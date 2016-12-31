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Suçüstü

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FETÖ’cü subayların 15 Temmuz darbe girişiminden önce PKK/PYD yöneticileriyle İncirlik Üssü’nde buluştukları ortaya çıkmıştı.. Darbe günü FETÖ’cü subaylar NATO’nun kendilerini desteklediğini söylemiş diğer subaylara. ABD’nin organize ettiği buluşmaya Türkiye’nin NATO müttefiki birçok ülkeden temsilcileri de katılmış. Yani herkes işin içinde. 

Bu arada; NATO’daki 2 subaydan biri FETÖ’cü imiş.. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda NATO karargâhlarının FETÖ yuvası haline geldiği ortaya çıkmıştı. NATO’da görevli 237 Türk subayından 200’ü 15 Temmuzdan sonra kayıplara karıştı..

Peki, NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı açıklamaya ne demeli. Türkiye’nin Brüksel’de görevli subayları görevden uzaklaştırmasının ittifakı “zayıflattığını” söylüyor. Pişkinliğe bakar mısınız? İttifakı zaafa uğratan örgütün, ittifak üyelerinden birine yönelik darbe planının içinde olması değil, onların tesbit edilip görevden uzaklaştırılması ittifakı zaafa uğratıyor..

Türkiye; NATO’nun tavrını ittifak ahlakına ve namusuna karşı bir zaaf olarak görürken, FETÖ’cüler, NATO’nun kendilerini sattığını, kullanıp attığını düşünüyor..

Cumhurbaşkanı TÜBİTAK bilim ödülleri töreninde bu konuları da kapsayan konuşmasını yaparken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu “ABD, Fırat Kalkanı’nı desteklemiyor” dedi.

Bu arada; artık Syces-Picot değil, Erdoğan-Putin deklarasyonu geçerli bölgede. İran da bu deklarasyona destek veriyor.. Esed ile bir görüşme söz konusu değil. Terör örgütü YPG de müzakerelerde olmayacak. ABD de masada değil. Zaten NATO ve ABD ya da diğer NATO ülkeleri YPG’ye silah desteği veriyorlar ve Fırat Kalkanı’nı desteklemiyorlar. Astana’daki zirve, Ankara’nın gözetiminde olacak. Bu arada; YPG telaşlanmaya başladı. ABD ile vardıkları mutabakat, AB ve NATO desteği de havada kaldı. Sahi şimdi “Haçlı”larla kurdukları ittifak ne olacak! Amerikan bayrağına selam duran Marksistler şimdi ne yapacaklar! Amerikan lejyonu olarak belki başka uzak yerlerde kendilerine yeni işler bulabilirler!

Erdoğan, TÜBİTAK’taki konuşmasında NATO’ya da ABD’ye de ateş püskürdü. PYD konusunda “Sizler terör örgütlerine bu bölgede her türlü silah yardımı yaparsanız ondan sonra bunu bir kılıfa koyarak, ‘Hayır, biz silah göndermiyoruz; mühimmat gönderiyoruz’ derseniz kusura bakmayın, bunu biz yutmayız” dedi. Kamuoyunda NATO itibarı da, ABD itibarı da telafisi güç bir yara almış durumda.. Türkiye’de genel algı şu: ABD ve NATO, hem FETÖ, hem PYD/PKK ve hem de DAEŞ konusunda bölge ülkeleri, halkı ve Türkiye karşı açık ve kaba bir ihanet içinde! İkiyüzlü..

Erdoğan “KUSURA BAKMAYIN, BUNU BİZ YUTMAYIZ” diyor. Türkiye’ye silah satışı şartlı, pahalı, peşin, kongrenin onayına bağlı, ama Türkiye’ye karşı terör faaliyetleri yürüten örgütlere bedava! Bunun anlaşılır bir açıklaması olamaz. Erdoğan’ın şartı açık ve net: “STRATEJİK ORTAKSAK, AYNI İTTİFAK İÇİNDE İSEK BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA YER ALMAYACAKSINIZ”.

Cumhurbaşkanı Erdoğan batılı müttefiklerin, koalisyonun El Bab harekâtına bir katkı sağlamamasından şikâyetçi. “Düşünebiliyor musunuz, biz NATO’da sizinle beraberiz. NATO’da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Yoksa NATO’daki ortağınız bölücü terör örgütleri midir? Nasıl oluyor da siz bu bölücü terör örgütleri olarak kabul ettiğiniz bu örgütlere, bu tür destekleri veriyorsunuz? Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer biz NATO ittifakı içerisinde berabersek, eğer biz stratejik ortaksak, eğer biz model ortaksak o zaman siz, bizim yanımızda yer alacaksınız. Bölücü terör örgütünün yanında yer almayacaksınız” diyor Erdoğan.

Bir de Türkiye’yi DAEŞ’e yardım etmekle suçlayan bunlar değil mi?! Artık ABD’li stratejistler de ABD ve NATO’nun DAEŞ’e destek verdiğini itiraf ediyorlar ve bunun yanlış olduğuna dikkat çekiyorlar..

Bu stratejinin adı da “Eşek arısı kovanı stratejisi” imiş. CIA eski ajanı Edward Snowden, CIA, İngiltere ve Israil istihbarat servisi MOSSAD ile birlikte, IŞİD’in ortaya çıkışı için zemin hazırladığını ileri sürdü. The Intercept adlı haber sitesinde yer alan haberde Edward Snowden şu tespitlerde bulunuyor; “Bu 3 ülkenin gizli servisleri bir araya gelerek terörist bir organizasyon meydana getirdiler. Amaç ‘eşek arısı kovanı stratejisi’ uygulayarak tüm radikalleri bir araya toplamak”. Eski ajan “Israil’in korunmasının tek yolu sınırlarında bir düşman oluşturmaktır. Bu nedenle de IŞİD oluşturuldu. Ebu Bekir el-Bağdadi uzun yıllar MOSSAD’dan askeri eğitim aldı. Aynı zamanda hitap etmeyi ve insan kitlelerini etkilemeyi de öğrendi” diye de ekliyor.

NATO bu süreçte ABD ile birlikte suçüstü oldu.. PKK ya da FETO, DAEŞ hepsi ile NATO ABD üzerinden terör örgütleri ile ilişkilendirilmiş. Batıda ne basın, ne STK’lar, ne de siyasiler bu utanç verici durumu konuşmuyorlar. NATO’ya akredite Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin terörle örgütleriyle ilgili bir yayınına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim yıllardır dile getirdiğimiz PKK ile YPG, HPG, KCK gibi yapıların aynı örgütler olduğunun kapsamlı bir araştırmayla ispatlandığını gördük. 2014-2015 yıllarını kapsayan bu akademik çalışma, altını çiziyorum, çok güzel bir ifade. ‘Ölüler yalan söylemez’ başlığını taşıyor. Terör örgütünün kendi internet sitesinde çatışmada öldüklerini ilan ettiği 2 bin 96 teröristin bilgilerini analiz eden araştırma aslında ölenlerin hepsini de PKK militanı olduğunu belirtiyor. PKK’nın aynı kadroyu kimi zaman Suriye’de kimi zaman Irak’ta kimi zaman İran’da kullandığını gösteren terör örgütünün Ali Cengiz oyununu ifşa eden bu önemli belge bizim ısrarla ifade ettiğimiz gerçeği tüm dünyanın özellikle de NATO üyelerinin adeta yüzüne haykırıyor” dedi.

Evet, “Terör örgütleriyle iş tutanların, kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olmalı”. Çünkü bu ateş, kendini tutuşturanı da yakar. Suçüstü oldunuz baylar bayanlar.. Maskeniz düştü.. Niçin darbeye darbe, darbeciye darbeci diyemediğiniz de şimdi daha iyi anlaşıldı. “Terör”e terör, teröriste de “Terörist” diyemiyorsunuz aynı sebeble.. Canınız cehenneme!.

Selam ve dua ile..

 

YORUMLAR
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niyazi aksu

IRAK VE SURYEYE MÜDAHALENİN ARDINDAN İŞGALCİLERCEÜRETİLEN 'DEAŞ" DENEN ZEBANİ GURUHLA, KIRK YIL ÖNCESOLCU VE KOMİNİST KURT ÖRGÜTLERİ KONTROL VE KULLANMA AMAÇLI DERİN İÇ VE DIÇ GÜÇLER TARAFINDAN KURULAN KATİL SIRTLAN SÜRÜSÜ PKK VE GENE NE YAZIK Kİ DEVLETİMİZİN DE DİNE VE DİNDARLARA YANLIŞ YAKLAŞIMINDAN İSTİFADE EDEREK HİZMET ADI ALTINDA ORTAYA ÇIKAN SİYASETLE TİCARETL VEYABANCI İSTHBARATLARIN DA YARDIMIYLA DEVLETİ ELE GEÇİREMEYİNCE "İHANETE" KALKIŞAN FETÖ ÖRGÜTÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ.EVET EVET EVET ESKİ HAL MUHAL YA İSTİKLAL YA İZMİHLAL DEYİP SEFERBER OLUP. ÜLKE İÇİNDE FARKLILIKLARIMIZLA BERABER TEK VÜCUD OLUP BU GURUHLARLA MÜCADELE ETMEK GEREKİR. ORTAK DİLİMİZİ,DEĞERLERİMİZİ,CESARETİMİZİ, SOĞUK KANLILIĞIMIZI, METANETİMİZİ VE SABRIMIZI YERLİ YERİNDE KULLANARAK ALLAH (CC) İZNİYLE ÜLKEMİZİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ DE YARDIMCIMIZ DA YOK...

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Gürhan

Ve biz hala teamüller gereği müttefik mı diyoruz bu pisliklere

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0406

İMF yi nasıl kovduysak natoyuda birgün kovacağız bundan hiç şüphem yok..esasen nato hıristiyan bir terör örgütüdür ben böyle düşünüyorum..15 temmuzda dökülen kanlardan nato ve abd sorumludur..eğer ak parti 15 temmuzu unutursa ve bunun hesabını bu gavurlardan sormazsa korkarım allah başımıza çok daha büyük bir musibet verir..ak parti 4 defa yere düştü ama bu milet partisine sahip çıktı yerden kaldırdı..ak partinin 5.defa yere düşme lüksü yoktur,vallahi abd ve münafık feto hepinizin kellesini alır benden söylemesi

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hercai

Yahu tamam da, nicin ''biri'' cikip bu ''sozde'' muttefikleri Seytan yuvasi Incirlik Ussu' nden kovmuyor, ne kadar beklememiz lazim, ikinci ve ucuncu darbeye kadar mi?

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Yakup Binici

Hasan abiden Allah razı olsun olsun mekanı cennet olsun inandığını konuda hiç eğip bilmeden herkesin anlayacağı dille cevap verdi sert falan değildi bazılarının hoşuna gitmediği için bu yakıştırmayı yapıyorlar

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gülistan

Düşmanımız her zaman olacak. Önemli olan bizim uyanık ve tedbirli olmamız. Biz kendimizi en kötü senaryoya karşı hazırlayalım ve tedbirlerimizi ona göre alalım. Böyle yaparsak düşmanlarımız ve yandaşları hiçbir şey yapamaz. Savunmada kalırsak düşmanlarımız cesaretlenir. Korktuğumuzu zannederler. Benim fikrim, tüm düşman ve fitnecilere karşı hücuma geçmek. Bizden beklenmedikleri bir şekilde hücum edersek onları perişan eder ve zaferi kazanırız. Yeter ki biz sabırlı olalım, gerekli tedbirlerimizi alalım ve hazırlıklarımızı iyi yapalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Durmak yok yola devam.

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Mesut Sarp

Cok gec kaldık FETO temizliginde. Daha biz NATO ülkelerine dostlarımız bunlari şunlari yapmasın diye cagrı yaparken gelen cevaplardan biri biz dost degil sadece müttefigizdi. Orada dahi uyanamadık. Cok tedbirsiz davrandık. Cünki cok önemli noktalarda işin ehilleri degil, torpilli olanlar bulunuyor ve hala temizlik yapılma mecburiyei var.

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Neden ben38

Fetö ile haklı bir mucadele ve haklı bir ohaldeyiz.Çok güzel mücadele ediliyor diye takip ederken haberleri,bir gün benide açıģa aldılar.Hemde 15 temmuzda ve daha bir çok badirede halk mücadelesinin en önlerinde yer alan beni. Daha sonra öğrendim ki 13-14 ekimde açığa alınan öğretmenlerin hepsinde aynı durum vardı.Kriter yok. Bu bahsettiğim meseleler dokunulmaz olduğu için bu kitle bir türlü sesini duyuramıyor. MEB ile irtibata geçilirse görülecektir ki bu listedeki hatanın kendileri de farkında. Ama kimse yanlışlık yaptık demek istemiyor,ohal nimet sayılıyor.Bu konuya eğilin,fetönün ters fişlemesi midir? Operatördeki muhtemel fetö yapılanmasının işimidir? Arka planda ne vardır? Suçlu kimse affedilmesin ama hiçbir normal vatanseverde arada ezdirilmesin.saygılarımla...

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Kocasolak

Hocam C. Baskanimizin sozlerini tum ic ve dis medyadan takip ediyor dunya, siz hak i vesabr i tavsiye eden ABD AB nin cokusunu hasta kadin konumuda, ha bugun ha yarin olum doseginde oldugunu yazardin. Hocam siz umutlarimizi canli coskulu ve tap taze tutmalisiniz, siz gunluk yazilarinizla sulamazsaniz bu cinar buyuyemez. Allah bu nimetin hesabini size sorar, siz cephe kumandasinda bir cavussunuz. Hacli ordularinin nasil dagildigini nasil bir zafer elde ettigimizi yazardiniz hep. Siyonizme dikkat cekeyim derken, ne kadar guclu olduklarini anlata anlata siyonizme manevi guc kazandiran kimsekerden olnadiniz hic, sizi severek takip ederim bu yuzden. Allah size yorgunluk ve rehavet vermesin. Cinarin suyunu yarin bekliyoruz, insa Allah.

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nereye gidiyoz

Bu sayfalarda Obama ile görüşünce sevindirik oluyorduk. 1 saat 45 dk görüştük diye manşetten veriyorduk. Yinemi kandirildik. İncirlik abd ussu değil mi birseyler dönüyor. Allah zalimleri sevmez. İnsanlık helake doğru tam gaz gidiyor.

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Mehmet çe

NATO, Avrupa,Amerika , İsrail , Rusya bunların hepsi ne ülkemize nede İslam alemine hayırlar gelmez bu Siyonistler ıslama ve tüm İslam alemine zulüm etmişlerdir..hep ihanet etmişlerdir...feto,pkk.dhkpc,elkaide ,dehaş bunlar hep piyon...bu gibi taşeron örgütler hep İslam ülkelerini bölüp parçalamak,siyasi ve ekonomik kriz çıkartmak amaçlı..

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Hassan

Üstad be.Kusura bakma bunlar bilinen şeyler.Farkli her cürmü bilmek neye yarar.Peki üstad bazı askeri kurumlar içerisinden hain çıktı diye kapatıldı.araziler ranta peşkeş çekildi.Hastaneler sivile geçti.Bahsettiginiz fitne mekanı incirlik neden kapatılmıyor.. ne iş ?Amaç milli kurumları kaldırmak mı idi? %95 i Fetöcu çıkmış MIT.Savaş pilotu kalmayan ülke eee haber sende başka neler var..

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0406

Abd ve düşman fetonun tehlikesinden sürekli söz etmek yetmez bu konuda çok ciddi tedbirler almak gerekir"ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi alınız. Onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya topyekün seferber olunuz." Yüce rabbimiz sürekli tedbir durumunda olmamızı istiyor..mesela olağanüstü hal durumu sürekli hale gelebilir bundan vatandaş rahatsız değil..kim ne diyorsa desin biz güvenliğinizi düşünmek zorundayız.

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0406

İMF yi nasıl kovduysak natoyuda birgün kovacağız bundan hiç şüphem yok..esasen nato hıristiyan bir terör örgütüdür ben böyle düşünüyorum..15 temmuzda dökülen kanlardan nato ve abd sorumludur..eğer ak parti 15 temmuzu unutursa ve bunun hesabını bu gavurlardan sormazsa korkarım allah başımıza çok daha büyük bir musibet verir..ak parti 4 defa yere düştü ama bu milet partisine sahip çıktı yerden kaldırdı..ak partinin 5.defa yere düşme lüksü yoktur,vallahi abd ve münafık feto hepinizin kalesini alır benden söylemesi..

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FETİH

EYVALLAH ABİM, CANLARI CEHENNEME.BU HAYAT HEP BÖYLE GİTMEZ.DÜNYAYI KAN GÖLÜNE CEVİRDİLER.VE BUNU YAPARKENDE OTURDUKLARI YERDEN KAHVE İÇİP DEV EKRANLARDA ZEVKLE İŞTAHLASEYREDİYORLAR!!!! Lakin NEREYE KADAR!?!?!?. MÜSLÜMAN TÜRKÜN GÜCÜNÜ BÜTÜN DÜNYA YENİDEN GÖRECEK.MEDENİYETLER KURULURKEN VAR OLAN BU IRKI ALLAHCC İSTEMEDİKDEN SONRA KİMSE YIKAMAZ.(MAZLUMLAR,YETİMLER,ŞEHİTLER,GAZİLER)ALLAHIN ZAFERİ YAKINDIR.BİZLERSABIR VE DUAYLA RABBİMİZE SIĞINALIM.O NEZAMAN İSTERSEZAFER ONUNDUR.YETERKİ BİZ DİYEBİLELİMKİ ALLAH C.C BİZE YETER.

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Abdurrahman Dilipak
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