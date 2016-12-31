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Amerika düşmanımızdır!

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Türkiye’ye yönelik terörist saldırılara askeri malzeme desteği veren bir devlete, “Düşmanımızdır” demeyeceğiz de, ne diyeceğiz?

Süslü sözcükleri boşverelim.

Doğruları, gerçekleri konuşalım..

“Stratejik müttefik”, “Derinlikli ortak” hikayelerini es geçelim.

11 Eylül eyleminde ikiz kuleler yıkıldıktan sonra, ABD Başkanı Bush şöyle söylüyordu: “Ya bizimle berabersiniz ya da teröristlerle.”

11 Eylül eyleminde ABD’nin 4 bin civarında insanı öldüğünde bu sözler sarfedilmişti.

21 Temmuz 2015’ten bu yana..

Büyük çoğunluğu güvenlik güçlerinden olmak üzere bizim de 1000’i aşkın insanımız can verdi..

11 Eylül sonrasında ABD Başkanı Bush’un dediğinin aynısını şimdi bizim söylememiz gerekmez mi?

Özellikle de ABD’ye..

“Ya bizimle berabersiniz ya da teröristlerle!”

Gerçekten de..

Türkiye’nin mücadele ettiği üç ana başlık altında, üç terör örgütü var.

Bunlardan birisinin liderini, ABD kendi ülkesinde saklıyor..

İddia falan değil bu..

Ayan beyan ortada olan bir gerçek.

F. Gülen, Pensilvanya’da koruma altına alınmış, 3 yıldır ona toz kondurtulmuyor..

Öncesindeki 14 yıllık serüveni hiç tartışmıyorum bile..

Ama 17 Aralık sonrası itibari ile.. 2013’den 2016’ya kadar.. Son 3 yıldır..

Türkiye’de hemen her gün gözaltılar, tutuklamalara muhatap olan bir terör örgütünün lideri..

Pensilvanya’da rahat içinde yaşıyor..

Resmen korunuyor..

Türkiye’de savcılıklar terör örgütü lideri için harekete geçmiş..

Yargı organları yakalama kararları vermiş.

İddianameler düzenlenmiş..

Terör örgütü liderliği suçlaması ile açılan davaların duruşmaları başlamış..

ABD’den tık yok..

17 Aralık darbe girişimi bir kenara..

246 şehidin olduğu 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden de, 5,5 ay geçti..

Hâlâ ABD’nin attığı tek adım yok..

İlk aylarda, “Bizde yargısal bir prosedür var. Tamamlanması gerekiyor” diyorlardı..

Üzerinden aylar, yıllar geçti..

Tamamlanmasını bir kenara bırakın, tamamlanacağına dair bir küçük işaret bile yok.

Onun için diyorum ki; Türkiye’de insanların ölümüne.. Yüzlerce, binlerce insanın tutuklanmasına sebep olan bir terör örgütü liderini koruyan ABD, Türkiye’nin düşmanıdır!

Onların başkanlarının dediği gibi:

“Ya bizimle berabersiniz ya da teröristlerle!”

Ama ABD, bizimle beraber olmayı boşverin..

Açıktan teröristlerle birlik oluyor..

İşte somut örneği: FETÖ lideri Pensilvanya’da..

Korunuyor.. Kollanıyor..

Olay FETÖ ile de bitmiyor..

DAEŞ ile ilgili de, çok ciddi iddialar var..

Toyota pikaplar, seri halde dizildiğinde..

Bu araçları DAEŞ’e verenin, ABD olduğu açıklanmıştı..

Bugün itibari ile Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren bu terör örgütünün de altyapısını ABD’nin hazırladığından kimsenin kuşkusu kalmadı..

Araçlar verildi.. Silahlar temin edildi..

Halen mühimmat desteği veriliyor..

Ve DAEŞ, bu destekler sayesinde ayakta kalarak, Türkiye aleyhine terörist faaliyetlerini sürdürüyor..

DAEŞ açısından da, ABD’ye aynı ihtarı yapıyoruz:

“Ya bizimle berabersiniz ya da teröristlerle.”

Ve ne yazık ki..

Son gelişmeler ışığında da.. Yani; Irak’ta, Suriye’de DAEŞ’e karşı sonuç getirecek adıma ramak kala, ABD’nin ortalıktan toz olduğu ve Türkiye’yi yalnız bıraktığı gerçeği karşısında da..

Lafı eğip bükmeden söylüyoruz: “ABD düşmanımızdır!”

İster “PYD” deyin.. 

İster “YPG” deyin..

Bizim lugatımızda bunların hepsine, “PKK” deniyor..

Ve bu terör örgütü açısından da, ABD’nin tavrı Türkiye’den yana değil, terör örgütünden yana..

Bu örgütlere de, ABD tarafından silah yardımı yapılıyor.. Cephane yardımı yapılıyor..

O silah ve cephanelerin bir kısmı, Türkiye aleyhine kullanılıyor..

“Türkiye’deki patlamaları kınıyoruz” açıklaması ile geçiştirilecek bir teferruattan bahsetmiyoruz..

Türkiye’nin mesaisinin önemli bir bölümünü ayırmak zorunda kaldığı hain bir örgütten bahsediyoruz.

30 yıllık geçmişi olan, vahşi katliamlara imza atmış bir örgütten bahsediyoruz.

Dolayısı ile, PKK’ya yaptıkları yardımlar açısından da, ABD düşmanımızdır..

PKK’ya, PYD’ye, YPG’ye karşı mücadelede; Türkiye ile birlikte hareket etmediklerine göre..

ABD’liler teröristlerle beraberdirler..

Ve Türkiye’nin düşmanıdırlar..

NATO çatısı altında ABD ile berabermişiz.

Aramızda köklü bağlar varmış.

Birçok askeri anlaşma ile, ticari ilişkilerimizi düzenleyen sözleşmelerle çok sıkı ittifaklarımız varmış!

Boşversinler hikayeyi..

Kendileri için büyük bir yıkım olan 11 Eylül’de ne kadar net konuşuyorlardı..

Terör örgütü olarak lanse ettikleri yapıya yardım edenleri, lojistik destek verenleri zaten terör örgütü ile birlikte yargısız infaza tabi tutuyorlardı..

Hiç ilgisi olmadığı halde, Irak’ın altını üstüne geçiriyorlardı.

Afganistan’ı hakeza..

Pakistan’da bile binlerce ölüme sebep oldular..

Fazladan..

Sırf ABD’nin yanında duruyor görüntüsünü net alamadıkları için.

Arap işadamlarının milyarlarca dolarlık hesaplarını bloke ettiler..

Yargısız infazlarla, eşkıyalığa soyundular..

Şimdi biz ise..

Onların yaptıkları gibi, “Niye bizimle beraber değilsiniz” diyerek değil..

“Niye teröristlerle berabersiniz?” diyerek..

“Niye teröristlerin gözü, kulağı oluyorsunuz? Niye eli-kolu oluyorsunuz?” diyerek..

“ABD, düşmanımızdır” tespitimizi yapıyoruz.

 

YORUMLAR
600

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Buğra

Elinize sağlık sağlık.Biz bir ve beraber olamazsak. Ne olduğunu kimsenin bilmediği. Devletler topluluğu olan Amerika çıkar gelir. Müslüman alemine zulmederİnşallah akıllanır birlik oluruz. İnşallah.

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ASI

Coninin elinden gelse teröristlere atom bombasi verecek müslümanlari öldürsünler diye ,ama veremiyor verse önce bombayi amerikaya birakirlar sıkar biraz tabi.

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Çetin çimen

Abi ellerine yüreğine sağlık

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Ve. Dogan

Tespitler çok doğru

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hercai

Incirlik Ussu de kapatilmali!

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gülcen

Ancak bir tespit bukadar acik ve yapilir HELLAL

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kemal saygin

ABD , AB ;bir dur dememiz coktan geldi gectide bu öyle kolay degil .herkesin bildigi gibi kendi cikari olunca baska tarafa dönüveriyor .bunun icin kimseye güven olmuyor. yine herkesin bildigigibi biz önce ABD veAB ile idik simdi RUSYA ileyarin rusyaABD ile anlasirsa biz yine acikta kaliriz . bu yüzden islam birligide kurulamiyor . TÜRKIYENIN tek bir sansi var ;oda kendini her alanda kuvvetlendirmekmalesef baska bir cikarimiz yok .sayin cumhur baskanimizin gittigi yol en dogru yol diye düsünüyorum hürmetler

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Nuray

NATO dançıkmalıyız !Zaten hiç girmemisiz ki bizi işlerine geldiği gibi kullanmislar..

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Barış işçi

Okadarrrrrrrrrrrr......

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Kadir

Amerikanin iki yüzlü kaypak ve turkiye en azindan tayyip erdoğan düşmanı olduğunu cümle alem biliyor ama sırtımızı dayayacak bir dostumuz olmadığından bunu resmi olarak ilan edemiyoruz.peki rusya ne kadar güvenilir simdi onu tartiyoruz sonrası allah kerim...

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Temizöz

Hani müttefikti? İstihbarat paylaşımlarınız ortaktı hani? Gencecik insanlar şehit olurken "bu abd bize dost olmaz, sizi kandırıyor" diyenlere barış karşıtı diyor..

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veli kayabaş

ustad selam.1908 ve 1917 rus ihtilalini bati ve amerika yapti.dogu halklari birlesmeyince kalles bati itlerinin serrinden kurtulamaz.biz kalles natoya degil doguya aitiz.

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Mehmet Yilmaz

Kutsal topraklarin sahibi Suudi Arabistan ABD nin en buyuk ortagi isbirlikcisi ve yeri geldiginde finansorudur.. petrol ortakliklarini saymiyorum bile..Suudilerin ozellikle orta ve ust gelirli ailelerin cocuklarinin hepsi amerika da okur.. herbiri amerikan hayrani olarak yetisir.. bu mu musluman birligi.. gercekten ekonomisiyle dis politikasiyla askeri gucuyle buyuk bir ulke olursun o zaman masaya yumeugunu vurursun.. gerisi safi laf..

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Süleyman Demir

Müslüman kıvırmaz müslüman eyilmez müslüman dostunu dost düşmanını düşman bilir 3kuruş menfaat için ne eyilir nede satılır sağolun Ali Bey bizlere ilham kaynağı oluyorsunuz eskiden müslüman lar ezikti ürkek ti yanlız yeni nesil biraz daha bilinçli yetiştirenlerden allah razı olsun tüm emeyi gecenlere Ali Bey amerika nın hedefi müslümanları yok etmek sindirmek sömürmek şu anda gülen tanen teröristi ne diye kolluyor cünkü suc ortağı aliPey yunus Altun eski kol kıralı sayın Cumhurbaşkanımız LA resim cekilmiş ve vesbuk ta paylaşmış memuniyetini dile getiriyor ve bu karteşimizi tehdit ediyor cakalın biri üzücü olan ota vutbolcu burası izmir varkında deyilimisin pöyle bir şey var mı hocam yunus Altun adam gibi adam tır düşünüyorum adam kenti ülkesinde garip neymiş cumhurbaşkanına neden yakın sın pöyle ayrımcılık varmı hocam sizden rıcam yunus Altun vesbuk girip bunu araştırıp ve haber yapmanızı rıca etiyorum cünkü mobink uyguluyor lar suc işliyorlar hocam ilkilenirseniz sevinirim yunus karteşim adamdır iyi bir mümindir kıralıda ona ne emir nede tehtit etme hakkı yoktur hocam ilkilenirseniz sevinirim cünkü bu bütün inan insanları rencide etmiştir

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Ali Bayram

Yahu bunları biliyoruz ve gereken ne varsa yapmalıyız,dünyayı kan gölüne çeviren abd dur.Zalimler için yaşasın cehennem,safımız belli olmalı artık.

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hakan

Hüküm cümleleri tehlikelidir.Rusya ile de daha birkaç ay öncesine kadar kanlı bıçaklıydık ama şimdi aramızdan su sızmıyor.Yarın konjöktör değişirse ne deriz.bari açık kapı bıraksanız.gerçekleri göz ardı etmek siyaset değildir

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Serkan

Amerika düşmanınız mı.iyi espri.dincilerin en önemli dostu Amerika olduğunu bütün dünya bilir

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Nanek

Yazı güzel

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Savaş sözen

Allah en başta Sayın Cumhurbaşkanı R.t.e na başbakan ımıza ve çalışma arkadaşları na tsk mıza polis gücümüze ve türkiyeyi gerçekten seven müslüman milletimize yardım etsin oyun nekadar büyük bunu ben normal vatandaş olarak bile tahmin ediyorum azda olsa.o yüzden sayın cumhurbaşkanım ızın ve çalışma arkadaşları nın işlerinin ne kadar zor olduğunu tahmin etmek zor olmamalı.allah bu güzel im ülkeye tuzak kuranlara ihanet edenlere fırsat verme sin insallah tuzaklarını oyunlarını bozsun inşallah. Bu arada bana vakit Gazetesi ni yani bugün kü adıyla akit Gazetesi ni sevdiren merhum hasan Karakaya abimi 1 yılında rahmetle anıyorum allah rahmet eylesin inşallah selamete

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Ali Karahasanoğlu
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