemalist sol köpekler yüzünden bu millet zulüm üzerine zulüm görmüştürSırf şapka takmıyor diye insanlar idam edilmiş sırf şapkaya karşı gösteri düzenledi diye Rize limanına savaş gemileri gönderilip Rize halkı bombalatılmış .işte bu hakim bozuntusu bu millet din düşmanına teröristler yüzünden bu milletin çektiği eziyet yeter .hakim savcı gazeteci siyasetçi sivil toplum örgütü maskesinin altında gizlenmiş Teröristler bir an önce içine takılmalı

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Ozkan

Boyle teror szvunucusu tetoristlre hakimlik görevi ve maaşı vermişiz yıllarca.haram zıkkım olsun !Şimdi bu din düşmanı başörtülü birinin davasında nasıl tarafsız karar verir?Başörtülü hakimin kararından şüphe oluyorsa ben de bu din düşmanı adamjn yaptığı yargılamadan rahatsız olurum.dindsr olduğum için ya tarafsız karar vermiyorsanasıl emin olacağız?

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Rayiha

Fetocuolma ihtimali yüksek ancak onlar bu kadar bu kadar ćüretkar olabiliyor Fetoyu görmüyormusunuz Ne Allah ne peygamberne kur an tanıyor isine geldiği gibi yorum yapıyor kendini ilah ilan etmis müritleri de tam gazbu adam da öyle gibi artık bu adamları tanımaya başladık çıkar kokusu hele devlet el atsın anlarız

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Süleyman Demir

Hocam bu adamlar adeletdağıtcak bizde hayır göreceğiz

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Çapa3403

Böyle insanların! Türk yargısında yeri yoktur. HSYK gereğini yapmalıdır.

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MEFTUN

COK GUZEL BiR YAZI YAZMISSINIZ DOGRUYA NE DENiRKi..KOSKOCA TURKiYEYE BiR NEYiDiGi BELiRSiZ KAHBE TOHUMU KAFA TUTABiLiYORSA,HALK BUTUN KURUMLARI SORGULAMALI VE DEMELiKi BU KOPEKLER HALA NEDEN GOREVDELER..BUNLAR HAKiMMi YOKSA ULKEYi COKERTMEK iSTEYEN BOLMEK iSTEYEN KAHBELERiN PiYONLARIMI..MADEM SiZ BUNLARA CEZA VEREMiYORSUNUZ BiZ VERELiM DEMELi

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Faruk kılıç

Bunlar bitmez lanet mahkuklar

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memis simsek

Sayın ali bey cesaretinden bahsederek dünde yazdım eline diline yüreğine sağlık: yönetildiğimiz kanunlar laşka bunu bilmiyen yok yöneticilerimiz kanunlardanda laşka halen kim kimden korkuyor şöyle işinin üzerine korkusuzca bir giden yok ..... yalnız geldi yalnızmı gidecek yazacak çok şey var da selam ve dua ile

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Mr.coni dündar

.... allah amerikayla avrupayla türkiyeye tokat atıyomuşYAZIKLAR OLSUN YAZIK YA ALEMLERİN!!RABBİ ALLAH CC AMERİKAYLA AVRUPAYLA TOKAT ATACAK ÖLEMİ?O ALLAH Kİ ONDAN BAŞKA İLAH YOK CEBBAR DIR BİR MÜSLÜMAN HALKA 7 MİLYON KIZILDERİLİ,5MİLYON VİETNAMLI,3MİLYON AFGAN,1.5MİLYON IRAKLI,1.5MİLYON CEZAYİRLİ,20MİLYON KONGOLU,400BİN JAPON,300BİN BOŞNAK IN VS VS VS KATİLİ 1600 LER DEN BERİ DÜNYAYI SOVANA ÇEVİREN SÖMÜRGECİ KATİLLER!LE TÜRKİYEYE TOKAT ATACAK!TERÖR ARTACAK KRİZ OLACAK!İNŞAALLAH OLMAYACAK SATILIK MISIRA ADI VAR KENDİ YOK ÜRDÜNE 600 BİNİN KATİLİ ESEDE HAŞDİ ŞABİYE 200MİLYON NUFUSU OLAN AMA GÜCÜ 0 OLAN ENDONEZYA MALEZYA YA 1380 YILDIR EHLİ KÜFÜRE BİR FİSKE VURMAYAN SURİYEDE HERGÜN MÜSLÜMAN KATLEDEN İRAN ŞİA YAALLAH BİŞEY YAPMİCAK ÖLEMİ GÖZÜMLE GÖRMESEN CONİ DÜNDAR EREN ERDEMKONUŞUYO SANIRDIM!

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Ali Karahasanoğlu
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